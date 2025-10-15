“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ксения Леви

Отзывы о Ксении Леви: что известно о тарологе xenialevi

Ксения Леви представляет себя как таролога и специалиста в области гештальт-терапии с массивной коллекцией сертификатов. Однако за внешним фасадом профессионализма скрываются неоднозначные данные о её практике. Ниже рассмотрим её услуги, присутствие в соцсетях и реакцию клиентов по фактам без домыслов.

Биография Ксении Леви

Ксения Леви заявляет, что окончила Московский Институт Гештальта и Психодрамы и имеет дипломы гештальт-консультанта, специалиста по психодраме и саморегуляции. Она называет себя «профессиональным коучем» с аккредитацией от Association for Coaching. Несмотря на все эти регалии, в контексте Таро реальных отзывов о Ксении Леви почти не зафиксировано, а практическая ценность её дипломов не находит существенного отражения в клиентском опыте.

Какие услуги предлагает Ксения Леви?

Ассортимент услуг, указанный Ксенией, сочетает эзотерику и психологическую помощь:

Индивидуальные консультации по вопросам личной жизни и саморазвития с использованием гештальт-подхода и карт Таро.

Расклады в формате онлайн-сессий, которые, по её словам, помогут выявить причины сложностей и принять решения.

Авторский курс под названием «Фундаментальное taro. Основная ступень» стоимостью 35 000 рублей. Программа предназначена для новичков и включает изучение базовых техник раскладов и значений карт.

Число участников на курс ограничено, но ограниченность носит скорее маркетинговый характер, как это часто бывает в проектах, где стоимость завышена, а содержательная часть не подтверждена результатами учащихся или чёткой структурой.

Деятельность в соцсетях xenialevi

Присутствие Ксении Леви в социальных сетях весьма разрозненное:

Страница во «ВКонтакте» под названием «Ксения Леви | Таро | Коучинг» имеет всего 6 подписчиков и практически не наполнена контентом. Отзывы и комментарии отсутствуют. Основной акцент на таро-консультациях.

Канал на YouTube с названием «Xenia Levi» включает 438 видео и 53,1 тыс. подписчиков. Здесь размещены ролики на тему раскладов, консультаций и коучинга. Некоторые комментарии пользователей видны, однако степень их достоверности вызывает сомнение.

Telegram-канал «Таро | Ксения Леви» собрал 8 173 подписчика и содержит 273 публикации. Основная тематика — расклады и консультации, доступ к которым предлагается через личные сообщения. Отзывы клиентов в открытом доступе отсутствуют.

Отзывы о Ксении Леви: что говорят клиенты?

Фактический объём отзывов о Ксении Леви крайне мал. На YouTube есть отдельные комментарии, но они производят впечатление ненатуральных, в них отсутствует конкретика и подробности взаимодействия с тарологом. В других каналах обратная связь практически не поступает.

Выводы по деятельности Ксении Леви

Ксения Леви демонстрирует активность в онлайн-пространстве, но заявленные дипломы и «профессиональный» подход не подкреплены ни убедительными отзывами клиентов, ни прозрачной системой предоставления услуг. Заявленные предложения выглядят неоднозначно, а стоимость курса в 35 000 рублей вызывает вопросы в условиях отсутствия ощутимой педагогической или практической базы. Контактность в соцсетях слабо реализована, комментарии минимальны, а визуальные материалы не в состоянии подтвердить высокую экспертность. Рекомендуется проявлять осторожность при выборе данного специалиста.