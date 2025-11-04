“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Наталья Разумовская: отзывы о деятельности эзотерика

Наталья Разумовская представляется как ясновидящая и специалист в сфере эзотерики, включая магические практики, Таро и нумерологию. Несмотря на участие в медиапроектах, масштабной положительной репутации ей не удалось сформировать. Ряд публичных мнений вызывает сомнения в достоверности отзывов.

Биография Натальи Разумовской

Наталья Разумовская позиционирует себя как потомственная ясновидящая, экстрасенс, нумеролог, маг и психолог. Родом из Запорожья, она утверждает, что помогает людям решать жизненные проблемы посредством эзотерических знаний и карт Таро. Где она проживает в настоящее время, неизвестно.

Какие услуги предлагает Наталья Разумовская?

Перечень услуг, по имеющимся данным из сторонних ресурсов, включает:

Гадания на картах Таро, оракуле Ленорман (без отзывов).

Снятие магического негатива: порча, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия (отзывы отсутствуют).

Коррекция биополя и судьбы после удаления негативного влияния.

Гармонизация отношений, влияние на изменяющих партнёров, ритуалы на разрыв связи с любовниками.

Применение карточных раскладов для увеличения материального достатка (отзывы не представлены).

Создание защитных амулетов.

Индивидуальные консультации.

Хиромантия и нумерологические расчёты.

Выбор даты и составление магических рекомендаций на день.

Магическое обучение (при этом откликов о нём нет).

Также Наталья Разумовская упоминается как практик энергий хроники Акаши и консультант по кулинарным премудростям. Услуги представлены на различных сторонних платформах, включая LivInternet и Taplink, однако информации мало, на — ранее распространявшийся как основной ресурс — сайт более не функционирует. Актуального официального сайта у Натальи Разумовской нет.

По мнению эксперта М. Моршанского, представленный спектр эзотерических услуг указывает на попытку казаться универсальным специалистом, что зачастую приводит к недовольству клиентов.

Курс Натальи Разумовской

На платформе Telegram Наталья Разумовская размещает курс под названием «PRO чакры». Программа основана на двухлетней практике и включает блок с терминологией нейрохилинга и концепции энергии жизни. Обучение проводится по следующим тарифам:

Базовый курс — менее 2000 рублей.

Продвинутый — 3600 рублей.

Запись возможна по ссылке /myneurosila/1132. Откликов от прошедших обучение пользователей не зафиксировано.

Активность в социальных сетях

В сети размещено несколько аккаунтов Натальи Разумовской:

Facebook — содержит контактный 99 055 6777 и e-mail nrazumovskaya@ . Отмечается украинская привязка к сайту «Гадалка». Подписчиков — 293.

Telegram — через канал предлагается записаться на обучение и получить дополнительную информацию.

Одноклассники — публикуются видео, однако отзывы отсутствуют.

Instagram — отмечена активность по новым тематикам. Отзывы и подписчики подозреваются в покупной природе.

ВКонтакте и YouTube — размещаются короткие видео и контент развлекательного формата, коммерческой активности не замечено.

Объективную оценку качества услуг сложно получить — мнение в сети раздроблено, достоверность многих комментариев вызывает вопросы.

Отзывы о Наталье Разумовской: что говорят клиенты?

Реальных отзывов в открытых источниках почти нет. Под видеороликами на YouTube отзывы отсутствуют. Заметны единичные негативные мнения, которые могут быть следствием конкуренции. Достоверных отзывов от клиентов, получивших услуги, с конкретикой выполненных работ не обнаружено.

Выводы по деятельности Натальи Разумовской

Оценка деятельности Натальи Разумовской осложняется отсутствием официального сайта и проверенных отзывов. Услуги охватывают обширный спектр магических практик, однако их результативность не подтверждена внешними источниками. В социальных сетях публикуется неоднородный контент и контактная информация, но реакция пользователей минимальна. Курс обучения и эзотерическая практика не подкреплены опытом клиентов. Объективное мнение сформировать затруднительно — прозрачность деятельности крайне ограничена.