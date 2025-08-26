“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Наталья Борникова

Отзывы о Наталье Борниковой: что известно об астрологе?

Наталья Борникова позиционирует себя как астролог и эзотерик, однако подтверждений её квалификации в открытом доступе не представлено. Несмотря на работу в медиапространстве, найти достоверные отзывы о ней затруднительно. Рассмотрим подробности касательно её деятельности, представленных услуг и активности в социальных сетях.

Биография Натальи Борниковой

Сама Наталья сообщает, что увлекается астрологией и смежными эзотерическими направлениями много лет, но никаких точных сведений о начале её деятельности или обучении она не приводит. На сегодняшний день известно, что она занимается прогнозами, ведением блогов по тематике астрологии и писала статьи для интернет-изданий, включая Posta Magazine.

Борникова заявляет, что сочетает астрологию с другими дисциплинами, включая медицину и психологию, в частности подростковую. Её специализация заявлена как анализ отношений в паре, сфера бизнеса и работа с детьми. Она считает необходимым составление натальных карт ребенку, чтобы родители могли лучше понимать и воспитывать личность.

Ни одного подтверждающего документа — ни дипломов, ни сертификатов о профессиональном образовании или психологии — астролог не опубликовала. Медицинского образования у неё также нет. Все её заявления основаны лишь на собственных утверждениях, без какой-либо верификации.

Какие услуги предлагает Наталья Борникова?

У астролога отсутствует персональный сайт. Страница в сервисе Taplink практически пустая и не дает информации о перечне предложений или расценках. Официальный YouTube-канал был удалён, что ограничивает доступ к ранее опубликованному контенту.

С 2022 года Борникова начала вести Telegram-блог под ником “astrologbornikova”. Контент обновляется крайне нерегулярно, бывают перерывы в публикациях на несколько месяцев. Основное содержание – астрологические прогнозы и обсуждение глобальных событий. При этом услуг в Telegram она не продвигает, тарифов не указывает, а консультации предлагает исключительно онлайн и только через WhatsApp.

Также действует группа “astrolog bornikova” во ВКонтакте, где на момент анализа было 502 подписчика. Последний пост опубликован в 2024 году, и с тех пор активность прекратилась. Тематика совпадает с Telegram-каналом — те же прогнозы и мировые темы.

Наиболее активным когда-то был профиль в Instagram — “astrolog bornikova natalia” — с 14 900 подписчиками. Однако с марта новая информация там не публикуется. Частично биография хозяйки аккаунта и список её услуг были удалены, включая сторис. Судя по отсутствию текущих публикаций и недоступности описания, предполагается, что и тарифы были убраны.

Блоги в Telegram, VK и Instagram имеют идентичный контент. Почему астролог удалила сайт и сократила объём информации о себе, публично неизвестно. Это может быть связано с негативными откликами в её адрес.

Отзывы о Наталье Борниковой: что говорят клиенты?

Ранее Борникова размещала отзывы в своих блогах, но все комментарии были обезличены и лишены конкретных примеров. Люди благодарили за помощь в общих фразах, не раскрывая ни проблематики обращения, ни достигнутого результата.

Достоверные отзывы в открытых источниках обнаружить трудно. Ни положительных, ни отрицательных оценок получить не удалось. Это может свидетельствовать о низкой популярности астролога и отсутствии широкой клиентской базы.

Выводы по деятельности Натальи Борниковой

Наталья Борникова утверждает, что способна определять судьбу людей с помощью звезд и персонализированных гороскопов. Однако для подтверждения своей компетенции она не предоставила никаких документов. Отсутствие активности на платформах, прекращение публикаций и удалённые сторис могут свидетельствовать о падении интереса аудитории или ухудшении репутации. При отсутствии открытых и объективных отзывов доверять консультациям этого специалиста не представляется обоснованным.