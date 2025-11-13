“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Ильфир Кушнаренково

Ильфир Хайрулин отзывы: мнение о целителе из Кушнаренково

В этом обзоре рассматривается деятельность Ильфира Хайрулина, жителя села Кушнаренково из Республики Башкортостан, заявляющего о себе как о шамане и народном целителе. Разбираем его биографию, род занятий, направленность на эзотерику и отзывы, опубликованные ранее.

Биография Ильфира Хайрулина

Ильфир Хайрулин родился в 1958 году в Уфе и в настоящее время живет в Кушнаренково Кушнаренковского района. Несмотря на наличие медицинского образования, он характеризуется больше как творческий человек. Закончив медицинский колледж, он продолжил учёбу в Магнитогорском Государственном Педагогическом Институте. Также он прошёл обучение в художественном направлении — «худграф».

Много лет внимания Ильфир уделяет парку «Самолет» в Кушнаренково, где установлены созданные им каменные скульптуры. Кроме того, он основал художественную школу совместно с супругой. Само скульптурное искусство освоил впервые, описав работу с камнем как «приятную» и «податливую».

Какие услуги предлагает Ильфир Хайрулин?

Ильфир Хайрулин называет себя шаманом. Он долгое время вел приёмы у себя в селе Кушнаренково как народный целитель, работая с различными патологиями у детей и взрослых. Заявляет, что помогает при грыжах, остеохондрозе, заболеваниях суставов и других состояниях, но категорически отказывается от лечения онкологии. В исцелении он утверждает, будто получил откровения, касающиеся судьбы, души и реинкарнации, и публикует соответствующие размышления на своем сайте.

Стоимость его услуг или точное расписание приема в данный момент неизвестны. Прейскурант отсутствует, а свежие объявления о приёме также не публикуются. Все силы, похоже, сосредоточены на благоустройстве парка скульптур. Чтобы связаться с Ильфиром, можно воспользоваться электронной почтой через его сайт или написать сообщение в социальной сети.

Социальные сети и онлайн-активность Ильфира Хайрулина

ВКонтакте — наиболее активная платформа, где у Ильфира Хайрулина свыше 1000 друзей и порядка 500 подписчиков. Здесь он регулярно публикует записи, посвящённые процессу создания скульптур, интервью и общественной деятельности. В Одноклассниках у него 917 друзей, однако активность ниже. Аккаунт в Instagram сосредоточен на скульптурных экспозициях на Девичьей горе.

Отзывы о Ильфире Хайрулине: что говорят клиенты?

Комментарии о целительской практике Ильфира Хайрулина начали появляться около 10–12 лет назад. С тех пор ни на сайте, ни в социальных сетях новые отзывы не размещались. В такой ситуации становится затруднительно оценить текущую результативность его методов. Отзывы, содержащие благодарности, остаются без подтверждений актуальности. При этом часть читателей оставила отклики, содержащие сомнения по поводу теорий автора о перерождении душ и кармической обусловленности физических заболеваний.

Некоторые пользователи в комментариях прямо предполагают возможность связи Ильфира с сектанскими течениями, основывая свои выводы на эзотерических тезисах, изложенных им на персональном сайте.

Выводы по деятельности Ильфира Хайрулина

На текущий момент Ильфир Хайрулин позиционируется в первую очередь как скульптор, сосредоточивший усилия на развитии парка «Самолет» в Кушнаренково. Активная медицинская деятельность либо приостановлена, либо не публично задокументирована. Возможность получить помощь ограничена отсутствием актуального прайс-листа, информации о приёме и контактных данных. Единственным каналом связи остаётся форма на сайте или личные сообщения в соцсетях.

Все тематические записи на его сайте касаются концепции реинкарнации и теории, согласно которой телесные недуги — результат моральных проступков прошлых жизней. Подобная позиция вызывает негативную реакцию среди части аудитории. Полноценная оценка эффективности заявленных целительских методов невозможна из-за отсутствия подтверждённых и обновляемых отзывов. Много лет назад сообщения от пациентов действительно появлялись, но срок давности такой информации не позволяет говорить о надежности.