“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Михаил Агеев

Михаил Агеев: отзывы, факты и разоблачения

Михаил Агеев называет себя экзорцистом, духовным консультантом и автором медитативных практик. Он утверждает, что помогает людям решить личные проблемы посредством эзотерических методик, а также обучает духовному росту в собственной школе. Однако реальная информация об этом человеке вызывает сомнения, и в сети можно найти не самые лестные отклики.

Биография Михаила Агеева

Изучая доступные данные о Михаиле Агееве, удалось установить, что он появился на свет 18 июня 1979 года в Краснодарском крае. Его настоящая фамилия – Агеенко. Образование получил в Кубанском государственном аграрном университете (КубГау). В 2002 году создал семью, воспитывает двоих сыновей.

Своё увлечение эзотерикой начал развивать в 2006 году, а спустя два года — в 2008 — устроился на работу в фармацевтическую компанию, где трудился на протяжении 10 лет. В 2018 году он основал собственный проект под названием «Школа Михаила Агеева», которая, по его словам, посвящена духовному развитию. Также он регулярно появляется на различных фестивалях и проводит семинары в российских городах.

Какие услуги предлагает Михаил Агеев?

Несмотря на отсутствие чёткого перечня услуг, проанализировав деятельность Агеева, можно выделить следующие направления его работы:

техники духовного роста;

занятия по парапсихологии;

методы по обретению внутренней гармонии;

консультации по материальному благополучию;

практики работы с ангелами;

очищение от негативных влияний;

целительство на энергетическом уровне.

Все эти практики Михаил позиционирует как универсальные способы наладить жизнь, однако доказательств эффективности этих методов не приводится.

Стоимость услуг Михаила Агеева и помощь его «учеников»

На данный момент Михаил Агеев отказался от проведения личных консультаций: теперь с клиентами работают так называемые выпускники его школы. Стоит отметить, что никакой верифицированной информации ни об этих учениках, ни об уровне их подготовки нигде не представлено.

Ранее индивидуальные консультации, проводимые лично Михаилом Александровичем, стоили 10 000 рублей. Сейчас же речи о личном взаимодействии не идёт — вместо этого предполагается работа с неизвестными представителями школы, что вызывает вполне закономерные сомнения в компетенциях и ответственности «учителей».

Активность Михаила Агеева в социальных сетях

Михаил ведёт несколько социальных платформ, на которых активно размещает контент:

YouTube – около 70 000 подписчиков. Однако большинство видеороликов набирает не более 6 000 просмотров. При активной ежедневной публикации это крайне низкая вовлечённость.

Telegram – канал под названием «Школа Михаила Агеева» охватывает 10 500 пользователей. Несмотря на численность, активность подписчиков низкая, под постами минимум комментариев.

ВКонтакте – насчитывает 15 700 подписчиков, но вовлечённость очень слабая, отсутствуют обсуждения, реакции и комментарии к публикациям. Визуальный стиль и оформление страницы выглядят малопрофессионально.

Также имеется официальный сайт, где Михаил предлагает знакомиться с курсами, проходящими в Москве. Он приглашает потенциальных учеников на семинары, обещая трансформации через самоисследование. Однако никаких конкретных доказательств успешности программы предоставлено не было.

Отзывы о Михаиле Агееве и его методах

Анализ откликов показал, что большинство отзывов, размещённых на аккаунтах Михаила, выглядят шаблонно и вызывают сомнения в своей подлинности. Независимые комментарии от реальных людей, прошедших обучение или получивших консультации, фактически отсутствуют. При этом никакой независимой оценки деятельности Михаила в открытых источниках обнаружено не было.

Публика полностью игнорирует разделы с обратной связью, на социальных платформах пользователи избегают коммуникации, что указывает на крайне слабую реальную популярность и, вероятно, недоверие к его услугам.

Выводы по деятельности Михаила Агеева

Несмотря на плотную активность в сети и амбициозные заявления о духовной миссии, Михаил Агеев не представил ни одного доказательства своей компетентности. Полное отсутствие реальных отзывов клиентов, передача консультаций неизвестным ученикам без подтверждённой квалификации и сомнительная вовлечённость в социальных сетях вызывают обоснованные сомнения в профессионализме эзотерика.

Позиционирование себя как целителя с «особыми способностями» при отсутствии хоть какой-либо внешней оценки эффективности методов ставит под сомнение надёжность предлагаемых услуг. Без подтверждений результатов мы не можем рекомендовать Михаила Агеева и его школу в качестве проверенного специалиста.