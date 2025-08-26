“Было ощущение, что кто-то мешает мне жить. Гетейва нашла, откуда это. ”

“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

“Я просыпалась с тяжестью каждое утро. После Ольги стало легче дышать ”

Хиромант Игорь Воронов: биография, услуги, соцсети и реальные отзывы

Линии жизни на ладони используются хиромантами для предсказания судьбы. Этим же методом пользуется I Игорь Воронов. Для получения информации о том, действительно ли гадание на таро помогает получить ответы на вопросы о том, что же ждёт человека в будущем мы изучим не только услуги, предлагаемые хиромантом, но и отзывы.

Биография Игоря Воронова

Игорь ведёт консультирующую деятельность и не предлагает обучение. Практикующий хиромант утверждает, что работает по уникальной методике. При этом его расклады занимают 10-15 листов.

Услуги хироманта

Контакты для получения консультации Игорь Воронов оставил в инстаграме. Записаться на прием осуществляется по номеру телефона +79269185623.

Стоимость своих услуг астролог в открытом доступе не озвучивает.

Анализ социальных сетей

Хиромант Игорь Воронов ведёт не только личную страницу в вк, но и блог в инстаграме. На него подписано 95,6 тысяч человек.

Отзывы о хироманте Игоре Воронове

На форумах нет отзывов о хироманте Игоре Воронове. Однако, он публикует их на своей странице в вк, а так же в Instagram.

Выводы о деятельности эзотерика

Во время изучения деятельности Игоря Воронова у нас остался ряд вопросов, на которые мы не получили ответы. Без достоверных отзывов и цены на консультацию мы не можем рекомендовать его читателям.

При заказе услуг по гаданию на руке стоит помнить, что полученные результаты не могут оказывать влияние на судьбу. Человек лишь своими действиями может ее изменить.