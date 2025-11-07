“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Катя Козлова

Отзывы о Катерине Козловой — Pro Numerolog: анализ деятельности

Катерина Козлова, также известная под псевдонимом Pro Numerolog, заявляет о себе как о практикующем нумерологе с 2017 года. Основное направление её работы — родовая нумерология и консультирование по вопросам личной жизни на основе числового анализа. В данном материале рассматриваются предоставляемые ею услуги, активность в соцсетях и мнения тех, кто с ней взаимодействовал.

Биография Катерины Козловой

Согласно доступной информации, Катерина Козлова утверждает, что с 2017 года работает в области числового анализа. Она позиционирует себя как эксперта в сфере родовой нумерологии и предлагает услуги, ориентированные на определение влияния чисел на судьбу человека. Уточняется, что Козлова использует авторские методы и обучает других с помощью курсов.

Какие услуги предлагает Катерина Козлова?

Список услуг, которые заявлены на различных платформах:

Расчёт индивидуальных чисел и анализ матрицы, построенной на дате рождения клиента.

Проведение биографического анализа на основе нумерологических данных.

Консультирование по текущим жизненным ситуациям с использованием числового подхода.

Рекомендации, опирающиеся на комбинации чисел, с акцентом на практическое применение.

Обучающий онлайн-курс под названием «Я дома», основной целью которого обозначена «гармонизация жизни через числа».

Стоимость указанных услуг варьируется в зависимости от вида запроса и финансовых возможностей клиента, фиксированных прайсов не указано.

Деятельность Екатерины Козловой в соцсетях

В Telegram Козлова ведёт канал под ником @kozlova_numerolog. Там публикуются материалы, касающиеся толкования числовых комбинаций, персональных расчётов и применения этих знаний для ориентации в профессиональной и личной жизни.

На платформе ВКонтакте автор указывает, что её подход исключает «размытые обещания» и «затяжные сессии». Также упоминается, что она ведёт игровые форматы по раскрытию экспертности, анализирует совместимость в бизнесе и создаёт «новые нейронные связи» на основе чисел. Заявлен опыт в предпринимательстве, работе с эзотерикой и психологией.

На TikTok аккаунт представлен под именем @pro_numerolog. Количество подписчиков — 68, подписок — 57. В роликах Козлова уверяет, что числа помогают понять «воплощение» человека и «расправить крылья».

В Дзен-канале основное внимание уделено темам исцеления, раскрытия внутреннего потенциала и улучшения жизненных обстоятельств с использованием авторских практик.

Отзывы о Катерине Козловой: что говорят клиенты?

Количество отзывов о деятельности Катерины Козловой на момент анализа незначительно. Комментарии не содержат достоверных описаний успешных кейсов или подтверждённых результатов. Достоверная обратная связь от клиентов практически отсутствует.

Выводы по деятельности Катерины Козловой

На основе собранной информации деятельность Катерины Козловой вызывает неоднозначные впечатления. Несмотря на заявления о создании авторских методик, результативных примерах работы и более 2000 положительно оценивших клиентов, подтверждающие данные таких утверждений отсутствуют. Конкретные доказательства эффективности услуг или независимые отзывы не представлены. Рекомендуется проявлять осторожность при выборе данного специалиста.