Победитель “Битвы экстрасенсов” колдун Максим Левин: метод “Путь огня”, разоблачение и отзывы реальных людей о приеме

Максим Левин – экстрасенс, победитель 22 сезона шоу на ТНТ “Битва экстрасенсов”. Является родовым ведуном и членом правления Ассоциации Магов и Колдунов России. Стал участником “Битвы” повторно, желая опровергнуть слухи о том, что является мошенником. Попробуем узнать всю правду об экстрасенсе Максиме Левине.

Биография Макса Левина

Максим Левин экстрасенс, биография которого весьма интересна. Родился в сентябре 1978 года, является потомственным деревенским колдуном в 9-м поколении.

Максим утверждает, что долгое время отвергал свое предназначение. Учился в полицейской академии, получил черный пояс по каратэ. Череда случайностей, когда мужчина пять раз подряд чуть не погиб перевернула всю его жизнь. Левин обратился к гадалке и та сказала, что он не исполняет свое предназначение, поэтому в опасности. Так он стал колдуном и принял дар предков. По словам Левина, он умеет изменять будущее, проводить обряды из раздела черной магии, обращается к духам рода.

После окончания шоу, победитель “Битвы экстрасенсов” Максим Левин на некоторое время попал и никто о нем ничего не знал. Хотя армия восторженных поклонников продолжала оставлять хвалебные отзывы на всех ресурсах.

Выяснилось, что на момент проведения передачи мужчина находился в розыске и после ее окончания сел в тюрьму на три года. Обвинялся экстрасенс в незаконных махинациях с социальными выплатами и неуплате налогов. Но весь срок мужчина не отсидел и был освобожден по амнистии.

Когда общественность узнала о данном факте биографии мужчины, то многие стали утверждать в отзывах, что Максим Левин мошенник. Чтобы это опровергнуть колдун решился участвовать в “Новой битве экстрасенсов”, которая транслируется на ТНТ в настоящий момент.

О личной жизни Макс Левин практически ничего не рассказывает, удалось узнать лишь что был два раза женат и нынешнюю жену зовут Эвелина. Есть ли в браке дети — неизвестно.

Метод “Путь огня” и другие услуги колдуна

Личного сайта у Максима Левина нет. Набор на консультации мужчина проводит в Вк, телеграмм и инстаграм аккаунтах. Ранее там был указан номер телефона, по которому можно было записаться, но на данный момент маг делится только ссылками куда можно обращаться для записи.

Сколько стоит сенс оффлайн с использованием нашумевшего метода Максима Левина “Путь огня” узнать не удалось. Колдун подобной информации нигде не дает. Отзывов на услугу тоже не нашлось.

За диагностику по фото на данный момент Максим Левин просит 9000 рублей, онлайн прием 13 000 рублей. Длительность консультации составляет 45 минут и экстрасенс обещает, что за это время окажет реальную помощь и обязательно увидит проблемы, если они имеются.

Отзывы о приеме экстрасенса Максима Левина в сети весьма противоречивые. Некоторые рассыпаются в благодарностях, иные клиенты утверждают, что он шарлатан.

Анализ социальных сетей

Максим Левин активно ведет социальные сети, причем практически все. Не исключено, что для этого у мужчины есть помощники, так как в одиночку это делать довольно сложно. Отзывы под постами во всех аккаунтах позитивные.

Из аккаунта ВК экстрасенса удалось узнать, что на самом деле он Максим Николаев. Что стало причиной смены фамилии или Левин — это творческий псевдоним? Поклонникам остается только догадываться, так как в интернете этих данных нет.

Чаще всего новые публикации появляются в Телеграмм и Инстаграмм колдуна. Причем текст по большей части дублируется. Посты представляют собой философские размышления мужчины о жизни и анонсы записи на диагностику.

Более интересен в плане контента Ютуб канал Левина max fire 999. В нем 3 000 подписчиков. Роликов немного, посвящены они ритуалам из черной магии и разоблачению мошенников. Не так давно Максим опробовал новый формат интервью с жертвами неудачного колдовства, а именно гадалок и ясновидящих. Судя по количеству просмотров зрителям очень нравятся видео такого плана.

Отзывы реальных людей об экстрасенсе Максиме Левине

Отзывы реальных людей об экстрасенсе Максиме Левине весьма противоречивы. В социальных сетях Максима армия фанатов оставляет восторженные мнения под каждым постом. Люди утверждают, что Левин оказывает реальную помощь и обладает уникальными способностями.





Те отзывы о приеме у Максима Левина, которые выкладывает сам Левин, положительные. Но доверия таким мнениям немного, так как в большинстве случаев они служат в рекламных целях.

Отзывов с разоблачениями колдуна Максима Левина нашлось на сторонних источниках довольно много. Люди утверждают, что деятельность участника “Битвы” обман и их просто развели на деньги. Бывшие клиенты рассказывают, как Левин вымогал деньги и не оказал реальной помощи, а некоторым и вовсе открыто признался, что “кинул” их.





Выводы о деятельности эзотерика

Максим Левин личность весьма неоднозначная. Вот какие факты о нем удалось узнать в процессе изучения.

Является победителем престижной “Битвы экстрасенсов”, что является показателем статуса и квалификации.

Отзывы на консультации на сторонних источниках весьма противоречивые.

В биографии мужчины есть сомнительные моменты, причем он на тот момент приобрел свою славу в области эзотерики.

Все перечисленные выше факты заставляют усомниться в квалификации мужчины. Мы рекомендуем перед обращением еще раз изучить не только социальные сети, но и независимые источники информации, чтобы составить свое независимое мнение.