“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Магия на Кончиках Пальцев

Отзывы об Анжеле Манвелян и «Магии на кончиках пальцев»: разоблачение

Проект «Магия на кончиках пальцев» создан Анжелой Манвелян — женщиной, представленной как ясновидящая и ведьма. Она активно продвигает эзотерические курсы, магические товары и практики через сайт и соцсети. Ниже рассмотрим предлагаемые услуги, активность в интернете и отклики клиентов.

Биография Анжелы Манвелян

Анжела Манвелян называет себя экстрасенсом и ведет деятельность в сфере эзотерики. Дата рождения — 22 марта, место проживания — Севастополь. Достоверной информации о её происхождении, образовании или профессиональной подготовке не раскрыто. Неизвестно, является ли она потомственной ведьмой или получила знания иным способом. Несмотря на это, она предлагает широкий спектр мистических услуг.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Анжела Манвелян?

Проект Angela Manvelyan «Магия на кончиках пальцев» включает в себя:

Курсы по таро, свечной магии, зельеварению и другим направлениям;

Онлайн расклады таро;

Гороскопы и астрологические прогнозы по знакам зодиака;

Ритуалы для снятия негатива и решения сложных жизненных ситуаций;

Продажу амулетов, свечей и других магических предметов;

Участие в академии эзотерики, функционирующей под тем же брендом.

Стоимость курсов колеблется от 8 900 до 20 000 рублей. Ответы на личные вопросы клиенту обойдутся в 20 000 рублей, индивидуальный ритуал — в 80 000 рублей. Эти расценки указаны на официальном сайте angela witch. Обоснованность цен и результативность предлагаемых практик остаётся спорной.

Деятельность в соцсетях «Магия на кончиках пальцев»

Анжела Манвелян поддерживает присутствие в нескольких социальных сетях. Telegram-канал angelawitch magic насчитывает чуть более 3 тысяч подписчиков. Здесь публикуются анонсы курсов академии, короткие посты и сведения по теме эзотерики. Дополнительно существует канал в Дзене — «Анжела Манвелян Магия на кончиках пальцев», где выкладываются её эзотерические измышления. Подписчиков на этой платформе — чуть больше 300, комментарии отключены. Канал на YouTube, ранее связанный с брендом, недоступен. Причины удаления не указаны, но возникает вопрос о соблюдении правил и обратной связи с аудиторией.

Отзывы о «Магии на кончиках пальцев» и Анжеле Манвелян

На официальных ресурсах angelawitch встречаются преимущественно положительные отзывы, но они кажутся шаблонными и вызывают сомнения в достоверности. Подлинные мнения обнаруживаются на независимых площадках и зачастую имеют негативный оттенок.

Клиенты пишут, что Анжела Манвелян активно собирает с доверчивых пользователей донаты и стремится выжать максимальную сумму за каждую услугу. Конечной пользы или обещанного результата они не увидели.

Выводы по деятельности Анжелы Манвелян

Проект Анжелы Манвелян «Магия на кончиках пальцев» рассматривается многими как сомнительного характера. Высокая стоимость услуг, отключенные комментарии в соцсетях, недоступность канала на YouTube и многочисленные жалобы на формальный подход к консультациям указывают на необходимость осторожности. В отзывах утверждается, что никакой реальной помощи люди не получили. Возобновление удалённых ранее каналов дополнительно настораживает. Рекомендуется проявлять бдительность и избегать участия в подозрительных эзотерических проектах.