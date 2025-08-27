“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Катя Климова – биография, блог “Деньги в эзотерике”, соцсети, отзывы о продвижении эзотериков

Специалист по эзотерике Катя Климова – наставник, маркетолог и эксперт по продажам, занимается продвижением эзотериков, является создателем авторской схемы для высоких продаж для эзотериков. Кроме этого, она проводит консультации, вебинары, обучения, марафоны и курсы.

В этой статье проверим, действительно ли Катя Климова специалист своего дела, изучим ее деятельность, посмотрим, какие отзывы оставляют клиенты и попытаемся понять, стоит ли проходить ее обучения.

Образование и биография Кати Климовой

Эзотерик Катя Климова интересуется магией и эзотерикой с 15 лет. Но к работе с астрологами и тарологами пришла далеко не сразу. На своем пути Катя занималась самыми разнообразными сферами: создавала цветы из полимерной глины, скрапбукингом, делала свадебные аксессуары и выросла до крупного свадебного агентства, занималась шитьем и создала масштабную швейную мастерскую.

Во время ковида все бизнесы Кати разрушились и она осталась с заблокированными счетами. В этот период девушка стала углубленно изучать астрологию и в течение года находилась в поиске себя. В одни момент, мама Кати Климовой решила создать блог по гаданию на картах таро и попросила дочь помочь ей с продвижением, так как по словам Кати, у нее уже был десяти летний опыт в маркетинге. К сожалению, об образовании эзотерика неизвестно, также не удалось найти никаких данных о пройденных ею специализированных курсов и обучений.

На сегодняшний день Катя Климова позиционирует себя как эксперта по продажам в мягких нишах, таких как эзотерика и психология, а также ведет запись на индивидуальные наставничества и консультации.

Напомним, что никаких данных и подтверждающих документов о каких-либо пройденных курсов Катей Климовой в открытом доступе не найдено, поэтому трудно говорить о ее компетентности.

Деятельность и услуги наставника

Эксперт Катя Климова около 3-х лет работает как специалист по продвижению эзотериков в социальных сетях. По ее словам, она помогает новичкам и уже действующими эзотерикам вырасти до востребованного практика с высоким чеком на услуги.

На сайте эзотерика можно найти ее онлайн-услуги, такие как:

волшебный марафон;

консультации и наставничество;

индивидуально сопровождение в мир продаж.

Кроме этого, она продает в магазинах и на маркетплейсах шопперы с авторским принтом и годовой план для эзотериков.

По словам Кати, ее услуги подойдут тем, кто не может вырасти в заработке и хочет масштаба, а также получить ответ, как продвигаться именно ему,

По информации с официального сайта девушки, шести недельное наставничество Кати Климовой стоит 250 тысяч рублей, что довольно дорого и далеко не каждый начинающий эзотерик может себе это позволить.

Анализ социальных сетей

В социальных сетях наставник Катя Климова использует ник “katklimovaa” и бесплатно делится пошаговыми рекомендациями для помогающих практиков, постами на темы маркетинга и продаж, готовыми планами и идеями для контента в соцсетях, а также записывает разборы на популярных эзотериков, подкасты и вебинары.

Ее профили в Instagram, ВК, Telegram собирают несколько тысяч подписчиков.

Активность аудитории эзотерика на просторах сети – небольшая. Так, при 3,2 тыс. подписчиков в Телеграме, посты собирают около тысячи просмотров, десятки реакции и немного комментариев.

Скорее всего, большая часть подписчиков – результат накрутки, а оценку ее деятельности отследить по комментариям можно только частично. Также, складывается впечатление, что вокруг деятельности девушки создан искусственный интерес.

Реальные отзывы об эзотерике Кате Климовой и блоге “Деньги в эзотерике”

В соцсетях эзотерик Катя Климова делится большим количеством положительных отзывов со своих обучений и кейсами клиентов.

В комментариях под публикациями эзотерика можно увидеть благодарности за ее контент и деятельность.

В целом, именно в открытом доступе на март 2024 года, особых слов благодарности, отрицательных и негативных отзывов о Кате Климовой – нет. Все это может говорить о небольшой популярности ее деятельность.

Выводы о деятельности эзотерика

По результатам нашего обзора, маркетолог с уклоном в эзотерику Катя Климова, вероятнее всего является классическим продажником без цели реально дать знания ученикам.

Вряд ли девушку можно назвать мошеником, в разводе клиентов на деньги также не была замечена, но и волшебством тут не пахнет: она не маг и не экстрасенс.

Проанализировав информацию о ее деятельности в соцсетях, можем прийти к следующим выводам:

из-за большого количества ее онлайн и офлайн продуктов, складывается впечатление, что ее интересует только заработок на этом;

подход и профессиональность ставится под вопросом, из-за отсутствия подтверждающих документов об ее образовании и компетенциях;

стоимость услуг наставника необоснованно сильно завышена.

Исходя из этого, мы не рекомендуем обращаться к наставнику эзотериков Кате Климовой, а также проходить обучение в ее онлайн-школе. При желании, вы можете ознакомиться с советами и идеями Кати в ее соцсетях.

А чтобы не обмануться на других эзотериках, занимающихся мошеннической деятельностью, на нашем сайте вы можете ознакомиться с полным рейтингом специалистов, прошедших проверку.