“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Inrealmatrix

Отзывы об астрологе Inrealmatrix (Инреал Матрикс) и её деятельности

Данный обзор посвящён деятельности астролога Inrealmatrix, выступающей под именем Milanya Ari Aryella. Автор проекта inrealmatrix ru сохраняет анонимность, заявляя о себе как о мастере и энергопрактике. Разберёмся подробнее, какие услуги она предлагает, на какие курсы приглашает обучаться, и какие отклики можно найти о её работе.

Биография Inrealmatrix: что известно об астрологе

Подробностей о биографии Milanya Ari Aryella крайне мало. Единственное, что известно – она описывает себя как мастера с многолетним опытом в эзотерических практиках. Отмечается, что все её разработки базируются на исследовательской деятельности, якобы позволившей достигнуть 90-процентной точности при анализе личности на основе даты рождения.

Из открытых источников установлено, что Milanya Ari Aryella проходила обучение на курсе «Порталы» в Академии Хамилии. Других подтверждённых дипломов, сертификатов или образовательных программ зафиксировано не было.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Inrealmatrix?

Проект располагается на сайте inrealmatrix ru, где подробно указана структура взаимодействия с посетителями. На платформе размещена форма записи на консультации, а также описания эзотерических курсов. Онлайн-платформа предоставляет доступ к услугам через несколько каналов связи.

На YouTube размещаются короткие видеоролики, тематика которых охватывает арканы, чакральную систему и методы гадания. В Instagram Milanya Ari Aryella публикует информационные посты о «матрицах» и проводит денежные ритуалы. На этой площадке она заявлена как мотивационный оратор. Кроме того, практически ежедневно она обновляет контент в Telegram-канале, куда выкладывает материалы о семинарах и эзотерических практиках. С 1 сентября 2025 года стоимость подписки на закрытый контент с аудиоподкастами и ченнелингами составляет 1888 рублей.

Платные консультации и курсы астролога охватывают тематики астрологии, матриц судьбы и смежных эзотерических направлений. Объявленная стоимость обучения — от 15 000 рублей. Иногда декларируются скидки, однако конкретные тарифы на курсы и консультации клиент может узнать только при личном общении.

Отзывы о Inrealmatrix: что говорят клиенты?

Зафиксировать выраженные мнения пользователей об услугах Milanya Ari Aryella сложно — на сайте inrealmatrix ru почти нет комментариев. Почти полное отсутствие реакции в социальных сетях также не позволяет составить чёткое представление о восприятии её деятельности целевой аудиторией. Незаметны элементы, характерные для активных комьюнити – отклики, благодарности или обсуждение бесплатных раскладов попросту отсутствуют.

На сетевых форумах встречаются лишь отдельные нейтральные обзоры. Каких-либо массовых жалоб на обман со стороны Milanya Ari Aryella выявлено не было, но и подтверждение эффективности или пользы предлагаемого контента найти не удалось.

Выводы по деятельности Inrealmatrix

Астролог Milanya Ari Aryella, ведущая проект inrealmatrix ru, предпочитает сохранять конфиденциальность и не раскрывает деталей своего профессионального пути. Несмотря на наличие платных курсов и заявлений об исследовательском подходе, чёткой информации об услугах, таких как составление натальных карт или персональных гороскопов, не представлено. Присутствие в соцсетях и активность на площадках не сопровождаются развернутыми отзывами клиентов, что затрудняет оценку фактического качества её работы как эзотерика.