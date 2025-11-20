“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Инесса Гутерман отзывы: что известно о деятельности Аруны

Инесса Гутерман, называющая себя ченнелером и выступающая под именем Аруна, утверждает, что регулярно общается с Высшими Разумами. Она ведёт различные семинары, обучает эзотерике и оказывает индивидуальные консультации. Ниже представлен детальный разбор её биографии, заявленных услуг и тех отзывов, которые удалось найти в открытых источниках.

Биография Инессы Гутерман: как она утверждает, что начала слышать Высшие Разумы

В эзотерическом сообществе Инесса Гутерман более известна как Аруна. По её словам, практикой ченнелинга она занимается уже свыше 11 лет. За это время она разработала более 20 авторских курсов, посвященных общению с Высшими Разумами, и проводит обучение через собственную школу. Также ведет блоги, статьи и предоставляет частные консультации.

На ресурсе размещён электронный сертификат, который, согласно заявлению Инессы, позволяет проводить сеансы исцеления Временных Линий. Этот документ выдан неким Селом Рейчелом, описываемым как целитель и мистик из США. Однако подлинность данного сертификата никак не подтверждается, равно как и достоверность способностей самого Рейчела остается под сомнением.

Имя Инессы Гутерман нередко упоминается в эзотерических публикациях онлайн. Она часто даёт интервью, рассказывая о якобы полученной от духов информации.

Какие услуги предлагает Инесса-Аруна?

На сайте представлена информация об эзотерических курсах Инессы. Согласно заявленным данным, курсы должны помочь желающим раскрыть личный потенциал при помощи ченнелинга с Высшими Разумами.

На занятиях Гутерман обещает обучать основам ченнелинга, активировать каналы общения с нематериальными сущностями, а также показывать техники зарядки кристаллов. Размер оплаты зависит как от сложности программы, так и от объема времени. Стоимость индивидуального сеанса диагностики и ченнелинга может достигать до 20 000 рублей.

В числе представленных материалов — тексты якобы принятых от Высших Разумов посланий, в которых даны ответы на вопросы контактера.

На Telegram-канал Инессы подписано 731 человек. Публикации там появляются ежедневно. Основной контент — анонсы собственных курсов, реклама консультаций, выдержки из духовных сообщений и базовые сведения по ченнелингу. Аудитория ориентирована преимущественно на женщин, о чём свидетельствует стиль подачи и структура контента.

Дополнительно Гутерман публикуется на Яндекс.Дзене, в Instagram и ВКонтакте. На YouTube размещены видеоролики с прогнозами, фрагментами сессий контактов и комментариями о своей работе в сфере ченнелинга.

Отзывы о Инессе Гутерман: что пишут участники курсов и клиенты?

На своих платформах Инесса публикует только положительные отклики. В сообщениях её благодарят за проведённые сеансы, отмечают эмоциональные переживания и описывают этапы настройки энергоканалов. При этом конкретных данных об изменениях в жизни людей, прошедших курсы или консультации, не приводится. Неясно, имеются ли у клиентов какие-либо практические результаты.

В интернете отзывы о Инессе Гутерман почти отсутствуют. Несмотря на присутствие в социальных сетях и частые публикации, её деятельность нельзя назвать широко известной. Среди немногочисленных комментариев — отдельные благодарности от анонимных пользователей. Негативные мнения в открытом доступе отсутствуют. Это может быть связано либо с фильтрацией отзывов, либо с низкой востребованностью Инессы как специалиста.

Выводы по деятельности Инессы Гутерман

Несмотря на заявления Инессы-Аруны о том, что она является ченнелером, отсутствуют любые реальные подтверждения её способности взаимодействовать с духовными сущностями. Вся её работа направлена на специфическую, лояльно настроенную аудиторию. Подлинность сертификата от Села Рейчела проверить невозможно, а эффективность курсов и консультаций ничем не подтверждается. Конкретные случаи помощи или успешного результата не представлены. Число подписчиков и откликов в социальных сетях весьма ограничено, что говорит о весьма скромном масштабе её популярности.