“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Леонид Курипко

Подробный обзор и отзывы на известного астролога Леонида Курипко

Леонид Курипко астролог – известная личность на территории всех стран СНГ. Родился 4 июня 1955 года на территории Грузинской ССР, г. Рустави. Он проходил обучение в Белорусском Политехническом институте, получил высшее образование. Из Минска после завершения обучения в институте он переехал на территорию Ленинграда в 1981 году. Семейная жизнь его сложилась также достаточно позитивно, есть жена и дочь.

В 1990 году он решил, что необходимо обрести знания в сфере астрологии. Поэтому поступил в школу астрологии Павла Глобы. С тех пор он и говорит о том, что П.П. Глоба – его учитель. Проходить астрологические консультации астролог Леонид Курипко начал проводить с 1991 году, но профессионально в этой сфере работает с 1998 года. Опыт практической работы более 30 лет. Сейчас к нему может обратиться каждый желающий с вопросами по бизнесу, карьере, личных и семейных отношениях.

Увы, нет большого количества публично доступной информации о биографии астролога, зато вы всегда можете воспользоваться его социальными сетями и познакомиться поближе с особенностями его деятельности. Информация присутствует не только на его страницах в социальных сетях, но еще и на различных форумах, на каналах Ютуб.

Услуги, которые предоставляет Леонид Курипко

Несмотря на достаточно большой профессиональный опыт, астролог работает с небольшим количеством направлений, старается детально изучать каждую ситуацию, обеспечивает индивидуальный подход к клиентам. О таком подходе к работе существуют реальные отзывы от людей.

Эксперт предоставляет определенный спектр услуг:

авестийскую астрологию;

индивидуальный гороскоп;

предсказывает судьбу;

проводит разбор личности;

делает прогнозы на бизнес, семейные отношения;

создание натальных карт;

расклады на совместимость;

астрологические гороскопы для детей.

Каждый желающий может обратиться к нему и записаться прием, заказать определенные услуги. Тарифы у астролога довольно высокие, поэтому будьте к этому готовы. Дело в том, что большинство негативных отзывов об Курипко астрологе от клиентов, именно относительно тарифов на услуги.

Деятельность Леонида Курипко в социальных сетях

Леонид ведет страницы в социальных сетях, особенно занимается развитием на таких платформах, как YouTube и Инстаграм, также уделяет внимание Фейсбуку. В инстаграме у него множество страниц, где вы можете найти определённую информацию о нем и услугах, которые он предоставляет:

LeonidKuripko;

astrolog_leonid_kuripko;

astrology_kuripko.

Его активную деятельность можно отметить, ориентируясь на количество постов, а также подписчиков. На данный момент количество публикаций на аккаунте эксперта составляет около 1500. Чаще всего он выпускает видео, делает посты с детальными описаниями и разумными мыслями.

На его странице очень часто можно встретить посты с каруселью из текста в формате фото, которые являются продолжением описания. Помимо вышеперечисленной информации, здесь также можно найти контакты астролога и сделать запись на консультацию онлайн. Не стоит забывать еще и о том, что в Инстаграме вы всегда можете посмотреть комментарии к постам, где люди не только высказываются относительно слов эксперта, но еще и оставляют отзывы относительно работы астролога Леонида Курипко.

Леонид специализируется не только на астрологических разборах, но еще и предоставляет иные услуги магической направленности, о которых вы можете уточнить у самого эксперта.

Отзывы на деятельность Леонида Курипко

Как и остальные астрологи, Курипко имеет достаточно высокую конкуренцию на современном рынке, но и множество клиентов. Стоит отметить, что Леонид Курипко отзывы имеет самые разнообразные, как позитивные, так и негативные.

Многие клиенты, которые уже не раз обращались к Леониду за помощью, утверждают, что он быстро и уверенно способен составить натальную карту, составить гороскоп, сделать разбор личности, независимо от сложности ситуации. Кто-то утверждает, что стоимость его услуг вполне оправдана. Но все же те, люди, которым он не помог при онлайн консультации, а также реальной встречи, оставляют жалобы и говорят, что он занимается только мошенничеством.

Чему верить? Никто не скажет вам наверняка, но прежде чем записываться на прием, выслушайте рассказы адекватных людей, которые уже встречались с астрологом, изучите жалобы, насколько они конструктивны. Только после этого уже решайте, стоит ли посещать этого “мастера” или лучше отказаться от этой затеи.

Выводы о деятельности известного астролога Леонида Курипко

Относительно деятельности астролога, можно смело говорить о том, что его деятельность сомнительна и вряд ли он действительно кому-то сумел помочь. Помните о том, что волшебства, к сожалению, не существует.