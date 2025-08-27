“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ченнелинг Ксении Смалько – биография, школа “Life impulse”, Ютуб и другие соцсети, реальные отзывы

Ченнелер Ксения Смалько – преподаватель, энерготерапевт, целитель, организатор ретритов, эксперт по работе с подсознанием, основатель школы духовного развития с уклоном в ченнелинг “Life impulse”, автор трансформационных программ, а также различных интенсивов, марафонов, курсов по эзотерике, которые прошли более 1000 клиентов.

В этой статье проверим, действительно ли Ксения Смалько специалист и профессиональный ченнелер, изучим ее деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, стоит ли обращаться к ней на прием и проходить обучение в школе “Life impulse”.

Образование и биография Ксении Смалько

Ченнелер Ксения Смалько родилась в обычной семье и застала негативные события 90-х годов. Впоследствии, у нее зафиксировались ограничивающие убеждения, которые мешали ей жить на протяжении долгих лет.

В 17 лет Ксения уехала поступать, но на бюджет попасть не получилось, а обучаться на платной основе у нее не было возможности. Чтобы обеспечивать себя, девушка устроилась на работу в магазин. Дальнейший сложившийся расклад ей не нравился: замужество в 21 год, учеба на бухгалтера и отсутствие стремлений в жизни.

Спустя 3 года после рождения дочки, Ксения развелась с мужем, осталась с кредитными задолженностями и на работе, не приносящей удовольствие. Но, как ей казалось, была счастлива, ведь теперь она свободна и может всего добиться сама.

По словам ченнелера Ксении Смалько, именно в этот период она вспомнила, что всегда интересовалась потусторонним миром, общалась с Высшими силами и верила во Вселенную. Поэтому, она отправила туда намерение о большом заработке, вместе с этим взяла ответственность за свою жизнь и начала действовать.

Дальше, как только она доверилась пространству, в ее жизни закрутились изменения: повышения в должности, встреча будущего мужа и финансовая поддержка от него, рождение дочери, вновь новая должность, повышение з/п у ее мужа и рождение сына.

Спустя время, по словам Ксении, в ее поле стали появляться люди-посланники, через которых она получала информацию в больших объемах. Ксения стала активно заниматься свои мышлением и убирать негативные установки, благодаря чему вышла на путь своего предназначения духовного учителя.

Ксения утверждает, что обучалась у таких гуру, как Джо Витале и Джон Кехо. К сожалению, никаких подтверждений этим словам мы не нашли.

На сегодняшний день ченнелер Ксения Смалько развивает свою школу духовного развития, помогает людям раскрывать энергоканалы, является энерготерапевтом, просветителем и автором более 10 трансформационных программ, а также делится в соцсетях своими знаниями и рекомендациями для учеников и подписчиков.

Деятельность и услуги ченнелера

Ксения Смалько – ченнелер и создатель собственной школы духовного развития “Life impulse”. У Ксении есть свой сайт, на котором мы видим информацию о ней и о ее школе, бесплатные продукты и ссылки на ее соцсети. Представлен и большой спектр эзотерических продуктов и онлайн-услуг, среди них:

запись на личные консультации;

высшая школа ченнелинга;

курс “5 измерение”;

курс “Пробуждение”

различные марафоны, медитации и другие инфопродукты.

“Life impulse” – это клуб единомышленников по подписке на 1, 3, 6 и 12 месяцев от Ксении Смалько. По словам ченнелера, в нем собраны помогающие прийти к просветлению разнообразные вебинары, эфиры, медитации и мастер-классы от профессиональных экспертов, а также вступление в клуб дает возможность воспользоваться скидкой на другие продукты школы.

Ксения заявляет, что миссия школы – это перемещение общества в 5 измерение с помощью трансформационных инструментов. А по окончанию обучения, студенты раскрывают в себе экстрасенсорику и становятся целителями.

По информации с сайта ченнелера Ксении Смалько, ее личная консультация стоит 22 222 рублей, обучение ченнелингу делится на 3 тарифа с ценами от 33 до 111 тысяч рублей. Записаться можно через мессенджеры.

Анализ социальных сетей

В социальных сетях ченнелер Ксения Смалько проводит прямые эфиры, делится духовными практиками, подкастами, эзотерическими рекомендациями, посланиями, предсказаниями и выкладывает много другой полезной бесплатной информации о психологии и эзотерике.

Ее профили в Instagram, ВК, Telegram и других соцсетях собирают несколько тысяч подписчиков.

Активность аудитории эзотерика на просторах сети – низкая. Так, при почти 9 тыс. подписчиков в Instagram, ее посты по нашим подсчетам собирают около 40 лайков, так как в аккаунте Ксении точное число скрыты, а комментариев почти нет. Вовлеченность на публикациях вырастает, только если контент попадает в топ. На фоне этого возникает вопрос, насколько реальны все эти подписчики.

Скорее всего, большая часть из них – результат накрутки, а услуги ченнелера и деятельность школы пользуются лишь небольшой популярностью.

Реальные отзывы о Ксении Смалько

В своих соцсетях выкладывает положительные отзывы и результаты учеников, прошедших тренинги и курсы ченнелинга Ксении Смалько в школе “Life impulse”.

В комментариях под публикациями ченнелера можно увидеть слова благодарности за ее труды.

В целом, в открытом доступе на апрель 2024 года, особо не наблюдаются положительные или отрицательные отзывы о Ксении Смалько. Все это может говорить о непопулярности ее курсов.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, многолетняя практика ченнелера Ксении Смалько с духами и сущностями, вызывает сомнения в адекватности ее услуг и профессиональности эзотерика.

В сети нет особой информации об успешности ее духовной школы и скорее всего, часть информации, которую там преподают, можно найти в открытом доступе бесплатно.

Проанализировав информацию о деятельности ченнелера в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

ее компетентность ставится под вопросом, из-за отсутствия подтверждающих документов о каких-либо присвоенных квалификациях;

в мошеннической деятельности замечена не была, а реальная репутация школы остается неизвестной;

отзывов больше, чем вовлеченности ее аудитории во всех соцсетях, что может говорить о поддельной обратной связи.

Исходя из этого, мы не рекомендуем обращаться за консультацией к Ксении Смалько, а также обучаться в школе ченнелинга “Life impulse”. При желании, вы можете ознакомиться с деятельностью Ксении Смалько на Ютуб-канале.

А чтобы не попасться на недобросовестных проводников, на нашем сайте вы можете ознакомиться с полным рейтингом эзотериков, прошедших проверку.