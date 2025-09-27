“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Лиза Петрова

Отзывы о Лизе Петровой: разоблачения, жалобы и противоречия

Лиза Петрова активно продвигается как экстрасенс с 20-летним опытом, но большое количество жалоб и разоблачений вызывает сомнения в её профессионализме. Рассмотрим, кем является эта ясновидящая, какие услуги предлагает и что клиенты говорят о взаимодействии с ней.

Биография Лизы Петровой

Лиза Петрова родилась в 1983 году в Подмосковье, в обыкновенной семье, не связанной с духовными практиками. По ее словам, способности к ясновидению проявились в детстве — она утверждает, что слышала чужие мысли и видела вещие сны, хотя родители не придавали этому значения. В подростковом возрасте ей якобы стало известно, что она происходила из рода венгерской цыганки — первой ведьмы в семье. С этого момента Петрова начала заниматься картами Таро и другими оккультными практиками, заявляя, что моментально получила отклик от первых клиентов.

Из необычного можно отметить утверждение Петровой, будто священники в монастырях подтвердили её дар и благословили на работу с людьми. Это утверждение противоречит официальной позиции православной церкви, которая считает магические способности делом дьявольским.

Ранее Лиза училась в Британском Банковском Финансовом Колледже, после чего работала в сфере бизнеса и PR. Позднее она утверждала, что врачи диагностировали у неё онкологическое заболевание, но одна знакомая ясновидящая объяснила головные боли активацией «третьего глаза». С тех пор Петрова позиционирует себя как медиум, способный помогать другим, хотя никаких медицинских подтверждений её диагноза и последующего «исцеления» нет.

На протяжении 20 лет экстрасенс проводит онлайн-консультации, взимая за них оплату, несмотря на религиозный канон: «даром получили — даром отдавайте». Среди заявлений Петровой — помощь в поиске убийцы, однако подтверждение этого факта отсутствует.

Наибольшую известность она получила после участия в проекте «Битва экстрасенсов». По словам самой Лизы, она хотела доказать существование добрых Высших сил без привлечения темных ритуалов. После шоу её имя стало появляться в статьях на 24smi, и в Википедии на странице программы.

Непроверенными остаются сведения об обучении у каких-либо мастеров, наличии у Петровой медицинского или психологического образования, а также официальных сертификатов. Коллеги из мира эзотерики нередко обвиняют её в мошеннических действиях. Подлинная биография, а также информация о личной жизни остаются скрытыми, тогда как детали рассказов самой Петровой со временем меняются.

Какие услуги предлагает Лиза Петрова?

На официальном сайте petrovaliza можно найти ограниченное описание услуг, формулировки которых вызывают недоумение своей размытостью. В перечне заявлены:

«помощь сдвинуться с места»;

оценка чужих энергетик по фотографии;

анализ жизнеспособности бизнес- и творческих идей.

Дополнительной информации о том, каким проблемам посвящены её консультации, на сайте нет. Также доступен личный интернет-магазин, где продаются книга и фирменный мерч Петровой, предлагается возможность записаться на приём и произвести оплату.

В Instagram на странице Петровой — 61 400 подписчиков. Несмотря на это, под постами крайне мало комментариев, что может свидетельствовать о накрутке. Контент в основном состоит из рекламы услуг, фотографий и вырезок из интервью.

В Telegram присутствует канал с 25 000+ подписчиков, обновляемый несколько раз в день. Содержание включает советы на темы из области популярной психологии, эзотерические посты и реклама собственных услуг. Комментарии к публикациям при этом не закрыты.

Страница во ВКонтакте обновляется редко, и подписчиков — менее 1000. В основном публикуется бытовой материал: личные фотографии и истории. Семейные данные и информация о детях скрываются.

Отзывы о Лизе Петровой: что говорят клиенты?

На онлайн-платформах экстрасенс Лиза Петрова размещает множество положительных комментариев, однако большинство из них анонимные и не содержат конкретных примеров оказанной помощи. Особенно выделяются подозрительные отзывы якобы от Дженнифер Энистон и Илона Маска на официальном сайте, что может указывать на попытку ввести посетителей в заблуждение.

Противоположную сторону представляют многочисленные негативные оценки в интернете: Лизу Петрову называют шарлатанкой, а её сеансы — неправомерно дорогими и бесполезными. Некоторые клиенты жалуются, что услуга не была предоставлена вовсе, несмотря на произведённую оплату.

Кроме простых пользователей, разоблачением Петровой занимаются и другие участники эзотерического сообщества. В сети размещено множество видео, в которых поставлены под сомнение её способности. Обвинения касаются обмана людей, манипуляций с православной тематикой и попыток за счёт громких заявлений создать вокруг себя имидж пророка.

Как отмечается, разочарованных после участия Лизы Петровой в «Битве экстрасенсов» настолько много, что удалить все отрицательные отклики не представляется возможным — найти их может каждый желающий.

Выводы по деятельности Лизы Петровой

Несмотря на попытки представить себя как одарённую ясновидящую, Лиза Петрова не предоставляет внятной информации о характере своих услуг, источнике своих способностей и результатах своей деятельности. Отсутствие подтверждения её образования, обвинения в обмане и большое количество негативных отзывов делают её практику сомнительной. Показательной является активность в продаже книг и мерча при практически полном отсутствии результативных кейсов. Всё это наталкивает на мысль, что проект Лизы Петровой — это прежде всего коммерческая инициатива, а не реальное духовное служение.