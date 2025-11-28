“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Мириам Таро

Мириам Таро отзывы: анализ деятельности экстрасенса

Мириам Таро заявляет о себе как о специалисте в сфере эзотерики, с опытом более 10 лет. Она предлагает предсказания, чистки от негатива, обучение гаданию на картах и создание амулетов. В этом обзоре разобраны направления её деятельности, ценовая политика, активность в соцсетях и отзывы клиентов, подтверждающие или опровергающие эффективность её услуг.

Биография Мириам Таро

Согласно информации, Мириам Таро занимается гаданиями на протяжении более десятилетия. Начинала с карт Таро, затем добавила в практику колоды Ленорман, скандинавские руны, кристаллы, зеркала, свечи и шары. Пользуется исключительно Светлыми Силами, утверждая, что предсказания сбываются на 95%. По словам экстрасенса, она способна считать энергетику, почувствовать прошлое и заглянуть в будущее по внешности человека или его рукам.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Мириам Таро?

Экстрасенс Мириам Таро предоставляет широкий перечень эзотерических услуг:

расклад по теме свадьбы и беременности;

диагностика любовной ситуации;

предсказание мыслей и чувств партнёра;

анализ любовного треугольника и рекомендации;

перспективы отношений;

чистка от сглаза и порчи;

отворот от нелюбимого партнёра;

воздействие «Бумеранг» для обидчика;

энергетическая защита и коррекция судьбы;

снятие венца безбрачия;

открытие денежных потоков;

создание «живых» и активируемых браслетов, амулетов, талисманов.

Также Мириам продаёт курс по Таро. Информации о структуре или продолжительности программы нет, узнать подробности можно только через её личную страницу.

Социальные сети Мириам Таро: Youtube, Telegram, Дзен, Instagram, VK

Мириам активно использует соцсети для продвижения:

Instagram аккаунт под названием «Miriam liveexpert» с 57,5 тыс. подписчиков. Контент состоит из онлайн-раскладов на тему отношений, мыслей мужчины, обобщённых предсказаний от «предков и старейшин»;

Youtube-канал с 35,2 тыс. подписчиков, где дублируются видео с Instagram: прогнозы о будущем, отношениях, судьбе. Количество просмотров до 5 тысяч;

TikTok ориентирован на женскую аудиторию, содержит ролики на тему чувств, будущего и событий, прогнозируемых на ближайшее время;

VK-группа посвящена обучению. Судя по активности, набор – первичный, подробности отсутствуют;

Яндекс Дзен «Мириам Таро», где публикуются те же видеоматериалы, что и в других сервисах.

Стоимость услуг Мириам Таро

На сайте экстрасенса опубликован детальный прайс-лист:

Таро-расклад про конкретного человека — 3 200 ₽;

Диагностика негатива — 2 000 ₽;

Месячный прогноз — 2 500 ₽;

Анализ кармы отношений — 2 500 ₽;

Рекомендации при сложном выборе — 2 300 ₽;

Полный анализ личной жизни — 2 700 ₽;

Амулеты «живые» — 6 500 ₽;

Подбор даты для вступления в брак — 2 700 ₽;

Общая диагностика — 1 500 ₽;

Разбор любовного треугольника — 3 200 ₽;

Консультации по времени: 20 минут — 2 700 ₽, 40 минут — 4 500 ₽;

Обряд отворота — 7 500 ₽;

Магический возврат «Бумеранг» — 7 950 ₽;

Приворот — 12 900 ₽;

Удаление «венца безбрачия» — 9 500 ₽;

Гармонизация взаимоотношений — 7 500 ₽;

Чистка кармы — 3 500 ₽;

Энергозащита — 2 500 ₽;

Открытие финансового потока — 11 500 ₽.

Обучение Таро — 3 000 ₽ за месяц практики.

Отзывы о Мириам Таро: что говорят клиенты?

На тематических форумах пользователи оставляют отзывы о Мириам Таро. Основной лейтмотив — негативный. Отмечается, что предсказания не подтверждаются, а сама экстрасенс называет себя специалистом без подтверждающих документов. Некоторые клиенты считают Мириам шарлатанкой, придумывающей информацию в процессе сессии.

«Она мне просто навязывала одну и ту же мысль, ничего конкретного. Всё очень расплывчато, будто выдумано на месте»

«Заплатила за чистку, результата — ноль. Деньги потрачены впустую»

Выводы по деятельности Мириам Таро

После анализа информации и отзывов, использовать услуги Мириам Таро не представляется разумным. Отсутствие деталей по обучающим программам, высокая стоимость ритуалов, негативные комментарии и отсутствие подтверждений квалификации вызывают серьёзные сомнения в профессионализме и честности данного специалиста.