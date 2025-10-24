“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Надя Сок

Отзывы о Наде Сок: разоблачение эзотерика и обучение рейки

Надя Сок — персона широко представленный в эзотерическом сообществе как мастер рейки и автор обучающих курсов. Однако перед обращением к подобным практикам стоит внимательно рассмотреть детали её деятельности. Ниже приведен подробный разбор биографии Надя Sok, обзор программ обучения, социальных сетей и отзывов клиентов.

Биография Нади Сок

На платформе reiki online указано, что Надя Сок — сертифицированный специалист по рейки, натуропат и автор книг, утверждающий, что помогает людям разобраться с телом, эмоциями и мыслями. Несмотря на заявления о наличии сертификатов, какие-либо официальные документы подтверждающие её квалификацию не были опубликованы. Информация о профессиональном образовании или лицензировании также отсутствует.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Надя Сок?

Клиентам предлагается пройти обучение по курсам рейки в её собственной эзотерической школе. Предусмотрено три уровня:

«Начальная ступень» — стоимость составляет 29 900 рублей.

«Продвинутая ступень» — цена указана 68 800 рублей.

«Профессиональный уровень» — окончательная стоимость достигает 115 700 рублей.

Бесплатных вводных материалов, пробных уроков или демонстрационных вебинаров не предусмотрено.

Обзор социальных сетей и активности Nadya Sok

Надя активно продвигает свои услуги через онлайн-платформы. Её присутствие зафиксировано на YouTube, в социальной сети VK под ником vnadia, а также в Telegram-канале с названием Reiki NadiaSok. На момент написания в телеграм-канале числилось чуть более 6000 подписчиков. На YouTube-канале и в VK наблюдаются низкие показатели вовлечённости и подписной активности, значения количества подписчиков не превышают 100 в каждой из указанных сетей.

Отзывы о Наде Сок: что говорят клиенты?

Отзывы, размещённые на сайтах, связанных с деятельностью Нади Сок, не вызывают доверия — они представлены без указания источников или достоверной идентификации респондентов. На форумах, посвящённых эзотерике и обучению рейки, обсуждений с упоминанием Nadya Sok не зафиксировано. При этом как негативные, так и положительные комментарии от живых клиентов не обнаружены.

Выводы по деятельности Нади Сок

Изучив проект Надя Сок, нельзя с уверенностью сказать, к каким результатам может привести её обучение. Является ли использование рейки или магических практик способом изменить жизнь — вопрос остаётся открытым. Стоимость курсов колеблется от 29 900 до 115 700 рублей, однако пробных материалов или гарантии эффективности не предоставляется. Отзывы от реальных покупателей отсутствуют, что делает доверие к проекту сомнительным. Как и многие представители эзотерической сферы, Надя позиционирует себя как поддерживающий консультант, но наличие у неё реальных навыков в области рейки официально не подтверждено никакими документами или независимыми источниками.