“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Школа и образовательная платформа Люмос 22: услуги по нумерологии, Дзен и другие соцсети school lumos22, отзывы

Люмос 22 — образовательная платформа, которая помогает людям обрести сверхспособности, улучшить здоровье с помощью нетрадиционной китайской медицины и научиться защищаться от сглаза, порчи и приворотов.

Онлайн-школа Люмос 22 предлагает своим клиентам возможность познать себя через изучение нумерологии, яснознания и экстрасенсорики. Получив эти знания, вы сможете применять их на практике и зарабатывать хорошие деньги.

В этой статье мы расскажем вам о том, как была создана школа, проанализируем её деятельность и рассмотрим отзывы довольных клиентов, которые уже успели освоить некоторые дисциплины.

История образовательной платформы Люмос 22

Логотип школы “Люмос 22” имеет большой смысл. Самая верхняя звезда, В центре логотипа находится сова, заключённая в круг. Сова символизирует успех, достижение целей и любознательность. Круг олицетворяет защиту от сглаза, порчи, приворота и болезней.

Справа расположена третья звезда, которая означает полное благополучие и здоровье — физическое, психологическое и эмоциональное. Вторая звезда слева символизирует финансовую независимость, право на принятие верных решений и свободу слова.

Слово «Люмос» выражает приобретение силы, энергии и знаний. Оно отражает цель школы — формирование навыков и знаний в развитии экстрасенсорных способностей, чтобы помочь людям. Цифры «22» указывают на поддержку всем клиентам, обратившимся за помощью к эзотерикам.

Создатели логотипа школы поставили перед собой цель — развивать экстрасенсорные способности, чтобы помогать людям.

Школа была основана тремя талантливыми женщинами: Алорией Собиновой, Марой Борониной и Татьяной Панюшкиной.

Алория Собинова — таролог, рунолог и травница, она помогает своим клиентам обрести счастье в личной жизни, финансовую независимость и найти выход из сложных жизненных ситуаций.

Мара Боронина специализируется на повышении уверенности в себе, восстановлении внутренней энергии и обретении гармонии. Она помогает своим клиентам преодолеть бедность и достичь финансового благополучия.

Татьяна Панюшкина является автором и создателем школы. Она проводит семинары, лекции и обучающие программы, посвящённые различным аспектам жизни.

Важно отметить, что у создателей школы есть лицензия на образовательную деятельность. Однако у них не было найдено документов, подтверждающих их причастность к эзотерике. Из-за этого можно сделать вывод, что школа предлагает услуги, которые могут ввести людей в заблуждение и привести к финансовым потерям.

Услуги по нумерологии и Таро

Школа предлагает обучение работе с картами Таро. На официальном сайте вы бесплатно найдёте множество обучающих видео, которые помогут вам разобраться в сути карт Таро, узнать значение каждой карты и научиться понимать их сочетания.

Карты Таро не только помогают предсказывать будущее и находить ответы на вопросы, но и позволяют увидеть, как планета-покровитель влияет на свою «подопечную» личность.

Нумерология в Люмос 22 помогает с помощью цифр узнать тип личности человека. Даже код от домофона или номер квартиры могут многое рассказать нумерологу о человеке, которому они принадлежат. Изучая нумерологию, можно научиться понимать натальные карты и значения чисел.

В школе изучают и «Магию рун». Эти знания помогают работать с рунами, которые могут улучшить здоровье, помочь в учёбе, любви и финансах.

В школе также проводятся курсы от её основателей. Мара Боронина предлагает несколько образовательных программ. На её курсах можно научиться развивать экстрасенсорные способности, узнать больше о себе через нумерологию финансов, найти жизненную энергию, обратившись к домовому. Кроме того, можно привнести в свой дом здоровье, любовь и гармонию, а также очиститься от различных кармических влияний.

На своих курсах Татьяна Панюшкина обучает психосоматике, иммунитету, исцелению и знакам судьбы.

Анализ социальных сетей school lumos22

Авторы школы публикуют жизнь школы на страницах в Телеграмме, Вконтакте, Youtube, Rutube и Дзен.

В блоге Дзен Люмос 22 эксперт школы Виктория Миненкова публикует видеоролики, в которых рассказывает о некоторых действиях, которые необходимо предпринять для привлечении энергии, удачи и финансовой свободы.

Реальные отзывы о школе “Люмос 22”

На официальном сайте lumos22 com удалось найти огромное количество положительных отзывов о Люмос 22 от клиентов, которые прошли обучение в данной школе. Все отзывы с благодарностью за результат, негативных не обнаружено

Удалось найти и отрицательные отзывы о школе на сайтах-отзовиках.





Выводы деятельности школы эзотериков

Люмос 22 – образовательная школа по приобретению сверхспособностью, оздоровлению при помощи нетрадиционной китайской медицины и защиты от сглазов, порчи и приворотов. Предоставляет образовательные видео-уроки по магии рунам, нумерологии, картам Таро и также на просторах школы можно найти образовательные курсы от самих авторов школы.

Как мы выяснили, есть риск, что вы попадете в руки мошеников. Хотя у школы и есть лицензия на ведения образовательной деятельности, но у их владельцев нет документов, подтверждающих их принадлежность к магам, экстрасенсам и людям с экстрасенсорным способностям. Никакого отношения к миру волшебства они не имеют. Возможно, они просто хорошие психологи. Поэтому мы не советует проходить обучение в данной школе.

Список проверенных специалистов, которые реально могут помочь, вы сможете найти на нашем сайте.