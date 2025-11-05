“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Юлия Рольник

Отзывы о Юлии Рольник: что известно об астрологе из Иерусалима

Юлия Рольник позиционирует себя как астролог высшей категории с опытом более 20 лет. Она работает в Иерусалиме, проводит консультации, обучает астрологии и активно появляется в онлайн-проектах. Этот обзор освещает ее услуги, присутствие в сети, образовательные программы и отзывы клиентов.

Биография Юлии Рольник

Юлия Рольник базируется в городе Jerusalem, Израиль. Она заявляет о наличии 20-летнего практического стажа в области астрологии. Являясь ученицей Павла Глобы, она использует подходы российской и индийской школ астрологии — в частности, систему Джйотиш. Участвует в проекте «Женские секреты» на сайте , где публикует различные астрологические материалы, включая гороскопы, астропрогнозы, советы по знакам зодиака и совместимости. Несмотря на заявленную публичность, веб-сайт http://juliarolnik.com/ остаётся недоступным — даже при использовании VPN.

Какие услуги предлагает Юлия Рольник?

Юлия Рольник предоставляет разнообразные консультации, в том числе по личным, профессиональным и финансовым вопросам. Все консультации якобы можно получить как онлайн (через Skype и WhatsApp), так и лично — в Иерусалиме и Тель-Авиве, но исключительно внутри Израиля. Клиенты из других стран к консультациям не допускаются. По имеющейся информации, встречи проводит не сама астролог, а её помощница.

Стоимость услуг начинается от 3000 рублей за хорарное толкование до 22000 рублей за полноценный годовой прогноз. Детализация цен возможна только при записи. В отзывах упоминается неоднозначность параметров тарификации.

Перечень направлений услуг:

Диагностика проблем в семейной жизни, браке, деторождении

Профориентационные консультации, помощь с карьерным вектором

Бизнес-сопровождение, финансовые рекомендации

Анализ благоприятных периодов для крупных сделок — включая рынок недвижимости

Интерпретация кармических аспектов и выбор способов работы с ними

Также действует Центр Астрологии Юлии Рольник, который проводит обучение начального и продвинутого уровней. Программа включает разные астрологические школы, но конкретика о содержании курсов или квалификацией преподавателей не указывается. Упоминается, что записи можно найти на официальном сайте, однако активные страницы при попытке перейти отсутствуют либо не открываются.

Онлайн-активность Юлии Рольник

Канал на YouTube существует с 16 ноября 2011 года, содержит 481 видео и насчитывает 1180 подписчиков. Общее количество просмотров — 151912. Основные темы видеоконтента: астрология, прогнозы, гороскопы, политика, астрономические явления и прочее непознанное.

Также Юлия Рольник ведет аккаунты в социальных сетях: , VK, Instagram, Telegram, Facebook. Число подписчиков на этих платформах не раскрыто. По отзывам, активность в этих каналах незначительная.

Отзывы о Юлии Рольник: что говорят клиенты?

В открытых отзывах звучат упоминания о профессионализме, но почти все они размещены на самом сайте /astrolog/, что ставит под сомнение их независимость. Негативных отзывов на данных площадках нет вовсе, что подозрительно для практикующего консультанта с 20-летней карьерой.

Также некоторые рецензии указывают, что на сессиях присутствует помощница, а не сам специалист, и что окончательная цена выясняется уже после личного контакта. Отмечаются сложности с доступом к официальному сайту, что препятствует получению необходимой информации напрямую.

Контактная информация и каналы связи

Заявленные контакты:

Веб-сайт: /astrolog/

Интернет-ресурс: /astrotv

Номер телефона в Израиле: 0525218575

Физический адрес: Иерусалим, ул. Яффо (детали предоставляются при записи)

Выводы по деятельности Юлии Рольник

Несмотря на заявленный 20-летний стаж и обучение у Павла Глобы, деятельность Юлии Рольник вызывает вопросы. Невозможность открыть официальный сайт (http://juliarolnik.com/), отсутствие клиентской обратной связи вне собственных ресурсов, участие помощников вместо личных консультаций, ограниченность доступности услуг только на территории Израиля — всё это усложняет оценку объективного уровня её профессиональной практики. До получения независимых отзывов и верификации доступности информации о курсах и тарифах потенциальным клиентам стоит проявлять осторожность.