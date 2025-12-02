“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Наталия Лозовая

Отзывы о Наталии Лозовой: правда о тарологе и ее онлайн-школе

Наталия Лозовая ведет блог под именем natalee loz и занимается эзотерикой — заявляя о себе как о тарологе, коуче и преподавателе. Она продает курсы, обещает ученикам освоить профессию таролога всего за три месяца, а также предлагает мини-продукты и онлайн-консультации. Однако за закрытым профилем стоит множество незадокументированных обещаний. Ни подтверждений квалификации, ни реальных отзывов об эффективности ее методов от реальных клиентов обнаружить не удалось.

Биография Наталии Лозовой

Подробностей о жизни Наталии Лозовой в открытых источниках нет. На каких курсах она обучалась, у кого проходила стажировку или кто был ее ментором — не известно. Неясно и с чего началась ее эзотерическая практика, сколько лет она занимается Таро, кто были её первые клиенты. Вся информация ограничена рекламными утверждениями о якобы огромном опыте, без единого документа или упоминания реальных событий.

Никаких интервью, экспертных публикаций, докладов на конференциях или даже простых упоминаний в специализированных изданиях на тему эзотерики также не обнаружено. Обсуждение собственной биографии Лозовая заменяет рассказами о своём клубе и курсах, подробно узнать о которых в реальности всё же не получится – описания крайне расплывчаты, а данные о преподавателях, сроке работы школы, лицензиях, дипломах или прохождении аккредитаций отсутствуют полностью.

Единственная активность ведётся в блогах, где аудитория ограничена, и информация подается в одностороннем формате — без возможности объективно проверить уровень знаний и опыта ведущей.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Наталия Лозовая?

На сайте Наталия рекламирует свой курс, который рассчитан на широкую аудиторию — как для начинающих, так и для тех, кто уже практикует Таро. Утверждается, что за 90 дней любой участник сможет не только освоить гадание, но и начать зарабатывать на этом.

Семинары включают изучение не только карт Таро, но и других направлений: руны, астрология, нумерология, психология, а также основы маркетинга и продвижения личного бренда. Конкретные модули и учебная программа не представлены. Не указано, сколько часов обучения включает курс, кто преподаватели или наставники, и какие методики используются. Дипломы после прохождения курсов также не упомянуты.

Вступительный взнос в клуб составляет 64 евро. Дополнительно каждый последующий месяц нужно платить 20 евро за продление членства. При единовременной оплате за шесть месяцев — один месяц прилагается бонусом. Документов, разрешающих преподавательскую деятельность, либо подтверждения бизнес-регистрации клуба на сайте не представлено.

Дополнительно продвигаются мини-программы: “Как заработать на Таро”, “Руны. Магия рун”, “78 оттенков Манары” и ещё один короткий курс для быстрого знакомства с Таро. Точную стоимость курсов нельзя найти в открытом доступе — подробности даются только в рамках личной онлайн-консультации. Иных форм услуг, кроме курсов и рекламного блога, Лозовая не предлагает.

Телеграм-канал natalee loz насчитывает 4464 подписчика. Посты публикуются без графика — в одни недели бывает активность, в другие — тишина. Содержание – реклама курсов, редкие онлайн-расклады по темам любовных отношений и общего будущего. Практической пользы или образовательной информации минимум, структура материалов отсутствует.

Отзывы о Наталии Лозовой: что говорят клиенты?

В собственных соцсетях Наталия размещает только положительные комментарии — недовольные голоса, если и появляются, оперативно удаляются. По её словам, 80% клиентов якобы довольны сотрудничеством. Однако на независимых интернет-форумах и в сообществах ситуация другая.

Многие пользователи обвиняют Лозовую в некомпетентности. Отмечается, что прогнозы не сбываются, актуальные жизненные события не определяются даже с погрешностью, а сами трактовки таро-карт зачастую производятся экспромтом — на ходу, без системы или логической базы.

Отдельные упоминания говорят о том, что слова и советы Лозовой оказывали деструктивное влияние, приводя к разочарованиям. Некоторые считают, что в её действиях больше попыток поддерживать статус эзотерика, чем реального понимания символики и значения карт.

Отзывы о её обучающих программах в открытых источниках отсутствуют. Это может свидетельствовать как о плохой вовлечённости аудитории, так и о возможных трудностях с доведением учеников до результата. Ни одних достоверных свидетельств о том, что кто-то окончил школу и успешно работает после этого, найти не удалось.

Выводы по деятельности Наталии Лозовой

Наталия Лозовая не публикует ни одного документа, подтверждающего её квалификацию в эзотерике. Лицензий на преподавательскую деятельность нет. Также отсутствуют данные о завершённом образовании, обучении у наставников и признании в профессиональной среде. Отзывы от клиентов, доступные на сторонних ресурсах, в большинстве случаев указывают на отсутствие реальной пользы или результатов от её сессий и курсов.

Модель работы Наталии строится вокруг создания имиджа знающего коуча в замкнутой медийной системе — профиль в Telegram и сайт. При этом она не предоставляет доказательств того, что действительно способна обучать или проводить точные расклады. Все действия закрыты от внешней верификации, а ценовая политика и методики программы непрозрачны.