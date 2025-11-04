04.11.2025, 8:28, Рейтинг эзотериков
Теги:
Наталья Разумовская: отзывы о деятельности эзотерика
Наталья Разумовская представляется как ясновидящая и специалист в сфере эзотерики, включая магические практики, Таро и нумерологию. Несмотря на участие в медиапроектах, масштабной положительной репутации ей не удалось сформировать. Ряд публичных мнений вызывает сомнения в достоверности отзывов.
Биография Натальи Разумовской
Наталья Разумовская позиционирует себя как потомственная ясновидящая, экстрасенс, нумеролог, маг и психолог. Родом из Запорожья, она утверждает, что помогает людям решать жизненные проблемы посредством эзотерических знаний и карт Таро. Где она проживает в настоящее время, неизвестно.
Какие услуги предлагает Наталья Разумовская?
Перечень услуг, по имеющимся данным из сторонних ресурсов, включает:
- Гадания на картах Таро, оракуле Ленорман (без отзывов).
- Снятие магического негатива: порча, сглаз, родовое проклятие, венец безбрачия (отзывы отсутствуют).
- Коррекция биополя и судьбы после удаления негативного влияния.
- Гармонизация отношений, влияние на изменяющих партнёров, ритуалы на разрыв связи с любовниками.
- Применение карточных раскладов для увеличения материального достатка (отзывы не представлены).
- Создание защитных амулетов.
- Индивидуальные консультации.
- Хиромантия и нумерологические расчёты.
- Выбор даты и составление магических рекомендаций на день.
- Магическое обучение (при этом откликов о нём нет).
Также Наталья Разумовская упоминается как практик энергий хроники Акаши и консультант по кулинарным премудростям. Услуги представлены на различных сторонних платформах, включая LivInternet и Taplink, однако информации мало, на — ранее распространявшийся как основной ресурс — сайт более не функционирует. Актуального официального сайта у Натальи Разумовской нет.
По мнению эксперта М. Моршанского, представленный спектр эзотерических услуг указывает на попытку казаться универсальным специалистом, что зачастую приводит к недовольству клиентов.
Курс Натальи Разумовской
На платформе Telegram Наталья Разумовская размещает курс под названием «PRO чакры». Программа основана на двухлетней практике и включает блок с терминологией нейрохилинга и концепции энергии жизни. Обучение проводится по следующим тарифам:
- Базовый курс — менее 2000 рублей.
- Продвинутый — 3600 рублей.
Запись возможна по ссылке /myneurosila/1132. Откликов от прошедших обучение пользователей не зафиксировано.
Активность в социальных сетях
В сети размещено несколько аккаунтов Натальи Разумовской:
- Facebook — содержит контактный 99 055 6777 и e-mail nrazumovskaya@ . Отмечается украинская привязка к сайту «Гадалка». Подписчиков — 293.
- Telegram — через канал предлагается записаться на обучение и получить дополнительную информацию.
- Одноклассники — публикуются видео, однако отзывы отсутствуют.
- Instagram — отмечена активность по новым тематикам. Отзывы и подписчики подозреваются в покупной природе.
- ВКонтакте и YouTube — размещаются короткие видео и контент развлекательного формата, коммерческой активности не замечено.
Объективную оценку качества услуг сложно получить — мнение в сети раздроблено, достоверность многих комментариев вызывает вопросы.
Отзывы о Наталье Разумовской: что говорят клиенты?
Реальных отзывов в открытых источниках почти нет. Под видеороликами на YouTube отзывы отсутствуют. Заметны единичные негативные мнения, которые могут быть следствием конкуренции. Достоверных отзывов от клиентов, получивших услуги, с конкретикой выполненных работ не обнаружено.
Выводы по деятельности Натальи Разумовской
Оценка деятельности Натальи Разумовской осложняется отсутствием официального сайта и проверенных отзывов. Услуги охватывают обширный спектр магических практик, однако их результативность не подтверждена внешними источниками. В социальных сетях публикуется неоднородный контент и контактная информация, но реакция пользователей минимальна. Курс обучения и эзотерическая практика не подкреплены опытом клиентов. Объективное мнение сформировать затруднительно — прозрачность деятельности крайне ограничена.