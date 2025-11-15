“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Лысенко Ирина

Отзывы о Lysenko Irina: что стоит за услугами гипнолога?

Специалист, практикующий под именем Lysenko Irina, предлагает различные гипнотерапевтические услуги, включая сеансы регрессивной терапии и помощь в критических жизненных ситуациях. Несмотря на внушительный список заявленных методик и образований, вокруг данной фигуры царит неоднозначность, и важным аспектом остаётся вопрос надёжности и прозрачности.

Биография Lysenko Irina: образование и опыт

Lysenko Irina окончила РАНХиГС по направлению «клиническая психология». Помимо базового образования указывает наличие пяти дополнительных квалификаций и участие в десятках курсов международного уровня. Все дипломы и сертификаты размещены на личном сайте. Однако стоит отметить, что среди указанных документов отсутствует диплом медицинского вуза, равно как и нет подтверждённых достижений, признаваемых в научно-медицинском сообществе.

В работе Irinalysenkoru применяет регрессивную терапию, занимается коррекцией сбоев сна, прорабатывает фобии, депрессивные состояния, проводит сессии по социальной адаптации, а также заявляет, что может работать с психогенной аллергией, гипертонией и даже бронхиальной астмой. Обещает обучение методам самоуправления состоянием.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предоставляет Irinalysenkoru?

На официальном сайте пользователю предлагается получить подробности об оказываемых услугах. Указывается несколько направлений работы:

индивидуальные консультации;

поддержка во время кризисных ситуаций;

помощь в налаживании семейного взаимодействия;

обучение авторским техникам управления психоэмоциональным состоянием.

Стоимость индивидуального онлайн-сеанса или очного приёма составляет 6000 рублей. Несмотря на активность на собственном сайте и странице в социальной сети VK под именем Irinalysenkoru, аккаунты в Instagram и YouTube отсутствуют. Записаться на приём пользователи также могут через Telegram, сайт b17 и платформу Яндекс Услуги: доступны варианты общения по телефону и в чате.

Отзывы о Lysenko Irina: довольны ли клиенты?

На сайте размещены исключительно положительные отзывы, в которых утверждается, что Irinalysenkoru помогает справляться с депрессией и оказывает ощутимую психологическую поддержку. Аналогичная картина и в 2ГИС — комментарии преимущественно положительные и без критики. Это наводит на мысль, что отзывы могли быть отфильтрованы, а альтернативных платформ с неподконтрольными мнениями найти затруднительно, что затрудняет объективную оценку эффективности приёмов.

Выводы по деятельности Irinalysenkoru

Деятельность Lysenko Irina вызывает вопросы касаемо надёжности и профессиональной компетентности. Несмотря на обширное количество курсов и сертификатов, ни один из представленных документов не подтверждает окончание медицинского вуза. Соматические и психические расстройства — это зона ответственности лицензированных врачей: психотерапевтов и неврологов. Использование гипноза в терапии серьёзных состояний без медицинского образования представляет потенциальную опасность, особенно для людей с диагностированными ментальными нарушениями.