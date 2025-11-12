“Она не просто сказала, вернется ли он – она объяснила почему ушел. ”

Игорь Николаев Леонидович

Отзывы о маге Игоре Николаеве из Красноярска

Игорь Леонидович Николаев позиционирует себя как сильный маг, работающий с черной и светлой магией. На его сайте представлена информация о прошлых достижениях, услугах и дистанционных консультациях. В материале ниже собраны данные о навыках, онлайн-активности, а также мнения клиентов, включая обвинения в мошенничестве.

Биография Игоря Николаева

Игорь Николаев, родом из Красноярска, называет себя потомственным колдуном в пятом поколении. В юности проживал в Германии, где начал изучение парапсихологии. С 1989 года стал известен как эзотерик в Красноярске, ведя колонку предсказаний в газете «Красноярский комсомолец». Диапазон его деятельности включает шаманизм, практики Вуду и другие направления магии. Он также представляется как целитель, рунолог и таролог, предлагающий услуги по всей России как очно, так и дистанционно. За более чем 30 лет занимается индивидуальными консультациями. Сайт доступен по адресу .

Какие услуги предлагает Игорь Николаев

На сайте перечислены основные услуги, которые оказывает маг Игорь Леонидович Николаев. Клиенты могут рассчитывать на проведение следующих магических действий:

Привороты, привязки и другие обряды любовной магии;

Магические ритуалы и заговоры на финансовую удачу;

Отливка воском, снятие негатива, обряды от болезней;

Изготовление амулетов от порчи и сглаза;

Сеансы парапсихологии с разбором жизненных проблем.

Никакой конкретной информации по стоимости этих процедур на сайтах не указано. Цены на услуги сообщаются только после предварительной диагностики. Такой подход вызывает определённую насторожённость у потенциальных клиентов.

Деятельность мага Игоря Николаева в социальных сетях

Онлайн-присутствие мага фиксируется на нескольких платформах. В Instagram у экстрасенса менее 300 подписчиков. На странице публикуется контент о приворотах, заговорах и практиках, а также активно продвигаются личные услуги с предложением записаться на магические консультации.

YouTube-канал Игоря Николаева насчитывает около 5 тысяч подписчиков. На нём размещены видеозаписи ритуалов, обрядов и выездов, а также демонстрируются сеансы парапсихологии. Несмотря на визуальное оформление деятельности, уровень вовлеченности в контенте остаётся низким.

Отзывы о деятельности мага Игоря Николаева

В сети можно найти множество отзывов о маге Игоре Леонидовиче Николаеве. Число негативных комментариев значительно преобладает. Пользователи жалуются на финансовые потери и отсутствие ощутимого результата после обрядов.

Пользователи пишут, что Николаев обманул их на деньги, не оказав ожидаемой помощи. Также встречаются жалобы на агрессивное поведение в интернете, где он отвечал на критику угрозами и проклятиями.

Особенно резонанс вызывают случаи, когда маг откровенно не реагировал на жалобы клиентов после перевода денежных средств и отказывался продолжать работу. Это формирует у пользователей мнение о его методах как о недобросовестных и непрозрачных.

Выводы по деятельности Игоря Николаева

Маг Игорь Леонидович Николаев из Красноярска работает в сфере эзотерики более 30 лет, проводит обряды и диагностики, но не публикует документов, подтверждающих квалификацию. На своём сайте он избегает указания стоимости услуг, детализация появляется только после личной диагностики. Такой формат затрудняет клиентам предварительную оценку предстоящих затрат.

Многочисленные негативные отзывы, обвинения в мошенничестве, а также реакция мага в интернет-пространстве на критику, вызывают сомнение в прозрачности его деятельности. Мы настоятельно не рекомендуем обращаться к Игорю Николаеву за магической помощью. Обращение к подобным специалистам может иметь серьёзные последствия как морального, так и материального характера.