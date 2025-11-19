Топ-3 Эзотерика
Лариса Даугер
Лариса Даугер

19.11.2025, 6:04, Рейтинг эзотериков
Теги:

Лариса Даугер отзывы: что известно об астрологе

Лариса Даугер позиционируется как астролог и эзотерик. Однако ещё до начала своей деятельности в сфере астрологии она пыталась развивать домашнюю кондитерскую, но не выдержала конкуренции. Позже, пройдя год обучения в онлайн-школах по эзотерике, Лариса начала предоставлять платные услуги в этом направлении.

Какие услуги предлагает Лариса Даугер?

Даугер занимается предоставлением астрологических консультаций, которые, согласно информации, призваны помочь клиентам разобраться в сложных жизненных ситуациях. В частности, среди услуг заявлены:

  • Натальная карта – используется ею, чтобы анализировать вопросы, связанные со здоровьем, карьерой и судьбой.
  • Прогноз по бизнес-сфере – позиционируется как способ минимизировать ошибки при запуске или ведении бизнеса.
  • Подбор благоприятных периодов для деловых проектов – представлен как инструмент для планирования активности.

Стоимость консультаций Ларисы Даугер нигде не указывается. Информация о продолжительности услуг, формате проведения приёмов (онлайн/оффлайн) также отсутствует.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Активность Ларисы Даугер в социальных сетях

Основным каналом для продвижения Лариса выбрала YouTube и TikTok. Её активность на этих платформах выглядит следующим образом:

  • YouTube-канал насчитывает 22,1 тыс. подписчиков и около 1 тыс. видео. Контент сосредоточен на обсуждении личностных характеристик и общих советах на тему астрологии, делается упор на «адекватную помощь».
  • Аккаунт Lora Dauger в TikTok имеет 3322 подписчиков и собрал 59,4 тыс. лайков. Основной акцент делается на предсказаниях и коротких записях с астрологическим содержанием.

Наличие реальных отзывов в этих соцсетях упоминается, но без указания конкретных примеров или источников.

Отзывы о Ларисе Даугер: что говорят клиенты?

Отзывы о Ларисе Даугер преимущественно отрицательные. В жалобах содержатся нарекания на отсутствие результата после консультаций и ощущение обмана. Некоторые упоминают, что её работа больше напоминает сочинение сказок, чем реальную эзотерическую помощь. Подозрения вызывает и резкий переход из другой сферы деятельности после недолгого обучения.

Выводы по деятельности Ларисы Даугер

Несмотря на некоторую популярность в интернете и активность в YouTube и TikTok, Лариса Даугер не представляется компетентным астрологом. Ее методы вызывают сомнения, а отсутствие подтверждения эффективности и непрозрачная ценовая политика создают тревожные впечатления. Связываться с ее услугами может быть рискованно.

Лариса Даугер
