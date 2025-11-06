“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Мария Прохорова

Отзывы о Марии Прохоровой: чем на самом деле занимается нумеролог?

Мария Прохорова позиционирует себя как нумеролог, регрессолог и эзотерик. Несмотря на завершённое образование в московской школе нумерологии “Компас”, спектр её услуг простирается далеко за рамки числового анализа. Представляя деятельность через Instagram, она собрала около 20 000 подписчиков и ведёт более 1 500 публикаций, однако остальные её социальные каналы — ВКонтакте и Telegram — практически неактивны и мало востребованы.

Биография Марии Прохоровой

Мария Прохорова окончила школу нумерологии “Компас” в Москве. Особенность обучения в этом заведении заключается в пятой ступени, где уделяется внимание созданию бизнеса в сфере нумерологии через социальные платформы. Именно поэтому основную активность Прохорова ведёт в Instagram. По количеству подписчиков — порядка 20 000 — можно предположить, что вложения в продвижение были, однако устойчивый интерес к её деятельности вызывает вопросы.

Несмотря на то что школа “Компас” обучает исключительно нумерологии, Мария расширила список направлений, в том числе таро, регрессия, заговоры, диагностика порчи, отливки и изготовление амулетов. Такая многопрофильность порождает сомнения в профессионализме и вызывает ощущение коммерческого подхода.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Мария Прохорова?

Обозначив свою работу как “математический психоанализ без предсказаний”, сама же одновременно предлагает гадания на таро, что делает заявления крайне противоречивыми. Ниже перечень предоставляемых ею услуг:

Таро-гадания— предлагаются наряду с нумерологией, несмотря на заявления о научной основе деятельности.

Регрессология— работа с подсознанием через гипноз. При отсутствии медицинского образования и лицензий возникают обоснованные риски.

Снятие блоков и очистка негативной энергии— проводятся так называемые чистки, где участвуют сразу несколько клиентов через единую видеозапись. Индивидуальный подход отсутствует.

Годовые расчёты— предлагается прогноз на год, что вызывает сомнения из-за невозможности предусмотреть жизненные события наперёд.

Заговоры и привороты— используются методы, характерные для народных обрядов и далёкие от цивилизованной практики.

Амулеты, куклы, отливки— арсенал продукции дополняют магические изделия для решения различных проблем.

Цены на магические “услуги” Прохоровой остаются невысокими, что, вероятно, связано с отсутствием широкого клиентского потока. При этом в планах повышение прайса и предложены специальные VIP-пакеты для состоятельной аудитории. Однако качественные различия между обычными и “эксклюзивными” услугами не озвучены. Отдельного внимания заслуживает формат платных чисток – одинаковое видео, отправляемое разным клиентам, при полной имитации индивидуального вмешательства.

Отзывы о Марии Прохоровой: что говорят клиенты?

На всех принадлежащих Марии Прохоровой ресурсах размещены исключительно положительные отклики, не вызывающие доверия. Стиль написания, однотипное содержание и хвалебный тон заставляют усомниться в реальности этих отзывов. Все примеры обратной связи, представленные на странице Instagram, не представляют собой достоверных свидетельств и выглядят продуманно срежиссированными. Подлинных независимых рецензий обнаружить не удалось.

Выводы по деятельности Марии Прохоровой

Анализируя предоставляемые Марией Прохоровой эзотерические практики и отзывы о её деятельности, можно утверждать, что рекомендации по взаимодействию с данным специалистом отсутствуют. Коммерческая направленность работы, отсутствие подтверждённых квалификаций и отсутствие документально доказанных результатов заставляют относится к подобным услугам с осторожностью. Неоправданное расширение специализаций — от нумерологии до регрессионной терапии и заговоров — говорит не о профессионализме, а о попытках охвата максимально широкой аудитории за счёт недостоверных методов. Несмотря на демонстративно невысокий ценник, потенциал практической пользы от сотрудничества вызывает серьёзные сомнения.