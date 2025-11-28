28.11.2025, 10:33, Рейтинг эзотериков
Теги:
Мириам Таро отзывы: анализ деятельности экстрасенса
Мириам Таро заявляет о себе как о специалисте в сфере эзотерики, с опытом более 10 лет. Она предлагает предсказания, чистки от негатива, обучение гаданию на картах и создание амулетов. В этом обзоре разобраны направления её деятельности, ценовая политика, активность в соцсетях и отзывы клиентов, подтверждающие или опровергающие эффективность её услуг.
Биография Мириам Таро
Согласно информации, Мириам Таро занимается гаданиями на протяжении более десятилетия. Начинала с карт Таро, затем добавила в практику колоды Ленорман, скандинавские руны, кристаллы, зеркала, свечи и шары. Пользуется исключительно Светлыми Силами, утверждая, что предсказания сбываются на 95%. По словам экстрасенса, она способна считать энергетику, почувствовать прошлое и заглянуть в будущее по внешности человека или его рукам.
Какие услуги предлагает Мириам Таро?
Экстрасенс Мириам Таро предоставляет широкий перечень эзотерических услуг:
- расклад по теме свадьбы и беременности;
- диагностика любовной ситуации;
- предсказание мыслей и чувств партнёра;
- анализ любовного треугольника и рекомендации;
- перспективы отношений;
- чистка от сглаза и порчи;
- отворот от нелюбимого партнёра;
- воздействие «Бумеранг» для обидчика;
- энергетическая защита и коррекция судьбы;
- снятие венца безбрачия;
- открытие денежных потоков;
- создание «живых» и активируемых браслетов, амулетов, талисманов.
Также Мириам продаёт курс по Таро. Информации о структуре или продолжительности программы нет, узнать подробности можно только через её личную страницу.
Социальные сети Мириам Таро: Youtube, Telegram, Дзен, Instagram, VK
Мириам активно использует соцсети для продвижения:
- Instagram аккаунт под названием «Miriam liveexpert» с 57,5 тыс. подписчиков. Контент состоит из онлайн-раскладов на тему отношений, мыслей мужчины, обобщённых предсказаний от «предков и старейшин»;
- Youtube-канал с 35,2 тыс. подписчиков, где дублируются видео с Instagram: прогнозы о будущем, отношениях, судьбе. Количество просмотров до 5 тысяч;
- TikTok ориентирован на женскую аудиторию, содержит ролики на тему чувств, будущего и событий, прогнозируемых на ближайшее время;
- VK-группа посвящена обучению. Судя по активности, набор – первичный, подробности отсутствуют;
- Яндекс Дзен «Мириам Таро», где публикуются те же видеоматериалы, что и в других сервисах.
Стоимость услуг Мириам Таро
На сайте экстрасенса опубликован детальный прайс-лист:
- Таро-расклад про конкретного человека — 3 200 ₽;
- Диагностика негатива — 2 000 ₽;
- Месячный прогноз — 2 500 ₽;
- Анализ кармы отношений — 2 500 ₽;
- Рекомендации при сложном выборе — 2 300 ₽;
- Полный анализ личной жизни — 2 700 ₽;
- Амулеты «живые» — 6 500 ₽;
- Подбор даты для вступления в брак — 2 700 ₽;
- Общая диагностика — 1 500 ₽;
- Разбор любовного треугольника — 3 200 ₽;
- Консультации по времени: 20 минут — 2 700 ₽, 40 минут — 4 500 ₽;
- Обряд отворота — 7 500 ₽;
- Магический возврат «Бумеранг» — 7 950 ₽;
- Приворот — 12 900 ₽;
- Удаление «венца безбрачия» — 9 500 ₽;
- Гармонизация взаимоотношений — 7 500 ₽;
- Чистка кармы — 3 500 ₽;
- Энергозащита — 2 500 ₽;
- Открытие финансового потока — 11 500 ₽.
- Обучение Таро — 3 000 ₽ за месяц практики.
Отзывы о Мириам Таро: что говорят клиенты?
На тематических форумах пользователи оставляют отзывы о Мириам Таро. Основной лейтмотив — негативный. Отмечается, что предсказания не подтверждаются, а сама экстрасенс называет себя специалистом без подтверждающих документов. Некоторые клиенты считают Мириам шарлатанкой, придумывающей информацию в процессе сессии.
«Она мне просто навязывала одну и ту же мысль, ничего конкретного. Всё очень расплывчато, будто выдумано на месте»
«Заплатила за чистку, результата — ноль. Деньги потрачены впустую»
Выводы по деятельности Мириам Таро
После анализа информации и отзывов, использовать услуги Мириам Таро не представляется разумным. Отсутствие деталей по обучающим программам, высокая стоимость ритуалов, негативные комментарии и отсутствие подтверждений квалификации вызывают серьёзные сомнения в профессионализме и честности данного специалиста.