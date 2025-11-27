Топ-3 Эзотерика
Михаил Таро-млечный Путь
Михаил Таро-млечный Путь

27.11.2025, 6:21, Рейтинг эзотериков
Теги:

Михаил Таро-млечный Путь отзывы и опыт обращения

Михаил Таро-млечный Путь позиционирует себя как эзотерик с опытом работы 14 лет. Предлагается проведение раскладов на отношения, финансовое положение и диагностику негатива по цене 1500 рублей за одну консультацию. Время ожидания ответа после оплаты может составлять от 3 до 8 часов. На платформе представлены курсы «Основы Таро для начинающих» стоимостью 5900 рублей, а также индивидуальное обучение магии, заявленная стоимость которого составляет 11500 рублей.

В перечне услуг указывается дистанционная чистка от негатива за 3500 рублей и изготовление амулета на удачу по цене 4900 рублей. Михаил Таро-млечный Путь заявляет о специальных экспресс-раскладах, стоимость которых начинается от 900 рублей, при этом время ожидания результата может превышать 24 часа. На сайте анонсированы «Онлайн практикумы по Таро» и «Практика очищения денежного канала», оба с заявленной стоимостью 3600 рублей за участие.

Отзывы клиентов о Михаил Таро-млечный Путь

Пользователи отмечают длительное ожидание обратной связи после оплаты, отсутствие разъяснений по итогам консультаций, а также неоднократные жалобы на навязчивость приобретения дополнительных платных услуг. В отзывах указывается, что вместо обещанных детальных инструкций по работе с картами Таро, предоставляются общие сведения без конкретики. Сообщается о случае, когда после оплаты курса «Основы Таро для начинающих» материалы были высланы с опозданием на 2 дня.

Некоторые клиенты упоминают несоответствие заявленных сроков проведения ритуалов: дистанционная чистка от негатива вместо заявленных 24 часов выполнялась в течение трех суток без объяснения причин задержки. Были замечания относительно качества консультаций по теме диагностики негатива, так как ответы Михаила Таро-млечный Путь содержали расплывчатые формулировки и не давали конкретных рекомендаций по дальнейшим действиям.

обзор эзотерика

Описание курсов и услуг Михаил Таро-млечный Путь

  • Консультация по Таро на отношения, финансы, диагностику негатива – 1500 рублей, срок ожидания ответа составляет от 3 до 8 часов
  • Экспресс-расклады – от 900 рублей, результат не ранее 24 часов
  • Дистанционная чистка от негатива – 3500 рублей, реальный срок исполнения до 3 суток
  • Изготовление амулета на удачу – 4900 рублей
  • Курс «Основы Таро для начинающих» – 5900 рублей, материалы могут поступить с задержкой
  • Индивидуальное обучение магии – 11500 рублей
  • Онлайн практикумы по Таро – 3600 рублей
  • Практика очищения денежного канала – 3600 рублей

Обращение к Михаилу Таро-млечный Путь может сопровождаться задержками в предоставлении оплаченных услуг, отсутствием информативных ответов и навязыванием дополнительных платных продуктов. Клиенты отмечают несоответствие сроков исполнения и недостаточную конкретику в инструкциях по заявленным курсам и консультациям.

Михаил Таро-млечный Путь
