“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Ксения Черных: эксперт в астрологии, основатель онлайн-школы, обзор, отзывы

Ксения Черных (Kseniya Chernykh) по первому образованию бухгалтер, в настоящее время астролог, практикующий психолог, создатель собственной астрологической школы онлайн. Опыт в консультировании и разборе натальных карт – шесть лет. За этот период Ксения Черных провела 137 марафонов, тренингов и мастер-классов. По программам астролога обучились свыше 6000 студенток из разных стран мира. Женщина также выполнила разбор натальных карт учащихся и клиентов в количестве 2500.

Около 400 слушательниц достигли статуса астрологов-специалистов и в данный момент трудятся на удаленной работе. Ксения Черных – астролог, чьи отзывы не содержат информации о графике, клиенты не комментируют сложность записи на онлайн консультацию или личный прием. Однако, по словам самой Ксении, график консультаций, списки желающих пройти обучение, сделать разбор натальных карт, расписан на месяцы вперед.

Ксения Черных, онлайн школа астрологии

На сайте asro-lock.ru предоставлены программы обучения в школе астрологии Ксении Черных.

Курсы

Астро Таро Симболон. Это уникальная, привлекательная колода Таро, объединяющая астрологический, психологический аспекты, а также греческую мифологию в единое целое. Симболон отличается от традиционных колод Таро своей особой структурой, значением карт и простотой в интерпретации.

Длительность: 6 недель с нуля до уровня практикующего астролога. Стоимость, тариф базовый: 14.900р, тариф продвинутый – 19.900р.

Отзывы прошедших курс выражают восторги и благодарность, клиенты довольны приобретенным знаниям и с успехом применяют их в жизни. Отрицательных отзывов в интернете не встретилось.

Мастер Таро. Курс учит делать правильный выбор, предпринимать нужный шаги, быть автором собственной жизни. Затрагивает сферу отношений, воспитания детей, карьеру, здоровье.

Длительность: 2 месяца.

Для информации по цене нужно связаться с менеджером.

Мастер-классы

Ксения Черных (Kseniya Chernykh) предлагает большой выбор мастер-классов по актуальным направлениям.

12 дней после дня рождения -магическое время! Запись ведется в настоящее время, стоимость–1890р.

Мобилизация мужчины, риски, прогноз. Для астрологов, или начинающих практиков, владеющих методикой составления натальных карт. Изучение показателей натальной карты, анализ рисков, способов избежать вероятности пострадать от боевых действий.

Длительность: 2,5-3 часа.

Стоимость: 3150 р. (на данный момент предусмотрена скидка 30%, полная цена 4500р).

Ксения Черных приглашает на мини-курс “Все секреты твоей даты рождения“. Выпускники курса смогут прочитать себя и окружающих по космограмме.

Бесплатный марафон для освоения профессии астролога.

Длительность: 4 дня. В этот период участники проходят тестирования, чтобы определить, является ли путь астролога подходящим, есть ли потребность консультировать и помогать другим. Кроме того, бесплатный марафон от Ксении дает шанс научиться разбору своей натальной карты, создавать карту прогностическую, то есть Соляр, предсказывать важные события и сюрпризы, которые подарит судьба вам и близким.

Другие услуги и продукты Ксении Черных

Астропланер на месяц. Астрологический ежедневник-помощник с рекомендациями, пошаговыми советами по дням и времени, указание благоприятных дней, дат полнолуния, а также, в качестве бонуса, Ксения Черных включила в астропланер календарь красоты.

О продукте Ксения Черных рассказала на странице своего сайта, идея кажется интересной, но, к сожалению, не удастся узнать о полезности планера из-за отсутствия отзывов клиентов, кто уже воспользовался помощником – 349р.

Календарь новолуний на текущий год – 990р.

Урок по нахождению трудностей и преград в предстоящем году, а также способах их устранения – 350р.

Астрологическое пособие “Как поддержать себя и близких в сложных ситуациях”– бесплатно.

Достоинства и недостатки обучения в онлайн школе Ксении Черных (astro-lock.ru)

Согласно изученным отзывам студентов, обучающимся по различным программа в школе Ксении (Астро Таро Симболон, Астрогуру, мастер-классы, мини-курсы, бесплатные марафоны итд), удалось выделить следующие “плюсы” и “минусы” учебного процесса:

Достоинства:

разнообразный выбор программ и курсов;

доступность видеоуроков, есть запись;

теория выдается в формате текста, возможность для скачивания и распечатки;

обратная связь, ответы кураторов на вопросы в чатах;

руководитель, Ксения Черных, адекватная в общении, всегда на связи;

возможность рассрочки при оплате курсов;

достаточное количество практики – студенты разбирали натальные LI карты свои, друг друга, детей, родственников;

прочные знания без лишней “воды”, псевдонаучных понятий.

Недостатки:

Доступ к урокам ограничен по времени.

Насыщенный темп обучения, не всегда есть возможность подстроиться.

Ксения Черных социальные сети

Профиль Ксении Черных зарегистрирован практически во всех социальных сетях. Количество подписчиков разное, но каждая из площадок целиком посвящена рекламе онлайн школы.

Телеграмм канал привлек 7824 подписчиков.

