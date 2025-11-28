“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Людмила Троценко

Людмила Троценко отзывы: деятельность, услуги и мнения клиентов

Людмила Троценко позиционирует себя как маг, ясновидящая и таролог из Красноярска, утверждая, что способна выявить события прошлого и предсказать будущее, используя черную и белую магию, ритуалы на любовь, успех и защиту. Однако объективный анализ её деятельности и отзывов вызывает немало вопросов.

Биография Людмилы Троценко

Людмила Борисовна Троценко — потомственная гадалка, проживающая в Красноярске. С 2010 года, по её словам, начала консультировать людей. Несмотря на довольно внушительный, на первый взгляд, опыт, основную активность в интернете гадалка начала вести только с 2019 года. Информации о профессиональном образовании или подтверждении её квалификации нет.

Активность Людмилы Троценко в социальных сетях

Троценко зарегистрирована в социальной сети VK и владеет сайтом под адресом “tarot9 ru”. В профиле с названием “tarot9” она делится информацией о самопознании, духовных практиках, черной и белой магии. Также предлагает вернуть “любимого” при помощи магических ритуалов и предсказаний. Однако уровень вовлеченности аудитории остается крайне низким — число подписчиков в VK не превышает 700 человек.

Какие услуги предлагает Людмила Троценко?

Людмила Троценко принимает как лично в Красноярске, так и дистанционно: заявки можно отправлять через WhatsApp (контактный номер указан в соцсетях), электронную почту “tarot9@ ” или в сообщения в VK (“lyudmila tarot9”).

Список предлагаемых услуг включает:

Гармонизацию отношений;

Ритуальные защиты и магические чистки;

Работу с Таро, религиозными темами, философией и психологией;

Привороты, обряды на здоровье, любовь, карьеру;

Индивидуальные сессии с ответами с помощью ясновидения.

Стоимость услуг Людмилы Троценко

Цены на некоторые услуги определены:

Индивидуальная консультация стоит от 2000 до 3000 рублей;

Диагностика с подбором обрядов — 2000 рублей.

На все прочие услуги прайс отсутствует. Для определения стоимости необходимо лично писать Троценко, что позволяет ей варьировать цену в зависимости от запроса и финансового положения клиента. Прозрачность ценовой политики вызывает сомнения.

Отзывы о Людмиле Троценко: что говорят клиенты?

Реальных отзывов в открытых источниках крайне мало. На официальном сайте публикуются только позитивные комментарии, сопровождаемые фотографиями, которые размещает сама хозяйка ресурса. Возможность удаления отрицательных отзывов не исключена, что ставит под сомнение достоверность клиентской оценки. Популярностью в медиапространстве Людмила не пользуется — менее 700 подписчиков в VK подтверждают низкий интерес к её деятельности.

Выводы по деятельности Людмилы Троценко

Анализируя доступные сведения о деятельности Людмилы Троценко, складывается неоднозначное впечатление. Отсутствие прозрачной ценовой политики, минимальное количество проверенных отзывов и ограниченный интерес к контенту в социальных сетях вызывают настороженность. Учитывая, что Троценко не предоставляет доказательной базы своей квалификации, рационально относиться к подобным предложениям с осторожностью. Персональные данные клиентов остаются незащищенными из-за отсутствия внятной политики конфиденциальности на ее цифровых площадках.