“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Марина Майер «Соединяю реальную жизнь и эзотерику»: разбор деятельности и реальные отзывы

Марина Майер – ведический астролог, таролог, арканолог и опытный эзотерик. Марина утверждает, что поможет постичь ваше текущее воплощение, реализоваться в жизни и найти гармонию с собой. Женщина на своем сайте marina_mayer рассказала, что путь в эзотерике начала 30 лет назад, выбрав тяжелое, полное испытаний воплощение. Подробности пути и биографии эксперта не уточняются.

Практикует Марина Майер уже 4 года, за это время провела более 600 консультаций, помогла, по ее словам, сотням людей реализоваться в жизни и понять в чем их предназначение. Астролог утверждает, что ее инструменты – это не просто теория, почерпнутая из книг и курсов, а рабочие инструменты, неоднократно проверенные на практике.

Марина Майер астролог, применяющий в своей практике карты Таро, в своих социальных сетях специалист подробно разбирает старшие арканы, связывая их с датой и годом рождения человека. Марина считает, что соответствующий дате аркан влияет на судьбу, карму и предназначение. К слову, отзывов под постами с данной тематикой довольно много и большинство положительных.

О личности и судьбе Марины Майер доподлинно неизвестно. Астролог не делится личной жизнью, поэтому неизвестно замужем Марина и есть ли у нее дети. В социальных сетях данной информации нет в принципе, а на своем сайте астролог выкладывает только сертификаты, подтверждающие квалификацию.

Хотя экспертные видео на Ютуб являются неплохим подтверждением профессионализма Майер, но сертификаты и дипломы об образовании на сайте не читаемы. Связано это с невнимательностью или так сделано по каким-то другим причинам – неясно.

Платные услуги Марины Майер

Марина Майер является астрологом, который не проводит на данном этапе карьеры обучение. Основным источником дохода являются онлайн консультации, которые проводятся по следующим направлениям:

Полный разбор гороскопа и натальной карты длительностью 1,5 часа, цена 17 000.

Получасовой разбор одной из сфер в натальной карте, цена 8 000.

Анализ совместимости партнеров в соединении астрологии и Таро, длительность приема час, цена 12 000.

Вторичная астрологическая консультация, 8 000.

Определение точной даты и времени рождения, от 5 000.

Психология личности через призму Таро, 8000.

Совместимость по Таро, 7000.

Запись на прием осуществляется на сайте Марины, в социальных сетях, через Вотсап по указанному номеру или же в Телеграмм канале. Услуга оказывается в течении 3-5 дней, онлайн. Марина Майер отзывы имеет в основном положительные, но их не так много. Жалоб на то, насколько адекватная стоимость тарифов найти не удалось.

Социальные сети Марины Майер

Хотя отзывов на консультации у Марины Майер достаточно мало, но в социальных сетях женщины комментарии под постами позитивные. Наибольшую активность Марна проявляет на Ютуб канале marins mayer и ВКонтакте. При этом контент отличается.

На своей странице ВКонтакте, где подписчиков чуть больше 400, Майер выкладывает в основном расшифровку старших арканов и соотнесение их с датой рождения. Формат постов – текстовый, отзывов под постами много, настроена аудитория в основном положительно. Более того, выхода постов люди ждут.

Гораздо большая численность аудитории у Майер на Ютубе. Канал marins mayer набрал более 20 000 подписчиков. Контент – полезные видео разной длительности в основном по ведической астрологии, но есть и ролики с арканами и нумерологией. Видео довольно много, но просмотров не более 5000. Отзывы под постами положительные, хотя их также немного.

В канале в Телеграмм атмосфера более личная. Астролог делится размышлениями на тему эзотерики, рассказывает о своей философии. Многие посты по теме арканов дублированы со страницы ВКонтакте.

Также у Марины Майер есть канал на Яндекс Дзен. Создан он по всей видимости недавно, так как нет ни одной публикации и ни одного подписчика.

Марина Майер – отзывы

Большая часть отзывов на консультации у Марины Майер представлена в социальных сетях астролога или же на сайте. Логично, что все отзывы положительные и прошли «модерацию».

Удалось найти положительные отзывы и на сторонних источниках, правда их немного. Клиенты хвалят астролога за глубину разборов и точность. Утверждают, что женщина в корне изменила их судьбу.





Есть положительные отзывы и в социальных сетях Майер, они также позитивные.





Итог редакции – стоит ли покупать услуги эзотерика

Негативных отзывов и жалоб на работу Марины Майер нам найти не удалось. Стоимость консультаций эзотерика колеблется в среднем ценовом диапазоне. Подход довольно интересный – на стыке астрологии и Таро.

То, насколько профессиональный астролог Марина Майер вы можете увидеть самостоятельно, посмотрев ролики на ее Ютуб канале. Надеемся, данная статья и социальные сети эзотерика помогут вам принять правильное решение.