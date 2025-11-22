“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Марина Алешкина

Отзывы о Марине Алёшкиной — эзотерике и целителе из Санкт-Петербурга

Этот обзор посвящён деятельности Марины Алёшкиной, позиционирующей себя как целителя и эзотерика. В тексте рассмотрены её биография, предоставляемые услуги, активность в социальных сетях и отзывы от клиентов.

Биография Марины Алёшкиной

Марина Алёшкина — эзотерик и целитель, проживающая в Санкт-Петербурге. По её собственным утверждениям, традиционная медицина с годами показалась ей скучной и предсказуемой, поэтому она решила перейти в сферу энергетических практик. Согласно её заявленной философии, физические болезни являются проявлением более глубоких проблем, которые якобы устраняются путём «настройки энергии» и раскрытия внутреннего потенциала. Документов о наличии у неё специализированных дипломов в области психологии, медицины или иных научных направлений нет. По её словам, знания она получила самостоятельно и постигала эзотерические дисциплины «изнутри». Информация о семейном положении, а также сведениях о работе по медицинской специальности отсутствует.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Марина Алёшкина?

Марина Алёшкина продвигает себя как специалист в области биосенсорных практик — направления, суть которого в описании остаётся неясной. В рамках этого курса, по её словам, учащиеся учатся активировать «тонкие тела» и «энергетические каналы». Формат обучения — онлайн-занятия, проводимые раз в неделю с двумя дополнительными эфирами. Оплата курса осуществляется по схеме «донейшен» — ученик сам решает, сколько заплатить, исходя из личных соображений.

В дополнение к обучению, Марина Алёшкина предлагает услуги так называемого целительства. Вместо традиционной терапии или медикаментозного лечения, она заявляет, что устраняет первопричины болезней, якобы сокрытые в подсознании и энергетическом поле клиента. Точные методы её работы не раскрываются. Она утверждает, что плохое здоровье объясняется отсутствием «правильного энергетического настроя».

Также на сайте упоминается курс под названием «исцеление от marina aleshkina» — он проводится онлайн, длится два дня и обещает раскрытие скрытых способностей. Оплата за участие такая же — донейшен. Контактные данные приведены, но без точного адреса.

Гадания и предсказания Марина Алёшкина не предлагает.

Активность в социальных сетях

Основную цифровую площадку для своей деятельности Марина Алёшкина выбрала платформу vk. В её профиле публикуются материалы о чудесных исцелениях, описания энергопрактик и размышления на тему «внутреннего целителя». Основной формат — мотивационные тексты. Там же доступны предложения по обучению биосенсорным практикам. Аккаунтов в YouTube, Telegram и на платформе Dzen у Марины Алёшкиной не обнаружено. Ни адрес, ни номер телефона в профилях не указаны. Среди комментариев можно встретить отзывы, включая негативные. Подписчиков немного — не более 100 человек.

Отзывы о Марине Алёшкиной: что говорят клиенты?

Отзывы о Марине Алёшкиной как о целителе преимущественно отрицательные. Отмечается, что в откликах практически не упоминается конкретная помощь или положительный результат от её работы. Несмотря на обещания о раскрытии «скрытых способностей» и «исцелении через энергию», пользователи, как правило, не сообщают об ощутимых изменениях после практик или курсов.

Выводы по деятельности Марины Алёшкиной

Анализируя практики Марины Алёшкиной, можно отметить отсутствие медицинской подготовки, научно подтверждённых методик и четкой структуры курса. При этом она делает упор на нелогические и абстрактные понятия — настройку тонких энергий, подсознательные первопричины заболеваний и раскрытие неких потенциальных способностей. Деятельность в интернете ограничена одной площадкой — vk, где аудитория заметно мала. Отсутствие контактной информации и непрозрачность практик, наряду с отсутствием положительных отзывов, ставит под сомнение целесообразность обращения к Марине Алёшкиной за помощью.