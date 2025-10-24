“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Людмила Круць

Отзывы о Людмиле Круць: разоблачение деятельности эзотерика

Людмила Круць позиционирует себя как медиум, психолог, эзотерик, педагог и автор системы ясночтения, а также заявляет о своей онлайн-школе “Школа Медиума”. В этом обзоре рассмотрим все детали: от её неоднозначной биографии до реальных отзывов клиентов, и попытаемся разобраться — действительно ли можно доверять её услугам.

Биография Людмилы Круць

Людмила Круць намеренно не раскрывает точную дату своего рождения. В прошлом она работала тренером по художественной гимнастике. Имеет диплом по экономике и финансам, после чего более 10 лет занималась оформлением мебели и интерьеров. При этом эзотерика интересовала её с раннего возраста. Сначала прошла путь изучения хиромантии, затем начала преподавать эту практику другим, а позже расширила знания в сфере биолокации. В 2017 году она создала авторский проект под названием “Ясночтение” и с того времени якобы практикует и обучает экстрасенсорным техникам. Утверждается, что стаж работы Людмилы в эзотерике превышает 8 лет.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Людмила Круць?

Связаться с Людмилой Круць можно через её сайты и . Также она ведет каналы в популярных соцсетях: Telegram-канал “maytnik kruc”, профиль “maytnik kruc” во ВКонтакте и собственный канал на YouTube. Там публикуются истории о поиске утерянных вещей и душ, восстановлении баланса с окружающим миром, понимании собственной миссии.

К перечню платных и бесплатных предложений относятся:

Обучение технике ясночтения

Работа с маятником и диаграммами

Психологические сессии на основе общения с духами и “высшими силами”, предполагаемые для снятия негативных состояний

Важно отметить, что Людмила Круць не использует карты Таро, не признает себя магом и не предлагает магические ритуалы в традиционном понимании. Основная идея её подхода — “духовное преобразование через работу с подсознанием”.

Стоимость услуг Людмилы Круць

Цены на обучение по программе “Ясночтение” и биолокации варьируются от 15 000 до 28 000 рублей. Программа включает три модуля. Видео и статьи при этом предоставляются без отдельной оплаты. Консультации оплачиваются отдельно, но точные суммы не указаны — стоимость зависит от количества задаваемых вопросов, длительности консультации и сложности ситуации. Такая форма ценообразования делает невозможным заранее оценить реальные расходы на услуги.

Отзывы о Людмиле Круць: что говорят клиенты?

Несмотря на 8-летний заявленный опыт, онлайн-площадки Людмилы Круць охватывают малое количество подписчиков — около 2000 в сумме. Это вызывает сомнения относительно широты аудитории и популярности её методик. Высказываются в основном единичные отзывы, при этом критических комментариев крайне мало или вовсе отсутствует. Такая ситуация может указывать как на выборочную модерацию фидбека, так и на ограниченный объем операций с клиентами.

Выводы по деятельности Людмилы Круць

После изучения всех открытых данных о Людмиле Круць сложно сделать вывод о подлинной эффективности её практик. Хотя заявляется наличие профильного опыта и открытие школы “Ясночтение”, нет никаких официальных подтверждений авторитетности этих знаний. Образование в сфере эзотерики никак не подтверждено дипломами или сертификацией. За внушительными обещаниями о помощи с духовными проблемами не стоят конкретные результаты, измеримые показатели или профессиональная репутация в отрасли. Высокая стоимость курсов при этом не подкреплена доказанной успешностью. Отсутствие прозрачности и фактологической базы позволяет поставить под сомнение деятельность Людмилы Круць как эзотерика.