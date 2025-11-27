“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Михаил Таро-млечный Путь

Михаил Таро-млечный Путь отзывы и опыт обращения

Михаил Таро-млечный Путь позиционирует себя как эзотерик с опытом работы 14 лет. Предлагается проведение раскладов на отношения, финансовое положение и диагностику негатива по цене 1500 рублей за одну консультацию. Время ожидания ответа после оплаты может составлять от 3 до 8 часов. На платформе представлены курсы «Основы Таро для начинающих» стоимостью 5900 рублей, а также индивидуальное обучение магии, заявленная стоимость которого составляет 11500 рублей.

В перечне услуг указывается дистанционная чистка от негатива за 3500 рублей и изготовление амулета на удачу по цене 4900 рублей. Михаил Таро-млечный Путь заявляет о специальных экспресс-раскладах, стоимость которых начинается от 900 рублей, при этом время ожидания результата может превышать 24 часа. На сайте анонсированы «Онлайн практикумы по Таро» и «Практика очищения денежного канала», оба с заявленной стоимостью 3600 рублей за участие.

Отзывы клиентов о Михаил Таро-млечный Путь

Пользователи отмечают длительное ожидание обратной связи после оплаты, отсутствие разъяснений по итогам консультаций, а также неоднократные жалобы на навязчивость приобретения дополнительных платных услуг. В отзывах указывается, что вместо обещанных детальных инструкций по работе с картами Таро, предоставляются общие сведения без конкретики. Сообщается о случае, когда после оплаты курса «Основы Таро для начинающих» материалы были высланы с опозданием на 2 дня.

Некоторые клиенты упоминают несоответствие заявленных сроков проведения ритуалов: дистанционная чистка от негатива вместо заявленных 24 часов выполнялась в течение трех суток без объяснения причин задержки. Были замечания относительно качества консультаций по теме диагностики негатива, так как ответы Михаила Таро-млечный Путь содержали расплывчатые формулировки и не давали конкретных рекомендаций по дальнейшим действиям.

Описание курсов и услуг Михаил Таро-млечный Путь

Консультация по Таро на отношения, финансы, диагностику негатива – 1500 рублей, срок ожидания ответа составляет от 3 до 8 часов

Экспресс-расклады – от 900 рублей, результат не ранее 24 часов

Дистанционная чистка от негатива – 3500 рублей, реальный срок исполнения до 3 суток

Изготовление амулета на удачу – 4900 рублей

Курс «Основы Таро для начинающих» – 5900 рублей, материалы могут поступить с задержкой

Индивидуальное обучение магии – 11500 рублей

Онлайн практикумы по Таро – 3600 рублей

Практика очищения денежного канала – 3600 рублей