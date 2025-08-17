“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ксения Главицкая

Отзывы о Ксении Главицкой: подробный разбор деятельности таролога

Ксения Главицкая представляется как специалист в эзотерике с 15-летним стажем и проводит гадания Таро, обучающие курсы и консультации. На фоне яркой публичной активности и громких заявлений о результатах, её работа вызывает немало вопросов. Ниже приведён подробный разбор услуг, отзывов клиентов и публичной информации о Xsenia Glavitskaya.

Биография Ксении Главицкой

Ксения Главицкая утверждает, что работает тарологом более 15 лет. Свой путь в эзотерике она не поясняет: неизвестно, проходила ли какой-либо профильный курс или имеет ли высшее образование не в рамках эзотерики. О происхождении её навыков информации нет. Несмотря на это, у неё есть собственная студия, где проходят встречи с клиентами.

В публичном пространстве она появляется как спикер, а также была упомянута в СМИ города Орска. Источники указывают на участие Ксении в проекте “Битва экстрасенсов”, а также на публикации с её интервью, где она фигурирует в качестве мага.

Какие услуги предлагает Ксения Главицкая?

Glavitskaya активно ведёт аккаунты в нескольких социальных сетях. В Instagram она публикует контент о своей повседневной жизни, а узнать больше о её эзотерической деятельности можно в Telegram, ВКонтакте и через личный сайт.

Для привлечения подписчиков Ксения организует бесплатные онлайн-расклады: подписчики выбирают карту и получают незапрашиваемый совет о будущем. Также доступны платные консультации с вопросами о личной жизни, духовном предназначении и финансовом положении. Стоимость таких услуг колеблется от 700 до 4500 рублей — в зависимости от формата выбранной сессии.

Кроме гаданий, Xsenia Glavitskaya проводит обучение других людей эзотерике, позиционируя себя как наставника. Однако на площадках и в описании услуг отсутствуют подтверждения какого-либо результата учениц, нет ссылок на положительный опыт выпускников или доказательств приобретения навыков под её руководством.

Также на сайте представлены товары ручной работы: Таро-дневники и подставки под карты. В дополнение к этому, Главицкая предлагает услугу выездной развлекательной программы на праздничные мероприятия.

Отзывы о Xsenia Glavitskaya: что говорят клиенты?

Скриншоты сообщений, опубликованных Glavitskaya, отображают большое количество откликов, где пользователи пишут на благодарности за сеансы. Однако все эти благодарности исходят лишь из тех источников, которые контролирует сама Ксения.

Ни на независимых платформах, ни на популярных отзывных сайтах содержательная критика или негатива в отношении Xsenia Glavitskaya найти не удаётся, что ставит под сомнение прозрачность её обратной связи от клиентов. Публично доступны только заказные или внутренние отклики, создающие одностороннюю картину.

Выводы по деятельности Ксении Главицкой

Главицкая представляет себя как медийную фигуру с эзотерическими навыками и позиционирует свою персону таким образом, чтобы внимание аудитории было сосредоточено именно на ней. Её деятельность сопровождается активным присутствием в социальных сетях и контролем над репутацией. Более важным элементом, как видно из доступной информации, остаётся сам имидж участия в шоу и создание эффекта вовлечённости, нежели реальная глубина и точность таро-работы. Шанс получить помощь, основанную на квалификации, минимален на фоне акцента на публичность и увеличении числа последователей.