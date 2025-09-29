Топ-3 Эзотерика
Юрий Хан
Юрий Хан

29.09.2025, 18:03, Рейтинг эзотериков
Теги:

Отзывы о Юрии Хане: школа Таро и астрологии, услуги и факты

Юрий Хан заявляет о себе как о мастере Таро и астрологе с многолетним опытом, предлагает курсы и личные консультации в сфере эзотерики. Однако, на фоне отсутствия подтверждённого образования и неоднозначных отзывов, его деятельность вызывает вопросы. Рассмотрим все нюансы подробнее.

Биография Юрия Хана

Юрий Хан родился 19 марта 1963 года, на момент публикации ему 61 год. Проживает в Санкт-Петербурге. Имеет юридическое образование, однако нигде не упоминает о профессиональной подготовке в сфере эзотерики. О том, проходил ли он обучение по тарологии или астрологии, сведений нет. В 2005 году основал собственную школу, в которой преподаёт Таро и астрологию. С его слов, у него есть ученики, уже обучающие других, но доказательств этому предоставлено не было.

Деятельность в социальных сетях hantaro

Юрий Хан ведёт официальную страницу на сайте “hantaro ru” и активно размещает материалы в своих соцсетях: YouTube (“hantaro63”), Telegram (“tarohan”) и VK (“tarohan”). Контент включает астрологические прогнозы, расклады на картах, в том числе на бизнес и личные отношения, анализ событий и предсказания на основе раскладов соляра.

Какие услуги предлагает Юрий Хан?

Обратиться напрямую к Юрию Хану можно исключительно по электронной почте, Facebook и через мессенджеры WhatsApp и Viber. Эти контактные данные указаны на сайте, однако их доступность и актуальность регулярно ставится под сомнение в отзывах. Среди заявленных услуг:

  • Индивидуальные консультации
  • Персональные Таро-расклады
  • Онлайн-курсы по языческому Таро
  • Обучение по картам Манара и Уэйта
  • Курсы по астрологии
  • Учебные пособия и видеоуроки

Стоимость услуг астролога и мастера Таро

Цена на индивидуальную консультацию составляет 5000 рублей. Однако чёткого прайса на курсы Таро не существует. Подробности об обучении можно узнать только при обращении в WhatsApp или Viber, что вызывает недовольство клиентов. Отсутствие прозрачной ценовой политики регулярно упоминается в негативных отзывах, в которых пользователи жалуются на то, что им приходится узнавать стоимость только после общения с Юрием, а окончательная цена часто оказывается выше ожидаемой.

Отзывы о Юрии Хане: что говорят клиенты?

Общее число подписчиков в его социальных сетях — более 30 000. Но оценки работы Юрия Хана противоречивые. Многие недовольны высокими расценками, неопределёнными условиями обучения и способом подачи информации. В отзывах также звучат обвинения в недобросовестной работе и даже мошеннических действиях. Недовольство вызывают неуказанные заранее тарифы, некачественная обратная связь и сомнительное отношение к клиентам, что подрывает доверие к деятельности эзотерика.

Выводы по деятельности Юрия Хана

Исходя из биографических данных и анализа отзывов, можно сделать неутешительный вывод: обращаться к Юрию Хану с целью решения серьёзных вопросов, связанных с жизнью или обучением эзотерике, не представляется обоснованным. Документально подтверждённое эзотерическое образование у него отсутствует, а мнение клиентов указывает на неоднозначный опыт взаимодействия. Рекомендуется проявлять осторожность при выборе платных услуг в рамках его школы Таро и астрологии.

Юрий Хан
