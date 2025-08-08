“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Таролог и коуч Марина Люмус: мошенник или эксперт? Соцсети, услуги и отзывы клиентов

Марина Люмус (Туктамышева) – эксперт в области Таро и магии. Однако ее деятельность в основном связана с частной практикой консультирования и наставничества. Она не проводит общих гаданий, а работает индивидуально с каждым клиентом.

Биография Марины Люмус

Марина говорит, что ее методы и техники основаны на мудрости Таро и древних эзотерических практик, которые она унаследовала от своей бабушки.

Коуч Марина Люмус называет себя эзотериком, метапсихологом, тарологом с 10-летним стажем работы и утверждает, что является профессионалом в своей области (можно почитать отзывы). Она также известна как энергопрактик и белый маг, чьи навыки позволяют ей работать с различными аспектами человеческой жизни.

Таролог Марина Люмус обладает внушительным опытом обучения и наставничества, проведя индивидуальные занятия с более чем 50 тарологами. Ее экспертиза привлекла внимание бизнесменов и VIP-клиентов, которые ценят ее способность помогать им развиваться и достигать успеха в различных сферах жизни.

Одним из ключевых достижений Марины является разработка собственной авторской методики таро. Благодаря этой методике она помогла более 1000 клиентам улучшить свою жизнь, давая им ценные инсайты и рекомендации на основе таро.

Несмотря на значительное количество подписчиков в соцсетях, информация о ее работе на независимых ресурсах ограничена.Нет точных сведений о том, что Марина Люмус мошенник, но также некоторые люди высказывают сомнения в ее профессионализме.

Услуги таролога

У Марины есть сайт, на котором она предлагает обучиться на таролога, а также пройти бесплатно мастер-класс «Секреты познания таро» – возможность погрузиться в мир карт Таро и раскрыть потенциал этого профессионального инструмента диагностики. Участники мастер-класса смогут не только увидеть текущую ситуацию в своей жизни, но и обрести понимание пути, который им следует выбрать, на какие знаки следует обращать внимание, чтобы наладить отношения с партнером, улучшить финансовую ситуацию и обнаружить свое предназначение. Кроме того, каждый участник получит бесплатный гайд «Привлечение потока удачи с помощью энергий Таро».

В рамках мастер-класса участники изучат уникальную методику чтения карт, научатся делать расклады самостоятельно и познакомятся с авторским методом работы с картами таро, который они смогут применять в повседневной практике и предлагать свои услуги.

Чтобы стать профессиональным тарологом, можно пойти на наставничество в течение 3 месяцев.

Данное обучение состоит из двух ступеней. На первой происходит работа с энергией:

Второй этап – это уже работа с картами таро:

Цена обучения не указана. Марина пишет: «чем быстрее вы напишите мне, тем выгоднее для вас будет стоимость обучения».

Анализ социальных сетей

Марина активно ведет соцсети и подписчиков у нее достаточно много.

Ютуб-канал таролога Марины Люмус – своего рода путь к гармонии и осознанности в мире Таро, метапсихологии и белой магии. Таролог и мастер в области эзотерических наук делится на своем канале практическими упражнениями, глубокими медитациями, консультациями по Таро, а также уроками по женскому пути.

С момента регистрации канала в сентябре 2023 года Люмус успела набрать чуть более 800 подписчиков и опубликовать 84 видео, которые получили в общей сложности более 147 тысяч просмотров.

В своих видео Марина вдохновляет на наполнение своей жизни и сознания потоками изобилия, помогает открыть для себя уникальную энергию процветания. В описании канала Марина говорит, что у нее можно найти как серьезные и глубокие видео с раскладами, так и веселые и яркие ролики, созданные для того, чтобы подарить зрителям позитивный настрой и энергию радости.

На своей странице во ВКонтакте Марина делится своими знаниями и опытом, помогая людям разобраться в сложных жизненных ситуациях, найти ответы на вопросы и достичь внутренней гармонии.

На странице ВК много видео, постов, консультаций, практических советов, уроков и т.д. Есть комментарии и отзывы

В Инстаграм marina lumus (*запрещенная в России социальная сеть) размещено 795 публикаций. У таролога 135 тысяч подписчиков. В шапке указано, что канал предлагает глубокие знания и тайные секреты современной эзотерики, мира магии и таро, которые помогут раскрыть свой потенциал и углубить свое понимание духовного мира:

Тут Марина делится отзывами, ритуалами, гаданиями, рассказывает о своем пути и работе, предлагает консультации, отвечает на вопросы клиентов, описывает свои услуги, а также выкладывает копии своих сертификатов, дипломов и т.д.

Также Люмус продает обереги из натуральных камней и выкладывает отзывы благодарных клиентов.

Цены на своих страницах таролог не публикует, а призывает писать в директ и обсуждать все детали там.

Телеграм-канал таролога Марины Люмус (@marina lumus) имеет 1.71K подписчиков, более 2.35K фотографий, 983 видео, 4 файла и 342 ссылки, которые помогут погрузиться в мир таро и эзотерики. Она позиционирует себя как личного онлайн-таролога и проводника в мир мечты, который поможет понять своё предназначение, открыть для себя любовь и найти опору финансового благополучия. Марина Люмус также предлагает обратиться за индивидуальной консультацией по ссылке:

Также в телеграм у Марины lumus tarot есть эксклюзивный бесплатный мастер-класс «Секреты познания таро». Там она предлагает получить ответы на вопросы, а также доступ к глубоким знаниям и практическим навыкам, которые помогут раскрыть потенциал карт и узнать их скрытые значения.

Если ввести дату рождения, бот обещает прислать расклад:

Тик-Ток Марины Люмус содержит множество видео, в которых она делится бесплатным анализом судьбы и предсказаниями о будущем, а также дает советы по привлечению денег и помогает создать приятную атмосферу в доме.

Отзывы в комментариях к видео обычно положительные.

Хотя количество подписчиков на странице специалиста приближается к 26 тыс, среднее количество просмотров небольшое:

Свою страницу в Фейсбуке (*принадлежит Meta, запрещенная в России социальная сеть) Марина практически не ведет.

Реальные отзывы клиентов о тарологе Марине Люмус

На страницах коуча Марины Люмус отзывы клиентов представлены в виде небольших видео, что призвано создавать более наглядное представление об их опыте работы с ней. В них клиенты делятся своими впечатлениями о консультациях, подчеркивая позитивные изменения в своей жизни и отношениях после сеансов коучинга.

При этом достаточно и негативных отзывов клиентов о Марине Люмус.

На независимых ресурсах ни об этом тарологе, ни о ее работе отзывов не обнаружено. Возможно, это связано с тем, что она только начинает активно продвигать свою деятельность или пока работает в узкой нише.





Выводы о деятельности эзотерика

Разумно сомневаться и проводить осмотрительный анализ, прежде чем обращаться к тарологу. Мы не утверждаем, что Марина Люмус – мошенник, но, несмотря на то что, на ее страницах в соцсетях представлены положительные отзывы, отсутствие независимых рецензий и обзоров все-таки вызывает определенные сомнения.

Прежде чем принять окончательное решение о консультации или сеансе, стоит рассмотреть несколько аспектов, включая профессионализм, опыт работы и репутацию таролога.

Обращаться к тарологу для предсказания будущего или нет, решать только вам, но советуем быть осторожнее, чтобы не стать жертвой мошенников. Список проверенных эзотериков вы сможете найти на нашем сайте.