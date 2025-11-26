“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Юрий Абарин

Отзывы о Юрии Абарине: правда о деятельности хироманта

В этом материале рассматривается деятельность хироманта Юрия Абарина. Представлены данные его биографии, описание предлагаемых услуг, активность в социальных сетях, а также анализ отзывов. Цель — понять, можно ли доверять этому специалисту и насколько его деятельность вызывает доверие с учётом заявленного опыта и стоимости услуг.

Биография Юрия Абарина

На официальном ресурсе abarin ru Юрий Абарин не делится подробностями о своём образовании, трудовом пути или наличии профессиональных дипломов. Однако в открытых источниках указано, что он родился в 1969 году в Санкт-Петербурге и называет себя блогером, предпринимателем, хиромантом и историком. Также утверждается, что он является владельцем строительной компании. Сферой хиромантии якобы занимается с 1990-х годов, но проверяемых сведений о квалификации на сегодняшний день представлено не было.

Какие услуги предлагает Юрий Абарин?

На приёмах и при онлайн-консультациях Юрий Абарин требует от клиентов чёткие инструкции по фото: изображения ладоней без пальцев, отдельно фото сжатой левой руки и актуальное фото в полный рост. Приёмы организуются в том числе в Москве, запись возможна через телефон 89296567909 или по электронной почте .

Одной из дополнительных услуг считаются семинары. По его утверждению, они наполнены исключительно практическими примерами. Стоимость одного семинара — 1500 рублей. Информацию о семинарах можно получить по тому же номеру телефона.

Также предлагается обучение хиромантии. Форматы отличаются по цене и количеству занятий:

Индивидуальное обучение в офисе (2 занятия) — 16000 рублей;

2 индивидуальных онлайн-занятия — 10000 рублей;

Групповое обучение в малой группе (2-3 студента, 2 занятия) — 10000 рублей;

Группа из большого количества участников, 2 занятия — 6000 рублей;

Полный курс индивидуально — 33000 рублей;

Полный курс в малой группе — 20000 рублей;

Полный курс в большой группе — 10000 рублей.

Также Юрий Абарин размещает видео на своём YouTube-канале, в которых подвергает сомнению исторические факты, что не имеет отношения к теме хиромантии, заявленной в перечне его услуг.

Анализ социальных сетей

Юрий Абарин ведёт блог в Яндекс Дзен, имеет страницу во ВКонтакте и видеоканал на YouTube. В Instagram, несмотря на более чем 1900 подписчиков, загружены в основном только изображения отзывов клиентов, без подробной информации. Telegram-канала нет. Преимущественно он продвигает услуги через сайт.

Отзывы о Юрии Абарине: что говорят клиенты?

На странице в Instagram (*соцсеть запрещена в РФ) размещены только восторженные отклики, выложенные самим Юрием. Независимые источники не содержат подтверждения или опровержения этих отзывов. Ни разоблачающих материалов, ни аналитических статей об эффективности его помощи или обучения найдено не было. Также отсутствуют объективные форумы или платформы с пользовательскими оценками работы хироманта с якобы 25-летним стажем.

Выводы по деятельности Юрия Абарина

Юрий Абарин, кроме управления строительной компанией, зарабатывает на консультировании по хиромантии и обучающих продуктах. Несмотря на заявленный опыт более 25 лет, в открытом доступе практически нет объективных отзывов или профессиональных подтверждений его компетенции. Также вызывает вопросы отсутствие подтверждённой информации об образовании, дипломах и первых шагах в профессии. Учитывая это и отсутствие независимых обратных связей от клиентов, доверять заявлениям о результативности его практик затруднительно.