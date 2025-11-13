“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Инна Немчинова

Инна Немчинова: отзывы о нумерологе и деятельности школы NUM WAY

Инна Немчинова позиционирует себя в качестве нумеролога и основательницы проекта NUM WAY. Она заявляет о разработке авторского курса «Тайна и энергия чисел» и активной деятельности в образовательной сфере. Ниже представлен структурированный анализ её биографии, формата деятельности, отзывов клиентов и стоимости курсов.

Биография Инны Немчиновой

Никакая проверяемая информация о квалификации, опыте или конкретных достижениях Инны Немчиновой в публичном доступе отсутствует. Нет упоминаний о прохождении профессионального обучения, принадлежности к эзотерическим школам или наличии дипломов. Деятельность строится исключительно на личном заявлении о профессионализме без доказательной базы.

Аккаунты Инны Немчиновой представлены в Instagram, ВКонтакте и на YouTube. Однако ни один из каналов не содержит подробной или официальной автобиографии, которая могла бы подтвердить ее статус специалиста. По сути, основа её репутации – это собственные утверждения без подтверждения компетентности.

верховная жрица Делюсь уникальным опытом ведьмовства Семейный дар и традиции рабочие заговоры, обряды, ритуалы 300+ положительных отзывов обзор эзотерика Отзывы (0)

Какие услуги предлагает Инна Немчинова?

Инна Немчинова предоставляет нумерологические услуги, в том числе:

расчёт годового солярного гороскопа;

разбор всех сфер жизни на основе даты рождения;

карта силы и успеха;

индивидуальные консультации;

обучение нумерологии в рамках курса «Тайна и энергия чисел».

Курс реализуется через NUMWAY online – проект с онлайн-присутствием в соцсетях и через сайт . Техническое и визуальное исполнение сайта ограничено, представляет собой одностраничник с акцентом на продажу курса. Онлайн-школа не подтверждена как лицензированное образовательное учреждение.

Образовательная программа представлена в трех тарифах:

«Лайт» – стоимость 14 900 рублей, доступ на 100 дней ко всем материалам, включает ведическую нумерологию, анализ личности, карму, матрицу судьбы, подбор имени и чек-лист.

«Оптимум» – цена 19 900 рублей, включает все из тарифа «Лайт» плюс обратная связь, проверка домашних заданий, закрытый чат, сертификат и 2 личные консультации.

«Максимум» – 24 900 рублей, включает всё вышеуказанное, модули по таро-нумерологии и продвижению услуг, а также 2 мастермайнда.

Тезис курса обещает развитие способностей, уверенность в себе и освоение востребованной профессии, однако ни один из результатов не подкреплен отзывами, подтверждающими эффективность обучения.

Отзывы о Инне Немчиновой: что говорят клиенты?

Оценка клиентского опыта основывается на крайне ограниченном объеме отзывов. Аккаунты Инны Немчиновой в YouTube, Instagram и VK имеют небольшое число подписчиков и не демонстрируют высокой активности. Реакция аудитории пассивная, пользователи почти не взаимодействуют с контентом.

Анализируя открытые отзывы, можно отметить: обнаружен лишь один комментарий о её эзотерической деятельности, и тот носит резко отрицательный характер. Каких-либо положительных мнений, которые могли бы сбалансировать картину, не найдено.

Выводы по деятельности Инны Немчиновой

Исходя из анализа имеющейся информации, Инна Немчинова не предоставляет свидетельств своего профессионального уровня или подготовки. Онлайн-школа NUMWAY online более похожа на рекламный проект в соцсетях, чем на полноценную обучающую платформу. Количество отзывов минимально, с преобладанием критики и отсутствием подтверждённых результатов учеников. Потенциальным клиентам рекомендуется проявлять осторожность при выборе услуг данного нумеролога.