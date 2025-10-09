“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Игорь Разыграев

Отзывы о гипнологе Игоре Разыграеве: подробный разбор деятельности

Игорь Иванович Разыграев заявляет о себе как о специалисте по гипнозу с 30-летним стажем. Он продвигает свою практику через сайт , а также через соцсети: YouTube (razigraev hypnosis) и ВКонтакте (creativegipnos). В этом обзоре рассмотрены заявленные услуги гипнолога, биография, методы работы и реальные отклики клиентов, включая критику.

Биография Игоря Разыграева

Игорь Разыграев получил образование врача-невропатолога в Третьем Московском медицинском институте. После окончания учебы продолжительное время работал в поликлиниках и стационарах. Его интерес к гипнозу начался после знакомства с практиками В.Л. Райкова. Утверждается, что позже он оформил полученные знания в научные публикации.

Он также защитил кандидатскую диссертацию по медицине, прошел дополнительное обучение в психологии и психотерапии. Участвовал в международных психотерапевтических конгрессах в Италии, Австрии, США. Занимает должность вице-президента Ассоциации лечебного и творческого гипноза и работает в Научном центре неврологии РАМН в отделе возрастной физиологии мозга.

Какие услуги предлагает Игорь Разыграев?

Разыграев оказывает услуги гипноза в Москве. По его утверждению, допускается как очный, так и дистанционный формат работы. Запись на прием доступна по телефону, электронной почте и специализированным сервисам. При этом стоимость услуг не фиксирована — цену можно узнать только при личном обращении.

Заявленные направления гипнотерапии:

Работа с фобиями, тревожностью, паническими атаками и нарушением сна.

Стимуляция самовосстановления организма для улучшения здоровья.

Поиск внутренних ресурсов и раскрытие таланта.

Коррекция проблем в различных сферах жизни.

В перечень применяемых техник входит:

Регрессивный метод — возврат пациента к раннему возрасту для повторного переживания ключевых эмоций.

Возрастная прогрессия — создание переживаний будущего для формирования новых навыков.

Возрастной синтез — авторская методика, объединяющая лучшие качества разных возрастных состояний.

Средняя продолжительность одного сеанса — около 30 минут. После процедуры, как утверждается, пациент якобы способен самостоятельно воспроизводить пережитое состояние. Возрастных ограничений для клиентов, по мнению Разыграева, не существует.

Также Игорь Разыграев предлагает образовательные продукты: семинары, тренинги по гипнозу и индивидуальное обучение с последующей выдачей именного сертификата. Анонсы мероприятий публикуются в его социальных сетях. На YouTube-канале размещены видеозаписи сеансов, в описаниях которых присутствует попытка опровергнуть распространенные мифы о гипнозе.

Отзывы о Игоре Разыграеве: что говорят клиенты?

Мнения о гипнологе в интернете представляют собой контрастный спектр откликов. В числе неудовлетворенных пользователи пишут об обстановке в кабинете, который описывают как захламленный. По словам людей из негативных отзывов, во время сессий Игорь Иванович якобы задает неприятные вопросы и предпринимает попытки физического контакта. Некоторые считают его методы дилетантскими и называют гипнолога недостойным доверия в вопросах здоровья.

Встречаются противоположные точки зрения, в которых говорится об избавлении от психологических проблем и положительных изменениях в жизни. Однако цель этого анализа — предоставить объективную оценку, поэтому подобная информация зафиксирована только как отзыв, а не характеристика специалиста.

Выводы по деятельности Игоря Разыграева

Игорь Разыграев позиционирует себя как гипнолог с 30-летним опытом, ученой степенью кандидата медицинских наук и собственными разработками в области гипноза. На практике его методы и подход вызывают разную реакцию: часть бывших клиентов выражают сомнения в эффективности и профессионализме, ссылаясь на нарушение личных границ и общий непрофессионализм. Отсутствие четкой цены на услуги и ограниченный доступ к прозрачной информации вызывают дополнительные вопросы.