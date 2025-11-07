Топ-3 Эзотерика
Ксения Прошина
Ксения Прошина

07.11.2025, 6:45
Теги:

Ксения Прошина: отзывы о деятельности астролога и школы Nebolab

Ксения Прошина позиционирует себя как астролог с пятилетним стажем, коуч и автор. Она основала собственную школу под названием «Nebolab» и принимает участие в медийных проектах, включая рубрику в передаче «Доброе утро» на канале ТВ3. Ниже — подробный разбор ее биографии, перечня предлагаемых услуг, информации о курсах и отзывов об ее деятельности.

Биография Ксении Прошиной

Прошина начала свой профессиональный путь в сфере бьюти-индустрии. После окончания курсов в 17 лет она стала работать в парикмахерской, позже одержала победу в конкурсе боди-арта и переехала в Москву. Несмотря на активный старт, в 28 лет оказалась на содержании родителей после личных неудач и депрессии. Согласно ее рассказам в социальных сетях, переломный момент наступил после прохождения бесплатного онлайн-интенсива по астрологии, который стал толчком к смене жизненного вектора.

Она начала изучение западающей школы астрологии, но, как сама утверждает, столкнулась с низким качеством обучающих материалов: большое количество «воды» и мистики, недостаток конкретной информации. Это подтолкнуло Прошину к созданию собственного обучающего центра.

Какие услуги предлагает Ксения Прошина?

Услуги астролога публикуются на сайте центра Nebolab. Консультации у самой Ксении стоят 30 000 рублей, у других специалистов — 10 000 рублей. В перечень услуг входят:

  • Финансовые и бизнес-консультации, включая соляр на текущий год;
  • Разбор натальной карты с фокусом на межличностные отношения, любовь, выбор партнёра;
  • Анализ предназначения, кармы, родовых сценариев;
  • Подбор подходящей даты для событий;
  • Астрологический разбор личности ребёнка;
  • Ответы на вопросы с использованием хорарной астрологии;
  • Ректификация времени рождения;
  • Выбор дизайна татуировки.

Прошина также консультирует известных личностей — представителей шоу-бизнеса, коучей и предпринимателей. Она отмечает заметный рост интереса к предсказательной астрологии, объясняя это напряжённой политической ситуацией.

Центр астрологии Nebolab: курсы и стоимость

Образовательный центр «Nebolab» предлагает несколько продуктов, главным из которых является курс по фундаментальной астрологии длительностью в 6 месяцев. Стоимость курса — 64 000 рублей. По утверждению Прошиной, за полгода она даёт информацию, эквивалентную другим двухгодичным программам.

Также представлены короткие форматы. Пример — онлайн-курс «Астро Сценарий», стартовавший в декабре 2023 года. Длительность обучения составляет 5 недель. Курс обещает, что ученики смогут не только освоить астрологию, но и начать зарабатывать на её основе. Доступны два тарифа: «Меркурий» за 14 900 рублей и «Плутон» за 24 900 рублей. Для удобства предусмотрена рассрочка через банки.

Для профессионалов и начинающих астрологов доступен закрытый клуб. Стоимость участия: 7 900 рублей за 3 месяца и 12 900 рублей за полгода. Ксения утверждает, что участие в клубе способствует не только профессиональному развитию, но и улучшению навыков продаж.

Отзывы о Ксении Прошиной: что говорят клиенты?

Отзывы от клиентов и учеников преимущественно размещаются на сайте школы Nebolab, а также в аккаунтах Instagram и VK. Со сторонних источников количество отзывов ограничено. Все найденные мнения в паблике содержат положительные оценки астролога и ее сотрудников, однако верифицировать их подлинность затруднительно.

Также отмечаются отзывы на книгу Ксении — «Новая Я. Моделирование жизни с помощью астрологии», в которой совмещены темы астрологии и психологии. Книга активно продвигается в соцсетях, но мнения о ней поступают преимущественно с платформ, напрямую связанных с автором.

Выводы по деятельности Ксении Прошиной

Консультации у Ксении Прошиной доступны по цене 30 000 рублей — заметно выше многих аналогичных предложений от других астрологов. Специалисты центра «Nebolab» предлагают услуги за 10 000 рублей, что может рассматриваться как более доступный вариант. Основная масса отзывов о деятельности школы и личных консультациях Прошиной размещена на внутренних платформах. Отсутствие независимых мнений вызывает вопросы относительно объективности представленных данных.

Ксения Прошина
