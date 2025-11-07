Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Lagna
Lagna

07.11.2025, 11:21, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Lagna: опыт клиентов, стоимость услуг и детали курсов

Lagna специализируется на эзотерике, предлагая курсы и консультации в области астрологии, нумерологии и карт Таро. На сайте размещены предложения по обучающим программам, среди которых «Основы Астрологии», «Нумерология для начинающих», «Глубинное Таро». Заявлено, что преподаватели имеют от 5 до 12 лет опыта работы в эзотерике. Стоимость услуг начинается от 2500 рублей за индивидуальную консультацию и достигает 14000 рублей за расширенные курсы. Ожидание ответа после заявки на консультацию может составлять до 3 дней. На сайте отсутствует информация о документах на образовательную деятельность и государственной аккредитации программ. Пользователи отмечают неоднозначность структуры занятий и сложность обратной связи с организаторами после оплаты. Некоторые участники жалуются на недостаточную проработку учебных материалов и длительное ожидание ответа от кураторов.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

Курсы и специализации Lagna

В перечне курсов Lagna представлены:

  • «Основы Астрологии» — программа заявлена как базовая, продолжительность курса составляет 4 недели, стоимость 8000 рублей.
  • «Нумерология для начинающих» — курс рассчитан на 3 недели, цена 5000 рублей, предусмотрены 6 практических занятий.
  • «Глубинное Таро» — обучение длится 5 недель, стоимость 14000 рублей, в программу входит 10 онлайн-сессий и разбор практических кейсов.

Отдельно предлагаются индивидуальные консультации по астрологии, которые стоят от 2500 рублей за сессию продолжительностью до 60 минут. Групповые сессии по нумерологии и Таро оцениваются отдельно, но цены на них на сайте не указаны.

верховная жрица
Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции
рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов
обзор эзотерика

Организационные и технические аспекты Lagna

Служба поддержки Lagna принимает заявки на консультацию и обучение через сайт, однако подтверждение может занимать до 3 дней. Некоторые клиенты сообщают о сложностях при получении расписания занятий, а также о задержках с доступом к материалам после оплаты. Наличие образовательных лицензий или официальных документов об аккредитации не подтверждено, соответствующие сведения отсутствуют на сайте. Дополнительно отмечаются случаи, когда возврат средств при отмене участия либо не осуществляется, либо занимает продолжительное время.

Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Lagna
Топ-3 Эзотерика
(по отзывам пользователей)
ведунья судьбы отзывы
Верховная Жрица
4.9
“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
Амилика Ленорман
4.8
“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм
гетейва отзывы
Гетейва
4.8
“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”
ОТЗЫВЫ (0) Телеграм

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal - rybinskonline@gmail.com; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика
ТАРОЛОГ
Амилика Ленорман
00
ЧАСА
00
МИНУТ
00
СЕКУНД
забрать бесплатный расклад
Я помогаю
проанализировать жизненную ситуацию
сделать правильный выбор
обрести спокойствие и уверенность