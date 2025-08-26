“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Екатерина Мацелик – «астрология, как способ получения информации». Разбор деятельности и отзывы

Екатерина Мацелик она же Астролог Катрин – таролог, астролог, основательница онлайн школы. Делает разборы на картах Таро, проводит обучения, составляет натальные карты. Опыт в консультировании составляет более 10 лет.

Помимо платных услуг Екатерина регулярно проводит вебинары и выкладывает в своем Телеграмм канале астрологические прогнозы на каждый день.

Об основных фактах своей биографии и личной жизни Екатерина не сообщает ничего. Хотя страницы у таролога есть практически во всех социальных сетях. Неизвестны также ни образование вне эзотерики, ни квалификация. К тому же отзывы на обучение и личные консультации представлены только в личных аккаунтах специалиста.

Платные услуги Екатерины Мацелик

Платные услуги Екатерины Мацелик – это курс по астрологии, личные консультации и обучающие вебинары.

Вебинары в основном по астрологии, цены приведены в долларах:

как увидеть ангела-хранителя в гороскопе, 7,5$;

любовная астрология, 7.5$;

соляр и рекомендации, как правильно встретить свой День Рождения? 23$;

путеводитель в мир астрологии? 23$;

предназначение и карма, 18$;

обучение по правильной трактовке положений планет в натальной карте, деканы, цена 27$;

Черная Луна или почему мне не везет, 23$;

анализ Меркурия в натальной карте, 23$;

анализ совместимости партнеров, 23$;

эффективное использование Марса, согласно его положению, в натальной карте, 23$.

Личные консультации у астролога Катрин проводятся по целому ряду направлений, цена также указана в долларах:

гороскоп на месяц, 11$;

соляр, 75$;

лунар, гороскоп на месяц по фазам луны, 31$;

общий гороскоп, 173 или 360 долларов в зависимости от письменного или устного формата консультации;

прогноз на год, общий – 246$, полный – 318$;

детский гороскоп, 173$;

определение кода судьбы, 101$;

профессиональный гороскоп, 116$;

совместимость с партнером, 116$;

бизнес гороскоп, 146$;

выбор даты для зачатия, 124;

супервизия, работа под личным наставничеством Екатерины – 50 долларов час.

Все виды личных консультаций доступны не только в устном формате, но и в письменном. Последний вариант дороже. Отзывы на прием специалиста размещены только в аккаунтах социальных сетей. Хотя Екатерина позиционирует себя, как таролог информации о проведении платных раскладов найти не удалось.

Онлайн обучение астрологии

Школа астрологии Мацелик Екатерины проводит обучение в двух форматах. Первый – это курсы в записи, изучать их можно в любое удобное время. Второй – обучение онлайн на живых вебинарах.

Офлайн курсы:

первый уровень обучения астрологии, включающий в себя 28 уроков, цена 431 доллар;

курс по построению синастрий и изучению совместимости партнеров по натальной карте, цена 190 долларов;

второй уровень обучения кармической астрологии, требующий наличия базовых знаний, стоимость образовательной программы не указана.

Онлайн курс по обучению астрологии проводится каждую среду, стоит 72 доллара. Екатерина обещает, что после прохождения ученик будет способен разбираться во всех аспектах натальной карты от предназначения до брака.

Для записи на курсы и совершения оплаты необходимо написать Екатерине на Вотсап или почту.

Реальные отзывы – стоит ли покупать консультацию и учиться у Катрин

Все отзывы, которые находятся в свободном доступе, представлены только на страницах социальных сетей таролога.

То же самое касается мнений учеников на обучение у Екатерины. Исходя из отзывов, представленных астрологом – курсы полные и глубокие и после окончания их появляется возможность хорошо зарабатывать.

На вебинары от Мацелик отзывов найти не удалось.Но под постами комментарии пользователей на контент сплошь позитивные.

Итог редакции

Таролог и астролог Екатерина Мацелик ничем не подтверждает свою классификацию. Информации о биографии и образовании нет. Реальных отзывов на независимых источниках тоже. Поэтому прежде чем оплачивать услуги изучите более внимательно деятельность специалиста.