Канал Rutube находится в начальной стадии продвижения, информация на нем минимальна, разделы не заполнены. Вероятно, женщина недавно создала канал, еще не успев внести информацию, либо передумала развивать профиль.

Страница ВКонтакте, собрала 2221 подписчика. Ксения Черных регулярно общается с поклонниками, делится предсказаниями неделю, информацией о зимнем солнцестоянии, затмениях, а также дает советы по выявлению талантов через натальную карту.

Кроме того на странице организуются акции и новогодние скидки до 50% на обучение по авторским курсам в рамках Онлайн школы, что делает образование в области астрологии более доступным для подписчиков.

Дополнительная информация

Помимо программ обучения на сайте онлайн школы Ксении Черных (Kseniya Chernykh) представлен раздел “Статьи”:

Плюсы и минусы Овнов.

Бомба замедленного действия все что вам нужно знать о солнечном затмении этой весны.

Что можно делать в период РЕТРОГРАДНОГО МЕРКУРИЯ

Ваш прогноз на неделю с 15 по 21 мая

Почему карты Симболон работают так ЧЕТКО?

Новолуние интеллектуального супермена и др.

Программа “АстроГуру” от Ксении Черных является ее визитной карточкой. Состоит из онлайн-курсов, по итогам которых учащиеся смогут зарабатывать от 100 тыс. рублей в месяц.

Формат занятий: 2 часа в день из любой точки (находясь дома или путешествуя). Курс рассчитан на зрелых женщин, желающих увеличить доход и достичь самореализации. Астролог гарантирует резкое изменение жизненной ситуации, подъем на новую ступень.

К сожалению, в интернете не встречаются отзывы студентов курса, которые могли бы подтвердить эти данные и поделиться доказательствами высокого дохода после прохождения программы, хотя отзывов выпускников, которым понравилась программа самого курса, – большое количество.

Перспективы:

Свобода выбора в рабочем графике, партнерах и клиентах.

Высокий уровень заработка.

Время для семьи и хобби.

Удовольствие от жизни.

Возможность помогать другим.

Возможность дорогих покупок, путешествий.

Доступны два варианта участия: курс “Для себя” стоимостью 75 тыс. рублей и курс “Для консультирования” за 150 тыс. рублей. Курсы различаются по:

Наличию дополнительного модуля по астро маркетингу;

Количеству онлайн-встреч с Ксенией Черных (2 и 6 соответственно).

Гарантией первой консультации и дохода во время обучения.

Возможности получения сертификата (за отдельную оплату в курсе “Для себя”).

Наличию бонусных документов и дополнительных материалов.

Доступу к клубу для профессиональных астрологов.

Курс прошло большое количество студентов, реальные отзывы показывают, что программа курса дает прочные знания, применимые в повседневной жизни для прогнозов и помощи себе и окружающим. Многие выпускники, судя по отзывам, продолжают обучение, участвуя в другой программе от Ксении Черных – Симболон.

Астроклуб Ксении Черных

Астроклуб представляет собой уникальное сообщество увлеченных астрологией женщин. Астролог Ксения Черных обещает участникам каждодневную работу над собственной личностью в астрологическом, психологическом, эзотерическом аспектах. Участницы астроклуба познают тайные ритуалы, обряды на исполнение задуманного.

Программа клуба расписана на каждый месяц, посвященный изучению одного дома натальной карты. В программе предусмотрено:

4-6 видео от астрологов школы, затрагивающих тематику месяца.

Доступ в Телеграмм-чат с советами от эксперта на каждый день.

Участие в общих ритуалах в период полнолуния и новолуния.

Онлайн встречи с клубным куратором, обсуждение дополнительных консультаций.

Кроме того, Ксения является автором и других астропрограмм, предназначенных специально для женщин. Среди них – «Астрология денег», «Детская натальная карта» и «Формула счастливых отношений».

Отзывы

Отзывы оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, Ксения, обладая внушительным опытом, собрала большое количество студентов, которые успешно прошли её программы и применяют полученные знания в повседневной жизни. Некоторые из них даже начали предоставлять консультации, и общее удовлетворение от курсов явно прослеживается в положительных отзывах.

Однако, следует отметить, что есть и негативные отзывы, в которых часто упоминается, что Ксения, скорее, психолог, чем астролог. Отмечается, что в консультациях используются общие понятия, результативность обучения вызывает сомнения. Негодующие клиенты выражают разочарование, утверждая, что время, потраченное на консультации, оказалось бесполезным.

Эти разногласия в отзывах могут сбивать с толку потенциальных клиентов, ставящих под сомнение полезность курсов Ксении Черных.







Итоги

На первый взгляд, астролог выглядит как эксперт в своей области, предлагая широкий выбор программ обучения и множество услуг. Положительные отзывы подчеркивают качество предоставляемых услуг и программ, а контент на сайте онлайн-школы кажется интересным и полезным для практического применения в реальной жизни. Однако, несмотря на положительные отзывы, есть вероятность, что часть из них накручена, учитывая наличие отрицательных отзывов.

Рекомендация при обращении к Ксении Черных: начать с бесплатного марафона, чтобы оценить методику и подход без финансовых рисков. Если специалист вызовет доверие, можно рассмотреть приобретение программы из более доступной ценовой категории и уже тогда принять окончательное решение о сотрудничестве.