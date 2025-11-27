Наталья Фроловой

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Наталья Фролова: отзывы о Школе Таро и магии

Наталья Фролова позиционирует себя как таролог, медиум и ведунья, утверждая, что обладает способностями, полученными по наследству. Несмотря на профессиональное образование в области психологии, она акцентирует внимание на эзотерических практиках. Ниже разберем, что конкретно предлагает «Школа Таро и магии» Фроловой, какие курсы входят в ее программу, стоимость занятий, а также каковы отзывы клиентов о ее деятельности.

Биография Натальи Фроловой

Наталья Фролова заявляет, что с детства обладала способностью видеть призраков и предсказывать события благодаря снам. Она называет себя ясновидящей, медиумом и ведуньей. Хотя по образованию она клинический психолог, свою основную деятельность Фролова сосредоточила в области эзотерики. В настоящее время она является членом правления Национальной ассоциации специалистов метафизических практик, а также носит звание жрицы Старославянского пантеона.

Помимо работы с картами Таро, Фролова позиционирует себя как специалиста по обрядам, очищению от негативной энергии и устранению порчи. Эти навыки стали основой в формировании ее обучающих программ.

Какие услуги предлагает Наталья Фролова?

В 2009 году Наталья Фролова запустила «Школу Таро и магии», в которой предлагает два основных курса:

Курс «Таро Рейдера-Уайта» — включает девять модулей, основанных на изучении классической колоды Таро. Программа посвящена не только обучению раскладам на любовь, семью и финансы, но и методам трансформации негативной энергии, программированию на выздоровление от заболеваний, а также техникам омоложения. Под темой Таро также преподаются элементы шаманизма, включая работу с тотемами, «заземление» и энергетические практики.

Курс «Ритуальная магия» — состоит из десяти модулей, каждый по четыре часа. Программа содержит конкретные ритуалы на снятие порчи, сглаза, проклятий, избавление от приворота, привязки, а также ритуалы связанные с деньгами, недвижимостью, защитой и судебными делами. Также уделено внимание работе с природными стихиями, кармой и астральными путешествиями.

Помимо обучения, в «Школе Таро и магии» имеется магазин, предлагающий эзотерическую продукцию: амулеты, браслеты, свечи и другие магические изделия, созданные руками учеников. Стоимость участия в курсах начинается от 18 000 рублей и превышает эту сумму в зависимости от выбранной программы.

Отзывы о Наталье Фроловой: что говорят клиенты?

Отзывы о тарологе Наталье Фроловой содержат противоречивую информацию. Некоторые упоминают положительное впечатление от курсов «Школы Таро и магии», однако есть и рецензии, касающиеся личных приемов, из которых следует, что ожидания клиентов не были оправданы. Оценить достоверность практик, заявленных Натальей, невозможно на основании представленных источников. Следует учитывать риск столкновения с недобросовестными действиями при обращении к эзотерикам в интернете.

Выводы по деятельности Натальи Фроловой

Сопоставив представленные курсы, заявленные эзотерические методы и отзывы клиентов, не удается сделать однозначно положительный вывод о Наталье Фроловой и ее «Школе Таро и магии». Несмотря на подробную структуру обучения, практики, публикуемые на сайте, вызывают вопросы в части их эффективности и научной обоснованности. Потенциальным клиентам и ученикам стоит предварительно изучить сторонние отзывы и внимательно подходить к выбору подобных предложений.