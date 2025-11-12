Юлия Каскова / Таро Каас

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Отзывы о Юлии Касковой: что известно о тарологе Таро Каас?

Юлия Каскова — практикующий таролог с активностью в соцсетях и минимальной информацией о профессиональной квалификации. Она ведет канал под названием «Таро Каас» и предлагает расклады на картах Таро. Ниже рассмотрим подробнее доступные сведения о ее деятельности, присутствии в интернете, услугах и отзывах клиентов.

Биография Юлии Касковой

Данных о личной жизни и профессиональном образовании Юлия Каскова предоставляет крайне мало. Она самостоятельно позиционирует себя как клинический психолог, семейный терапевт и таролог. Однако подтверждающие документы — дипломы, сертификаты о соответствующем образовании — не опубликованы. Проверить информацию о квалификации невозможно.

Какие услуги предлагает Юлия Каскова?

Юлия проводит консультации по вопросам, связанным с гаданием на картах Таро. Запись осуществляется в дистанционном формате — через WhatsApp по номеру 79025241991. Курсов, обучающих программ или платных марафонов она не предлагает. В Instagram появляются короткие расклады, доступные для подписчиков бесплатно. Более полноценного или структурированного контента, связанного с обучением или терапией, от неё не предоставляется.

Социальные сети Юлии Касковой

Юлия Каскова продвигает свою деятельность под псевдонимом «Таро Каас» в нескольких интернет-площадках. В Telegram-канале под этим названием зарегистрировано 1782 подписчика. Также существует канал YouTube, где публикуются расклады, но активность и число просмотров не уточняются. Она ведет блог в дзен под тем же названием, однако о показателях вовлеченности и количестве аудитории информации нет.

Отзывы о Юлии Касковой: что говорят клиенты?

Несмотря на наличие нескольких аккаунтов в социальных сетях, количество отзывов о практике Юлии Касковой крайне ограничено. Пользователи, оставившие оценку, дали 2 звезды из 5 возможных. Комментариев с описанием полученного опыта или подробными откликами найдено не было.

Выводы по деятельности Юлии Касковой

В настоящее время не представляется возможным подтвердить компетентность Юлии Касковой как таролога, психолога или терапевта. Отсутствуют дипломы и прочие подтверждающие документы. Качество услуг вызывает сомнения — из-за низких пользовательских оценок (2 из 5) и отсутствия реальных отзывов. Также важно учитывать, что ни гадания на Таро, ни иные предсказательные практики не обладают научной основой и не способны повлиять на изменения в будущем.