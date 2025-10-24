24.10.2025, 5:37, Рейтинг эзотериков
Теги:
Отзывы о Людмиле Круць: разоблачение деятельности эзотерика
Людмила Круць позиционирует себя как медиум, психолог, эзотерик, педагог и автор системы ясночтения, а также заявляет о своей онлайн-школе “Школа Медиума”. В этом обзоре рассмотрим все детали: от её неоднозначной биографии до реальных отзывов клиентов, и попытаемся разобраться — действительно ли можно доверять её услугам.
Биография Людмилы Круць
Людмила Круць намеренно не раскрывает точную дату своего рождения. В прошлом она работала тренером по художественной гимнастике. Имеет диплом по экономике и финансам, после чего более 10 лет занималась оформлением мебели и интерьеров. При этом эзотерика интересовала её с раннего возраста. Сначала прошла путь изучения хиромантии, затем начала преподавать эту практику другим, а позже расширила знания в сфере биолокации. В 2017 году она создала авторский проект под названием “Ясночтение” и с того времени якобы практикует и обучает экстрасенсорным техникам. Утверждается, что стаж работы Людмилы в эзотерике превышает 8 лет.
Какие услуги предлагает Людмила Круць?
Связаться с Людмилой Круць можно через её сайты и . Также она ведет каналы в популярных соцсетях: Telegram-канал “maytnik kruc”, профиль “maytnik kruc” во ВКонтакте и собственный канал на YouTube. Там публикуются истории о поиске утерянных вещей и душ, восстановлении баланса с окружающим миром, понимании собственной миссии.
К перечню платных и бесплатных предложений относятся:
- Обучение технике ясночтения
- Работа с маятником и диаграммами
- Психологические сессии на основе общения с духами и “высшими силами”, предполагаемые для снятия негативных состояний
Важно отметить, что Людмила Круць не использует карты Таро, не признает себя магом и не предлагает магические ритуалы в традиционном понимании. Основная идея её подхода — “духовное преобразование через работу с подсознанием”.
Стоимость услуг Людмилы Круць
Цены на обучение по программе “Ясночтение” и биолокации варьируются от 15 000 до 28 000 рублей. Программа включает три модуля. Видео и статьи при этом предоставляются без отдельной оплаты. Консультации оплачиваются отдельно, но точные суммы не указаны — стоимость зависит от количества задаваемых вопросов, длительности консультации и сложности ситуации. Такая форма ценообразования делает невозможным заранее оценить реальные расходы на услуги.
Отзывы о Людмиле Круць: что говорят клиенты?
Несмотря на 8-летний заявленный опыт, онлайн-площадки Людмилы Круць охватывают малое количество подписчиков — около 2000 в сумме. Это вызывает сомнения относительно широты аудитории и популярности её методик. Высказываются в основном единичные отзывы, при этом критических комментариев крайне мало или вовсе отсутствует. Такая ситуация может указывать как на выборочную модерацию фидбека, так и на ограниченный объем операций с клиентами.
Выводы по деятельности Людмилы Круць
После изучения всех открытых данных о Людмиле Круць сложно сделать вывод о подлинной эффективности её практик. Хотя заявляется наличие профильного опыта и открытие школы “Ясночтение”, нет никаких официальных подтверждений авторитетности этих знаний. Образование в сфере эзотерики никак не подтверждено дипломами или сертификацией. За внушительными обещаниями о помощи с духовными проблемами не стоят конкретные результаты, измеримые показатели или профессиональная репутация в отрасли. Высокая стоимость курсов при этом не подкреплена доказанной успешностью. Отсутствие прозрачности и фактологической базы позволяет поставить под сомнение деятельность Людмилы Круць как эзотерика.