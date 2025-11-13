“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Отзывы о Марьяне Успенской: что стоит знать о «Марьяне Премудрой»

Марьяна Успенская, также известная как «Марьяна Премудрая», занимается эзотерическими практиками, предоставляет консультации на Таро, предлагает коучинг по нейролингвистическому программированию и проводит онлайн-обучение. Ниже рассмотрены все аспекты её деятельности: биография, перечень платных услуг, активность в соцсетях и реакция аудитории.

Биография Марьяны Успенской

Детальной информации о личной жизни и профессиональном пути в эзотерике Марьяна Успенская не публикует. Известно, что она родом из Санкт-Петербурга, где в 1998 году окончила Санкт-Петербургское художественное училище им. Н.К. Рериха. По текущим данным, она проживает в Европе.

Упоминание о сроках практики сведено к заявлению на собственном сайте: за 5 лет работы она пришла к выводу, что клиентам якобы не всегда нужны карты — чаще достаточно выслушать проблему и разбить её на конкретные вопросы. В 2021 году Успенская сообщила об окончании курса в «Международной академии ясного коучинга», а в 2022 прошла обучение в качестве коуча по НЛП. Никаких официальных дипломов, кроме сканов сертификатов на сайте, не предоставлено.

Какие услуги предлагает Марьяна Успенская?

Через сайт Успенская предлагает следующие платные форматы взаимодействия:

Таро-консультация — индивидуальный расклад по запросу клиента. Продолжительность от 60 до 80 минут. Стоимость услуги: 8 000 рублей. Количество запросов во время сессии не ограничено.

Психосоматическая консультация — онлайн-разбор с применением различных техник в течение одного часа. Цена составляет 4 500 рублей.

Психотерапия — предлагается в формате еженедельных сессий. Проблематика, с которой работает Успенская: осложнённые отношения, неудовлетворённость профессией и финансами. Стоимость пакета от 3 до 7 сессий — от 19 000 до 39 000 рублей соответственно.

Также указаны образовательные возможности для начинающих эзотериков:

Курс «Таро с нуля» — дистанционное обучение системе Таро, с чатом для обратной связи и практикой. Стоимость: 30 000 рублей.

Курс «Основы современной магии» — включает 10 онлайн-занятий с введением в базовую теорию магического воздействия. Стоимость курса: 37 000 рублей.

Анализ присутствия Марьяны в социальных сетях

Успенская активно использует цифровые площадки для продвижения услуг. Однако показатели аудитории не считаются высокими:

Instagram* (@maryana_premudraya) — 2 099 подписчиков. Контент включает размышления, личные публикации и Таро-гадания. Активность аудитории невысокая, явных признаков накрутки не обнаружено.

Telegram-канал под названием «Contemporary Magic Lab» — 1 050 подписчиков, регулярные публикации преимущественно рекламного характера и личные истории. Уровень просмотров заявлен как высокий.

YouTube-канал «Марьяна Премудрая Таро», созданный в 2019 году — 36,4 тысячи подписчиков. Основная тема: прогнозы на отношения и личную жизнь. Аудитория активна, все комментарии наполнены однотипной благодарностью.

Сообщество во «ВКонтакте» — «Гадания на Таро» — последнее обновление в 2020 году, активности нет. В личном профиле новых публикаций не появлялось с 2019 года.

Дзен-канал «Марьяна Таро» — только четыре подписчика. Последняя статья опубликована в 2023 году и содержит карточные расклады на разные темы.

Отзывы о Марьяне Премудрой: что говорят клиенты?

Независимых отзывов от покупателей услуг или учеников, размещённых на сторонних ресурсах, отсутствует. В интернете не представлено отзывов, подтверждающих эффективность её работы как таролога или коуча.

Марьяна размещает похвальные отклики на собственном сайте и в социальных сетях. В этих фрагментах якобы благодарные клиенты выражают признательность за предсказания и комментарии к онлайн-раскладам. Также публикуются отзывы участников платных курсов по Таро и магии, где упоминается польза от преподавания и «рабочие техники», однако проверить достоверность этой информации невозможно.

Выводы по деятельности Марьяны Успенской

Марьяна Успенская предлагает консалтинговые услуги в сфере эзотерики и проводит обучение по Таро и магическими практиками, не предоставляя документального подтверждения фундаментального образования в этих областях. Отчётного опыта или стажа, кроме заявления о пяти годах практики, не предоставлено.

Значительная часть её онлайн-активности направлена на бесплатные расклады, ориентированные на женскую аудиторию. YouTube-канал привлёк интерес благодаря видео о любви и отношениях, что является массово востребованной, но поверхностной тематикой.

Наличие сертификатов по НЛП не гарантирует квалификации, поскольку нейролингвистическое программирование остается спорной методикой без научного признания.

Оценить реальную эффективность подходов Марьяны Премудрой невозможно из-за отсутствия подтверждённой клиентской базы и объективных мнений сторонних пользователей. Для решения серьёзных жизненных трудностей стоит предпочесть обращение к специалистам с академическим образованием и лицензированной практикой. Обучение эзотерике также рекомендуем проходить у наставников с прозрачным опытом и проверенными отзывами.