Михаил Алмазов

Отзывы о Михаиле Алмазове — хироманте и медиуме

Михаил Алмазов заявляет о себе как о медиуме, хироманте и экстрасенсе. Несмотря на указанный опыт в предсказаниях, деятельность вызывает вопросы: оценим его биографию, предлагаемые услуги и реакции в сети.

Биография Михаила Алмазова

Михаил Алмазов позиционируется как практикующий хиромант со стажем и медиум, отмечающий свои способности к интерпретации линий на ладони. Он утверждает, что способен рассказывать о прошлом, настоящем и будущем, а также создавать линии судьбы. Среди заявленных результатов от консультаций — расшифровка и анализ характерологических признаков по ладонной поверхности.

Алмазов также выступал в роли медиума для известного политика Владимира Жириновского, представив это как подтверждение своей связи с потусторонним миром. Однако подробности и проверки этих случаев не приводятся.

Какие услуги предлагает Михаил Алмазов?

Услуги Михаила Алмазова представлены как широкий перечень эзотерических практик. Основные направления:

Полный прогноз по руке: включает просмотр прошлого, текущей ситуации и событий будущего.

Коррекция линий: заявляется работа с денежным каналом, линией удачи и успеха.

Диагностика жизни по годам и событиям.

Анализ проблем в отношениях, карьере, состоянии здоровья.

Определение благоприятных моментов для сделок с недвижимостью, авто, путешествия.

Ответы на вопросы с трактовкой и расшифровкой линий и знаков.

Упор делается на индивидуальную интерпретацию знаков, но конкретика и подтвержденность методик отсутствует.

Отзывы о Михаиле Алмазове: что говорят клиенты?

В интернете найдены как восторженные, так и скептические высказывания. Некоторые бывшие клиенты утверждают, что трактовки Михаила Алмазова носят слишком общий характер. Нередко упоминается, что предсказания можно отнести к любому человеку, без глубокой персонализации. Также встречаются оценки, что предоставленная информация не подтверждается на практике.

Дополнительно отмечается высокая стоимость услуг и отсутствие прозрачности в процессе консультаций. Заявленные экстрасенсорные способности, включая медиумство и контакт с умершими, подвергаются сомнению в отзывах за счет использования расплывчатых формулировок.

Присутствие в интернете

Хиромант Михаил Алмазов зарегистрировал Telegram-канал 13 марта 2022 года. На момент проверки число подписчиков составляло 18. Формат публикаций включает сообщения о поездках, в том числе прибытие в город Уфа. Последний пост датирован 26 августа 2022 — с этой даты новых сообщений не размещалось. Отклик аудитории весьма ограничен: под публикациями отсутствуют комментарии, просмотров — около 200, среди реакций встречаются смайлики в виде клоуна. Попытки перевести трафик в Instagram результатов не принесли — активность отсутствует.

На платформе VK также упомянуто имя Михаила Алмазова, в частности в публикации женщины по имени Екатерина Кушнер. Однако конкретные примеры его деятельности в данном источнике не зафиксированы. На YouTube найден видеоролик шестилетней давности, в котором Михаил Алмазов комментирует эпизод шоу «Битва экстрасенсов 18 сезон» в программе «Пусть говорят экстрасенсы» на канале ТНТ.

Выводы по деятельности Михаила Алмазова

Михаил Алмазов предлагает широкий список эзотерических услуг, в том числе хиромантию и медиумство. Однако отсутствие подтвержденной эффективности, длительное молчание в соцсетях и ограниченное внимание аудитории оставляют сомнения в устойчивости его профессионального статуса. Скудная активность в Telegram и на других платформах, а также неуточнённые расценки и отсутствие актуальной информации с 2022 года вызывают вопросы о целесообразности обращения к нему.

Контактная информация Михаила Алмазова остаётся следующей: (927)083-95-93, а также WhatsApp: +7(917)043-73-38.