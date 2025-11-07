“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Lagna

Отзывы о Lagna: опыт клиентов, стоимость услуг и детали курсов

Lagna специализируется на эзотерике, предлагая курсы и консультации в области астрологии, нумерологии и карт Таро. На сайте размещены предложения по обучающим программам, среди которых «Основы Астрологии», «Нумерология для начинающих», «Глубинное Таро». Заявлено, что преподаватели имеют от 5 до 12 лет опыта работы в эзотерике. Стоимость услуг начинается от 2500 рублей за индивидуальную консультацию и достигает 14000 рублей за расширенные курсы. Ожидание ответа после заявки на консультацию может составлять до 3 дней. На сайте отсутствует информация о документах на образовательную деятельность и государственной аккредитации программ. Пользователи отмечают неоднозначность структуры занятий и сложность обратной связи с организаторами после оплаты. Некоторые участники жалуются на недостаточную проработку учебных материалов и длительное ожидание ответа от кураторов.

Курсы и специализации Lagna

В перечне курсов Lagna представлены:

«Основы Астрологии» — программа заявлена как базовая, продолжительность курса составляет 4 недели, стоимость 8000 рублей.

«Нумерология для начинающих» — курс рассчитан на 3 недели, цена 5000 рублей, предусмотрены 6 практических занятий.

«Глубинное Таро» — обучение длится 5 недель, стоимость 14000 рублей, в программу входит 10 онлайн-сессий и разбор практических кейсов.

Отдельно предлагаются индивидуальные консультации по астрологии, которые стоят от 2500 рублей за сессию продолжительностью до 60 минут. Групповые сессии по нумерологии и Таро оцениваются отдельно, но цены на них на сайте не указаны.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Организационные и технические аспекты Lagna

Служба поддержки Lagna принимает заявки на консультацию и обучение через сайт, однако подтверждение может занимать до 3 дней. Некоторые клиенты сообщают о сложностях при получении расписания занятий, а также о задержках с доступом к материалам после оплаты. Наличие образовательных лицензий или официальных документов об аккредитации не подтверждено, соответствующие сведения отсутствуют на сайте. Дополнительно отмечаются случаи, когда возврат средств при отмене участия либо не осуществляется, либо занимает продолжительное время.