Мириам Таро
Мириам Таро

28.11.2025, 10:33, Рейтинг эзотериков
Теги:

Мириам Таро отзывы: анализ деятельности экстрасенса

Мириам Таро заявляет о себе как о специалисте в сфере эзотерики, с опытом более 10 лет. Она предлагает предсказания, чистки от негатива, обучение гаданию на картах и создание амулетов. В этом обзоре разобраны направления её деятельности, ценовая политика, активность в соцсетях и отзывы клиентов, подтверждающие или опровергающие эффективность её услуг.

Биография Мириам Таро

Согласно информации, Мириам Таро занимается гаданиями на протяжении более десятилетия. Начинала с карт Таро, затем добавила в практику колоды Ленорман, скандинавские руны, кристаллы, зеркала, свечи и шары. Пользуется исключительно Светлыми Силами, утверждая, что предсказания сбываются на 95%. По словам экстрасенса, она способна считать энергетику, почувствовать прошлое и заглянуть в будущее по внешности человека или его рукам.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Какие услуги предлагает Мириам Таро?

Экстрасенс Мириам Таро предоставляет широкий перечень эзотерических услуг:

  • расклад по теме свадьбы и беременности;
  • диагностика любовной ситуации;
  • предсказание мыслей и чувств партнёра;
  • анализ любовного треугольника и рекомендации;
  • перспективы отношений;
  • чистка от сглаза и порчи;
  • отворот от нелюбимого партнёра;
  • воздействие «Бумеранг» для обидчика;
  • энергетическая защита и коррекция судьбы;
  • снятие венца безбрачия;
  • открытие денежных потоков;
  • создание «живых» и активируемых браслетов, амулетов, талисманов.

Также Мириам продаёт курс по Таро. Информации о структуре или продолжительности программы нет, узнать подробности можно только через её личную страницу.

Социальные сети Мириам Таро: Youtube, Telegram, Дзен, Instagram, VK

Мириам активно использует соцсети для продвижения:

  • Instagram аккаунт под названием «Miriam liveexpert» с 57,5 тыс. подписчиков. Контент состоит из онлайн-раскладов на тему отношений, мыслей мужчины, обобщённых предсказаний от «предков и старейшин»;
  • Youtube-канал с 35,2 тыс. подписчиков, где дублируются видео с Instagram: прогнозы о будущем, отношениях, судьбе. Количество просмотров до 5 тысяч;
  • TikTok ориентирован на женскую аудиторию, содержит ролики на тему чувств, будущего и событий, прогнозируемых на ближайшее время;
  • VK-группа посвящена обучению. Судя по активности, набор – первичный, подробности отсутствуют;
  • Яндекс Дзен «Мириам Таро», где публикуются те же видеоматериалы, что и в других сервисах.

Стоимость услуг Мириам Таро

На сайте экстрасенса опубликован детальный прайс-лист:

  • Таро-расклад про конкретного человека — 3 200 ₽;
  • Диагностика негатива — 2 000 ₽;
  • Месячный прогноз — 2 500 ₽;
  • Анализ кармы отношений — 2 500 ₽;
  • Рекомендации при сложном выборе — 2 300 ₽;
  • Полный анализ личной жизни — 2 700 ₽;
  • Амулеты «живые» — 6 500 ₽;
  • Подбор даты для вступления в брак — 2 700 ₽;
  • Общая диагностика — 1 500 ₽;
  • Разбор любовного треугольника — 3 200 ₽;
  • Консультации по времени: 20 минут — 2 700 ₽, 40 минут — 4 500 ₽;
  • Обряд отворота — 7 500 ₽;
  • Магический возврат «Бумеранг» — 7 950 ₽;
  • Приворот — 12 900 ₽;
  • Удаление «венца безбрачия» — 9 500 ₽;
  • Гармонизация взаимоотношений — 7 500 ₽;
  • Чистка кармы — 3 500 ₽;
  • Энергозащита — 2 500 ₽;
  • Открытие финансового потока — 11 500 ₽.
  • Обучение Таро — 3 000 ₽ за месяц практики.

Отзывы о Мириам Таро: что говорят клиенты?

На тематических форумах пользователи оставляют отзывы о Мириам Таро. Основной лейтмотив — негативный. Отмечается, что предсказания не подтверждаются, а сама экстрасенс называет себя специалистом без подтверждающих документов. Некоторые клиенты считают Мириам шарлатанкой, придумывающей информацию в процессе сессии.

«Она мне просто навязывала одну и ту же мысль, ничего конкретного. Всё очень расплывчато, будто выдумано на месте»

«Заплатила за чистку, результата — ноль. Деньги потрачены впустую»

Выводы по деятельности Мириам Таро

После анализа информации и отзывов, использовать услуги Мириам Таро не представляется разумным. Отсутствие деталей по обучающим программам, высокая стоимость ритуалов, негативные комментарии и отсутствие подтверждений квалификации вызывают серьёзные сомнения в профессионализме и честности данного специалиста.

Мириам Таро
