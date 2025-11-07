“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Надежда Рысь

Отзывы о Надежде Рысь: правда о тарологе из Жуковского

Надежда Рысь позиционирует себя как практикующий маг и таролог из Жуковского, утверждая, что может вывести клиентов на доход от 300 000 рублей. В своем Telegram-канале она сообщает о якобы заработанных 360 миллионах клиентами за 2023 год, несмотря на то что ранее речь шла о 60 миллионах. Мы разобрали деятельность Рысь подробно, чтобы понять, стоит ли доверять ее заявлениям.

Биография Надежды Рысь

По словам самой Надежды Рысь, она начала видеть призраков с детства, однажды “поймала приведение” у себя дома. Взрослея, она якобы спасла сестру от рака. Магические способности ей предрекла другая гадалка, с указанием развивать их с 33 лет. До этого она, как утверждается, построила обувной бизнес “с нуля”.

Какие услуги предлагает Надежда Рысь?

Надежда Рысь предлагает услуги в сфере эзотерики и магии, акцентируя внимание на повышении доходов клиентов и изучении магических практик. При этом ясного перечня услуг у нее нет – официальный сайт отсутствует. Как следует из активности в соцсетях, она использует методы свечной, деревенской, рунной магии, а также интеграцию психологических практик.

Особое место занимает трансформационная программа “Формула души”, через которую, по утверждениям Рысь, можно “разобраться со своей жизнью”.

На момент анализа проходит продажа онлайн мастер-класса под названием “Громничная свеча”. Обещание – научить защите от негативного влияния, однако стоимость участия не раскрывается даже частично.

Также Надежда Рысь предлагает обучение гаданию на Таро и проведение раскладов по темам: здоровье, отношения, работа, совместимость и будущее. В прошлом она проводила марафоны, посвящённые исполнению желаний, а студентов учила создавать “волшебные шепотки”.

Социальные сети проекта “Изобильный мир”

Свои материалы и предложения Надежда Рысь распространяет через проект “Изобильный мир”. Она активно публикуется в социальных сетях: YouTube, VK, Telegram, Instagram, а также на платформе Дзен.

ВКонтакте на страницу таролога подписано лишь 50 человек. Здесь она размещает посты о “ведьмовском пути”, магических практиках и мастер-классах.

На Дзене числится всего 26 подписчиков. Контент носит личностный характер – публикации об образе жизни, любви к деньгам, а также размещено интервью, которое, судя по содержанию, госпожа Рысь могла взять у самой себя.

YouTube-канал показывает немного более высокую активность – около 100 подписчиков. Контент включает прямые эфиры, истории о магии и онлайн-расклады.

Telegram-канал – наиболее посещаемый – насчитывает примерно 1000 подписчиков. Основной акцент публикаций — деньги, доход и магия.

Отзывы о Надежде Рысь: что говорят клиенты?

Несмотря на заявления о большом числе клиентов и финансовом успехе, реальные отзывы о Надежде Рысь найти практически невозможно. На сторонних площадках никаких оценок деятельности нет. Единственные отклики — видео-отзывы на YouTube и ее страницах в социальных сетях, однако объективность таких материалов вызывает сомнение, ввиду легкой возможности их постановочной природы.

Выводы по деятельности Надежды Рысь

Деятельность таролога и мага Надежды Рысь вызывает множество вопросов. Акцент на заработке клиентов и заявленные 360 миллионов рублей напротив минимальной активности и охвата в социальных сетях (50 подписчиков в VK, 26 на Дзене, менее 100 на YouTube) смотрятся нерелевантно. Учитывая отсутствие официального сайта, прозрачного прайса и верифицированных отзывов, доверять подобной “магической помощи” стоит с осторожностью. Рекомендация — проявлять максимальную бдительность при взаимодействии с подобными предложениями в интернете.