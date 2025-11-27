“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Кристина Эридан

Отзывы о Кристине Эридан — деятельность, услуги, мнения клиентов

Кристина Эридан заявляет себя как таролог, коуч ISF и основатель школы «Современное Таро». Работает с картами, психологией и коучинговыми техниками. Клиентам она предлагает консультации, наставничество и обучение в онлайн-формате, распространяет продукцию через онлайн-магазин и ведет активность в социальных сетях. Ниже представлен подробный разбор ее деятельности, ассортимента платных продуктов и отзывов на них.

Биография Кристины Эридан

Кристина Эридан живёт в Праге. Родственники не были связаны с эзотерикой, однако сама она выбрала этот путь самостоятельно. Получила образование психолога, в дальнейшем прошла обучение коучингу и использует обе эти компетенции в сочетании с практикой Таро. Автор собственных секретных методик, которые, по ее словам, помогают справиться с текущими трудностями, но не используются для предсказаний будущего.

Прежде всего, считается специалистом по текущему состоянию клиента. Отмечается, что не занимается «считыванием с головы бывших», в её методике фокус на анализе реальных событий. Пропагандирует идею сопровождения клиентов с помощью коуч-сессий и раскладов. Отзывы о её услугах, размещённые на личных ресурсах, исключительно положительные, что вызывает сомнение в их достоверности.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Кристина Эридан?

Ассортимент платных услуг и продуктов Кристины Эридан представлен на сайте . Стоимость консультирования и курсов варьируется, некоторые прайсы открыты, другие — отсутствуют.

«Консультирование с использованием карт Таро» длительностью до 1,5 часов. Помогает проанализировать темы семьи, карьеры, здоровья. Дополнительно применяется метод «Формула души». Цена — 8 000 рублей или 110 евро.

«Консультирование стандарт» — 50 минут. Отвечает на несколько важнейших вопросов клиента (например, переезд, личные отношения). Стоимость — 6 000 рублей или 80 евро.

«Наставничество от Эридан». Формат — ежедневные видеовстречи, задания, сопровождение. Возможны звонки, переписка или видео. При встрече в Праге злотых. Пробная сессия возможна после обращения в личные сообщения. Цена за наставничество на сайте не указана.

Кристина утверждает, что помимо себя сама, имеет команду тарологов, способных проводить консультации офлайн.

Также предлагаются обучающие программы:

Программа «Хочу прийти к своим целям» длится 20 минут в форме собеседования. Обещают персональную поддержку, еженедельные видео- или аудио-встречи и домашние задания. Стоимость отсутствует на сайте.

Курс «Мастер Таро» стартует 5 февраля 2024. Программа для новичков, идет 2,5 месяца, формат — онлайн. Преподаватель — Кристина (только в тарифе «Вип»). Форматы курса: «Лайт» (8 мест), кураторская поддержка — 16 900 рублей или 255 евро; «Стандарт» (5 мест) — 26 900 рублей или 395 евро; «Вип» с занятиями автора — 81 000 рублей или 1256 евро.

Курс «Кармический таролог» начнётся осенью 2024 года. Требуется знание основ Таро. Включён сертификат и 1 год доступа. Опции: «Стандарт» — 30 000 рублей, «Вип» — 70 000 рублей.

Дополнительно продаются вебинары:

«Новые деньги» — 5 000 рублей

«Годовые расклады на картах» — 7 000 рублей

«Таро в стиле коучинг» — 2 990 рублей

«Анализ отношений» — 2 990 рублей

«Диагностика негатива по картам» — 2 990 рублей

«Теневое значение положительных карт» — 2 990 рублей

В онлайн-магазине представлены товары в пяти категориях. Цены варьируются от 500 до 5 000 рублей. Количество покупателей, по заявлению автора, превышает 1 000 человек.

Активность Кристины Эридан в социальных сетях

По результатам анализа сети, Кристина Эридан представлена в Telegram, VK и Instagram под ником tarot_prague. В Telegram основное назначение — запись на курсы и сеансы (@krizzkin, +420 773 147 643). Канал авторской школы содержит 1 076 подписчиков. Посты носят рекламный и информационный характер, включают личные фото. Комментарии и быстрые реакции отключены. Обратной связи от подписчиков под публикациями нет. Контент бесплатного характера не вызывает вовлечённости.

ВКонтакте ведётся личная страница и группа «Tarot Prague Школа Таро Консультации». На личной странице 4 494 подписчика, публикуется контент, связанный с авторской школой. В группе — 9 368 участников. Раздел с подарками и коучинг-опциями размещён, но отзывы отсутствуют или недоступны.

Instagram с аудиторией около 31 000 подписчиков демонстрирует неактивный отклик — менее 100 лайков на пост. Что может свидетельствовать о некорректных методах продвижения, например, приобретении подписчиков. Контент идентичен другим соцсетям, в профиле размещен раздел с отзывами.

Отзывы о Кристине Эридан: что говорят клиенты?

Часть отзывов о Кристине размещена на её собственных ресурсах и содержит только лестные комментарии. При этом за пределами официальных платформ фиксируются жалобы на низкое качество предоставляемых услуг. Среди претензий — обобщённость рекомендаций без практической пользы, задержки в коммуникации после получения оплаты, несоблюдение согласованного времени консультаций. Отдельные клиенты утверждают, что сеансы не имеют конкретных решений, а информация не отличается индивидуальностью.

Выводы по деятельности Кристины Эридан

Несмотря на активный маркетинг в соцсетях и широкий перечень платных продуктов, часть информации вызывает сомнения. На отдельные услуги отсутствует цена, что затрудняет объективную оценку предложений. Документальные подтверждения права на преподавание эзотерических дисциплин не представлены. Отсутствие отзывов в независимых источниках и преобладание исключительно положительных мнений на собственных площадках пользуется настороженностью. Потенциальным клиентам следует проявлять внимательность при выборе данного специалиста.