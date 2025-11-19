“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Максим Винокуров

Максим Винокуров отзывы: что известно о тарологе и нумерологе

Максим Винокуров заявляет о себе как о специалисте в области эзотерики, совмещая практики нумерологии, астрологии и карт Таро. Его деятельность охватывает как индивидуальные консультации, так и продажу онлайн-курсов, связанных с эзотерическим саморазвитием и продвижением услуг. Ниже представлены подробности о его услугах, учебных продуктах и реакции пользователей.

Биография Максима Винокурова

Согласно размещённой информации, Максим Винокуров представляет себя как нумеролог, таролог, коуч, маркетолог, эксперт по отношениям и бизнес-наставник. Он утверждает, что провёл 3000 часов за изучением карт Таро, провёл 450 консультаций, из которых 100 якобы помогли решить критические вопросы клиентов.

Также сообщается о 400 часах обучения в сферах эзотерики, психологии и маркетинга. Для взаимодействия с аудиторией используются площадки YouTube, Дзен, VK и Telegram. Кроме того, у специалиста имеется собственный сайт — makstarot, где собрана информация об услугах и средствах связи.

Какие услуги предлагает Максим Винокуров?

Условно все предложенные Максимом Винокуровым услуги делятся на три направления: консультации, обучение и бесплатные материалы. Консультации предоставляются онлайн и охватывают тематику личной жизни, бизнеса и самореализации в эзотерике. После каждой сессии можно обратиться с вопросами в течение двух дней, также предоставляется PDF-документ (готовится от 2 до 10 дней).

Консультации по отношениям — 9900 рублей. Предназначены для анализа проблем в сфере любви.

Финансовые консультации — 9900 рублей, направлены на проработку денежных блоков и страхов.

Консультации по бизнесу — 12900 рублей. Обещают улучшение карьеры и повышение дохода.

Консультация по продвижению эзотериков — от 4900 до 29900 рублей. Анализ блога клиента и рекомендации по улучшению охватов. Доступны три тарифа: минимальный, простой, полный.

Планер на 12 месяцев — 19900 рублей. Составление плана достижения целей в течение года.

Месячное сопровождение — продолжительная поддержка с использованием методов Таро, матрицы судьбы и астрологии.

Обучающие курсы Максима Винокурова

На сайте makstarot представлено множество курсов по эзотерике и продвижению в интернете. Каждый из них доступен в нескольких тарифах:

«Матрица судьбы»: курс расчета по дате рождения. Тариф «Для себя» — 15900 ₽, «Профи» — 24900 ₽, «ВИП» — 69900 ₽.

«Другое таро»: курс по работе с картами Таро, разбит на две ступени. Стоимость тарифов: 29900, 49900 и 123900 рублей.

«Денежный поток»: курс по устранению внутренних блоков. Тарифы — 14900, 29900 и 39900 рублей.

«От желания до цели»: стоимость — 4900 ₽ («Простой»), 7900 ₽ («Полный») и 29900 ₽ («Наставничество»).

«Продвижение эзотериков»: тариф «Просто послушать» — 59900 ₽, «Оптимальный» — 89900 ₽, «ВИП» — 299900 ₽.

«Продающий телеграм» — курс о ведении Telegram-канала. Стоимость — 2900 ₽.

«Тильда для эзотериков» — создание сайта за 3900 ₽.

«Реклама для эзотериков» — без уточнения стоимости.

Часть материалов доступна бесплатно. На сайте расположен калькулятор матрицы судьбы и мини-курс из пяти уроков, позиционируемый как начальное знакомство с трансформационными практиками. Также ведется блог по эзотерической тематике.

Отзывы о Максиме Винокурове: что говорят клиенты?

Отзывы публикуются как на личных страницах Максима Винокурова, так и на его сайте. Основная масса сообщений оставлена по результатам консультаций и участия в обучающих программах. Упоминаются положительные мнения, в которых говорится о понятной подаче материала и видимых результатах.

Кроме того, в интернете появляются сообщения на форумах с утверждениями, что Максим Винокуров — мошенник и аферист. Однако пользователи, выдвигающие такие претензии, конкретных доказательств не представляют, и отзывов, подтверждающих данные обвинения, в открытом доступе нет.

Выводы по деятельности Максима Винокурова

Максим Винокуров заявляет, что помогает решать проблемы с помощью практик Таро, нумерологии и астрологии, а также обучает эзотерическому консультированию. Он активно продвигается онлайн, предлагает дорогостоящие курсы и консультации. При этом реальное качество и эффективность его деятельности не всегда подтверждаются отзывами — часть мнений вызывает сомнения, а прямых подтверждений положительного результата его услуг на сторонних источниках не представлено.