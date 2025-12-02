“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

Маргарита Петрова

Маргарита Петрова отзывы: что известно о деятельности таролога Мариты Джапаридзе

Маргарита Петрова, также известная как Марита Джапаридзе, позиционирует себя как эзотерик с нестандартным подходом. Ведёт проекты в социальных сетях, уделяет внимание темам таро и тетахилинга. В данном обзоре рассматриваются её биография, формат работы, стоимость услуг и реальные отзывы, включая проект под названием Маритины Заметки (kosmaritka).

Биография таролога Маргариты Петровой

По базовому образованию Маргарита Петрова — педагог, преподающая русский язык и литературу. Помимо преподавательской деятельности, ранее занималась натуральной косметикой и вела наставничество в области личностного роста.

Согласно имеющимся данным, эзотерической практикой, включая работу с картами таро, она увлекается более 8 лет. В апреле 2023 года прошла курс по тетахилингу, подтвержденный соответствующим сертификатом. О месте и формате получения знаний по тарологии информации нет. Маргарита утверждает, что тета-сессии оказали значительное влияние на её жизнь, однако конкретные детали она не раскрывает.

Какие услуги предлагает Марита Джапаридзе?

Марита Джапаридзе продвигает свои услуги через Instagram и Telegram. В Instagram размещаются общие расклады, примеры гаданий на картах и описания авторского подхода к толкованию. Также публикуются размышления о личных принципах, а также значение отдельных методик при работе с клиентом.

В Telegram-канале преобладает текстовый формат публикаций. Пользователям доступны опросы, личные заметки, обсуждение конфликтных ситуаций и житейских историй. Этот ресурс по смыслу ближе к онлайн-блогу.

Платные предложения включают различные виды раскладов: малый и большой. Также возможно оформить месячную подписку на ежедневные советы. В списке есть тета-сессии, часть которых сочетается с таро-гаданиями. Кроме того, доступны консультации и дистанционное обучение по эзотерическим темам — с акцентом на взаимоотношения и предсказания. Стоимость не указана открыто, все цены актуализируются при личной переписке.

Отзывы о Маргарите Петровой и проекте Маритины Заметки (kosmaritka)

В рамках проекта Маритины Заметки, существующего под именем kosmaritka, часть коммуникации ведётся с подписчиками через открытые комментарии. Там обсуждаются конкретные темы, включая расклады и публикации.

На профильных сайтах опубликованы несколько обзоров, обозначенных как нейтральные. Сообщений от реальных клиентов, получивших услуги, не обнаружено. Подтверждённых случаев положительного эффекта или недовольства в открытых источниках нет.

Выводы по деятельности Маргариты Петровой

Активность Маргариты Петровой в социальных сетях включает публикации личных фото, мотивационных высказываний и сведений об эзотерических практиках. Периодически она разъясняет значение карт и символов, применяемых в своих раскладах. Несмотря на представленный контент, данные о профессиональном обучении тарологии отсутствуют. Отзывы от клиентов, воспользовавшихся платными услугами, не зафиксированы.