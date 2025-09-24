“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Мария Штерн

Отзывы о Марии Штерн: анализ услуг

Мария Штерн позиционируется как практикующий астролог и автор обучающих материалов на . Услуги включают онлайн-консультации, анализ натальных карт, работу с МАК-картами и курсы по астрологии. Несмотря на заявленный опыт и медицинское образование, в открытых источниках представлен ограниченный объем внешних отзывов и независимых оценок.

Биография Марии Штерн

Мария Штерн представляет себя как специалиста в сфере астрологии с медицинским образованием, что, по ее словам, позволяет ей работать с клиентами в модели «экологичного подхода» с соблюдением принципа «не навреди». Заявлено, что было проведено более 1900 консультаций. Однако подтверждений этой информации в сторонних источниках не обнаруживается.

Какие услуги предлагает Мария Штерн?

На платформе Мария Штерн предлагает следующие услуги:

Составление натальной карты;

Прогнозирование на год вперед;

Поиск предназначения и профессии;

Анализ личных отношений и совместимости с партнером;

Консультирование по вопросам финансового планирования;

Работа с подсознанием при помощи МАК-карт (метафорических ассоциативных карт);

Ответы на вопросы в аудиоформате после консультации в течение недели.

Онлайн-консультация продолжается около 90 минут. Запись составляет от 45 до 90 минут и передается клиенту. Подготовка результата – 7 дней с момента предоплаты. Клиент предоставляет дату рождения и формулирует запрос, после чего начинается обработка информации и формирование результата. Также отдельным продуктом предлагается курс «Натальный анализ в схемах и алгоритмах», который преподается в формате мини-групп. Продолжительность каждого курса составляет четыре месяца.

Стоимость персонального гороскопа от 10 000 рублей. Годовой прогноз — 20 000 рублей.

Мария Штерн и школа

Авторская школа астрологии предлагает комплексные программы обучения. Согласно описанию, обучение проходит по «проверенным и самым эффективным методикам» в мини-группах. Основной предлагаемой программой является курс «Натальный анализ в схемах и алгоритмах». Подразумевается, что участники обучения смогут изучить углубленные техники анализа натальной карты и применять их на практике.

Кроме курсов, Мария позиционирует свою консультационную деятельность как помощь в анализе текущих ситуаций и принятии решений. В числе тем, для которых можно получить рекомендации: самореализация, отношения с партнером, развитие ребенка, распределение финансов, анализ текущих жизненных обстоятельств.

Отзывы о Марии Штерн: что говорят клиенты?

Объем отзывов о Марии Штерн крайне ограничен и преимущественно размещён только на ресурсе . Внешних подтверждений или независимых мнений обнаружить не удалось. Это вызывает сомнения в достоверности представленной информации. На сторонних сайтах отзывы отсутствуют. Согласно информации, размещённой на , рейтинг Марии Штерн составляет 2.3 из 5, что нельзя считать высокой оценкой надежности специалиста.

«Я проходила два курса у Марии, каждый длился по 4 месяца. Она дает очень много ценной информации, различных методик. Я очень довольна обучением и своими результатами после него. От всей души рекомендую астрологам проходить повышение квалификации именно у Марии Штерн. Своих денег стоит!»

Такие отзывы размещены только на ее собственном ресурсе, что затрудняет объективную оценку.

Выводы по деятельности Марии Штерн

Главный ресурс, на котором представлена деятельность Марии Штерн — сайт , а также ее страницы в социальных сетях. Независимых отзывов в открытом доступе практически нет. Высокая стоимость консультационных услуг (от 10 000 до 20 000 рублей), отсутствие прозрачности в отзывах клиентов и слабая представленность на независимых платформах ставят под сомнение объективную полезность предлагаемых методик. Учитывая то, что рейтинг на профильных ресурсах низок (2.3 балла из 5), потенциал достоверности заявленных преимуществ выглядит сомнительным. Рекомендуется сохранять осторожность при выборе данного специалиста и критически оценивать заявленные результаты.