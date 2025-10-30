“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Марии Дмитриевне: что говорят реальные клиенты ясновидящей

Мария Дмитриевна позиционирует себя как опытного экстрасенса и таролога из Казахстана, активного на онлайн-площадках. Представляя обширный перечень эзотерических услуг, она заявляет о десятках лет практики и тысячах успешных случаев. Ниже детальный разбор ее биографии, деятельности и отзывов.

Биография Марии Дмитриевны

Мария Дмитриевна родом из Москвы. В возрасте 25 лет переехала в Израиль, однако в настоящее время проживает в Казахстане, где организует очные встречи. По её утверждению, способностями обладает с детства, а обучалась различным магическим практикам под руководством бабушки – начиная от любовного воздействия до защитной магии. Также указывает на членство в ассоциации магов и целителей Казахстана. Отмечает 40-летний срок работы и более 5000 «переписанных судеб». Заявляет, что выполняет любые виды ритуалов и обрядов.

Какие услуги предлагает Мария Дмитриевна?

Экстрасенс специализируется на следующих направлениях:

Ауродиагностика по картам Таро и получение информации через фотографии — с целью выявления магического влияния любого рода.

Таро-прогнозы на будущее, ответы на конкретные вопросы, помощь с принятием решений.

Любовные гадания, определение динамики в отношениях и будущих перспектив в паре.

Снятие порчи и устранение последствий любого воздействия: сглаза, приворота и других негативных программ.

Проведение обрядов защитной магии — от всех форм магического прессинга и недоброжелателей.

Коррекция судьбы, выявление потенциальных угроз, восстановление романтических связей, проведение «сильных» приворотов, магия для улучшения бизнеса и открытие финансовых каналов.

Стоимость услуг и способы записи

Цены на услуги заранее не указаны и, как указано в источниках, обсуждаются только в индивидуальном порядке по телефону. Консультации возможны как очно, так и дистанционно — через WhatsApp или звонок. Указано, что записаться можно круглосуточно. В тексте также упомянуто, что результат зависит от действия клиента, без дополнительных пояснений.

Обзор интернет-активности и соцсетей

Мария Дмитриевна имеет два веб-сайта, однако один на данный момент недоступен. Основной канал продвижения — TikTok-аккаунт под названием «Гадалка Мария». Там публикуются ролики с описанием «безгрешной магии» и рекомендации по самостоятельной диагностике порчи и сглаза. Также размещаются так называемые «заряженные» видео — с заявлением, что регулярный просмотр помогает исполнению желаний.

Instagram-страница mariya_magic_taro.kz посвящена публикации обрядов, призванных помочь в конкретных ситуациях, выборе талисманов и оберегов. Также размещаются посты, где предлагается «сильнодействующая магия» для сохранения супружеских отношений и восстановления семей.

Отзывы о Марии Дмитриевне: что говорят клиенты?

На собственном ресурсе Марии Дмитриевны представлены исключительно положительные отклики. Однако независимые источники предоставляют совершенно иную картину. На ранее функционирующем ресурсе Pogadau, который был включён в списки недобросовестных и мошеннических сайтов, также фигурировал профиль Марии Дмитриевны. Отмечено, что положительные отзывы обнаруживаются исключительно на собственных платформах ясновидящей. Имеется как минимум один отзыв, обвиняющий таролога в мошенничестве.

Выводы по деятельности Марии Дмитриевны

Согласно собранной информации, Мария Дмитриевна, зарегистрированная как маг из Казахстана, регулярно меняет сайты, использует разные имена и собирает оплату за услуги без последующего результата. В обзорах на ресурсах с рейтингами экстрасенсов она фигурирует как подозреваемая в мошеннической деятельности. Настоятельно рекомендуется проявить осторожность при взаимодействии с данным «экспертом» и не полагаться на рекламные заверения.