“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Наталья Вишневская: отзывы, факты и анализ деятельности

Наталья Вишневская позиционирует себя как нумеролог-аналитик с опытом работы в эзотерике более 9 лет. Ранее она была связана с банковской сферой, но после личных проблем и чтения книги по нумерологии сменила профессиональное направление. На сегодняшний день предлагает услуги индивидуальных консультаций, а также обучающие курсы в рамках собственной школы нумерологии. В этом обзоре рассмотрим содержание ее предложений, цифровые данные деятельности и отклики клиентов.

Биография Натальи Вишневской

Наталья Вишневская имеет экономическое образование и 25-летний опыт работы в финансовом секторе. Интерес к нумерологии у нее появился после прочтения книги, которая, по ее словам, помогла разобраться в семейных трудностях. С тех пор она занимается нумерологией на постоянной основе более 9 лет. Наталья заявляет, что является профессиональным коучем и психологом, а также автором книги «Энергоматрица», в которой излагается методика расчета кода личности по дате рождения.

Кроме того, Вишневская основала собственную школу практической нумерологии в Екатеринбурге и утверждает, что активно проводит семинары, марафоны и интенсивы, среди которых: «Ключ к себе», «Тайны нумерологии» и «Бессовестно счастливая». Некоторые мероприятия предлагаются бесплатно.

Какие услуги предлагает Наталья Вишневская?

Согласно данным с официального сайта, Вишневская предоставляет индивидуальные онлайн-консультации по вопросам, связанным с:

личной жизнью;

карьерой;

финансами;

везением, удачей и благополучием.

Однако стоимость консультаций и отзывы о конкретных сессиях на сайте отсутствуют. Можно зарегистрироваться и просматривать бесплатные вебинары.

Обучение в школе практической нумерологии Натальи Вишневской

Обучение проводится в онлайн-формате, расписание и длительность обучения формируется индивидуально. По завершению выдается сертификат нумеролога. Доступны следующие курсы:

Базовый курс длительностью 2 недели включает в себя темы: Квадрат Пифагора, мандала рождения, примеры и разборы, стоимость — 21 000 рублей.

Курс «Эма», продолжительностью 1 неделя, доступен только выпускникам базового курса — 14 000 рублей.

Курс «Профессионал», длительностью 3 недели, предлагается по цене 21 000 рублей.

Курс «Дети в нумерологии» охватывает здоровье ребенка, генетические особенности, жизненные циклы, формирование матрицы. Также при необходимости подбирается имя ребенку — 12 000 рублей. Доступ к видео предоставляется на 2 месяца.

Пакет «Супер», включающий в себя «Базовый», «Профессионал» и «Дети» — 41 500 рублей. Возможна оплата в рассрочку.

Связаться можно через WhatsApp по (982)664-07-50 или по электронной почте nata_vi_71@ .

Также предлагается купить книгу «Энергоматрица» за 2 190 рублей с бесплатной доставкой по России. Автор утверждает, что методика книги позволяет составлять консультации другим людям.

По информации сайта, также возможна покупка франшизы и открытие филиала школы нумерологии в любом городе. Контактный номер для этого — тот же, что указан выше.

Деятельность Натальи Вишневской в социальных сетях

YouTube-канал с названием «нумеролог Ната» запущен в 2015 году, на нем размещено 35 видеороликов. Количество подписчиков — 130. Однако более 3 лет новое видео не выходило. RuTube также не обновляется более 2 лет.

Аккаунты в Одноклассниках и на платформе Дзен также неактивны около 2 лет — новое видео или статьи не публикуются. Тарологические отзывы в Одноклассниках отсутствуют.

У Натальи есть Instagram-страница, а также Telegram-канал, в котором публикуются советы и аффирмации дня.

Основным каналом, где ведется живая активность, является профиль во ВКонтакте. Количество подписчиков — свыше 4 000. Публикации выходят практически ежедневно. Содержание постов включает: личные фото, различного рода достижения, анонсы и проведение марафонов, семинаров и интенсивов.

Отзывы о Наталье Вишневской: что говорят клиенты?

Рецензии на работу Натальи Вишневской размещены исключительно на официальном сайте. Отзывы в основном касаются обучающих курсов и носят исключительно хвалебный характер. По поводу индивидуальных консультаций или книги «Энергоматрица» мнения клиентов отсутствуют.

Комментарии во ВКонтакте преимущественно положительные, но носят обобщенный характер — конкретики относительно результатов консультаций или обучения не приводится.

На других независимых платформах, форумах или в открытых источниках отзывы о деятельности Натальи Вишневской обнаружить не удалось, несмотря на то, что она занимается нумерологией около 10 лет под именем . Такое отсутствие обратной связи является неоднозначным фактором при оценке профессиональности.

Выводы по деятельности Натальи Вишневской

Наталья Вишневская представляет себя как автор книги «Энергоматрица», преподаватель школы нумерологии и коуч. На сайте размещены сведения о пройденной переподготовке, дипломах, а также свидетельство о регистрации школы и товарного знака. Также предложена франшиза для открытия аналогичных школ в других городах.

Несмотря на достаточный стаж работы и обширную образовательную программу, существует ряд моментов, вызывающих сомнение. Цены на индивидуальные консультации не указаны. Независимые отзывы — как о курсах, так и о личных сессиях или книге отсутствуют. На сторонних интернет-ресурсах упоминания о ней фактически не встречаются.

При взаимодействии с эзотерическими специалистами важно не только исходить из представленной информации, но и искать подтверждения эффективности — желательно из независимых источников. Полное отсутствие сторонней обратной связи делает оценку работы Натальи Вишневской затруднительной.